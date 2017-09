Εντυπωσιακό βίντεο από τον διαστημικό σταθμό του τροπικού κυκλώνα Ίρμα

Μια νέα τροπική καταιγίδα, ο Χοσέ, σχηματίστηκε σήμερα στον Ατλαντικό και μπορεί να απειλήσει τις Υπήνεμες Νήσους, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων. Οι Υπήνεμες Νήσοι κινδυνεύουν ήδη από τον τροπικό κυκλώνα Ίρμα, που εκτιμάται ότι θα τις πλήξει απόψε το βράδυ ή αύριο.

Ο Χοσέ, η δέκατη καταιγίδα για φέτος, απέχει περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα ανατολικά των Μικρών Αντιλλών. Μετακινείται με ταχύτητα περίπου 20 χιλιομέτρων την ώρα και συνοδεύεται από ανέμους 65 χιλιομέτρων την ώρα. Αναμένεται όμως ότι θα ενισχυθεί εντός των επόμενων 48 ωρών και μπορεί μέχρι την Παρασκευή να έχει εξελιχθεί σε κυκλώνα.

Η Ίρμα είναι κυκλώνας κατηγορίας 5 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ Σίμπσον και συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 285 χιλιομέτρων την ώρα. Εκτός από τις Αντίλλες, έχουν τεθεί σε συναγερμό το Πουέρτο Ρίκο, η Αϊτή και η Πολιτεία της Φλόριντας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

The International Space Station’s external cameras captured a dramatic view of Hurricane Irma as it moved across the Atlantic Ocean Sept. 5. pic.twitter.com/mc61pt2G8O