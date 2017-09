Δεύτερη περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένες θέσεις στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που διοργανώνει στην Κόρινθο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Αναλυτικά:

«Το Τμήμα προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και μισθολογικές προοπτικές τους με ισχυρά πλεονεκτήματα γνώσης σε μία υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκή κοινότητα, τέσσερα (4) μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

1. «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (Σε συνεργασία με το Rutgers University in Newark – School of Public Affairs and Administration)

Κατευθύνσεις: 1. Διακυβέρνηση, 2. Δημόσιες Πολιτικές

2. «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου) (Σε συνεργασία με το American University in the Emirates (AUE) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ))

Κατευθύνσεις: 1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα, 2. Διεθνής Ασφάλεια, 3. Διεθνής Ανάπτυξη

3.«Mediterranean Studies» (Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα).)

Γλώσσα: Αγγλική

4. «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» [Global Risks (Uncertainties), Politics and Analytics]

Υποβολή αιτήσεων έως 25/9/2017.

Σημαντικά χαρακτηριστικά των μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

·καθηγητές με ισχυρό και αναγνωρισμένο διεθνές προφίλ και δυναμική δραστηριότητα (σπουδές, έρευνα, διδασκαλία),

·πρόγραμμα σπουδών στηριγμένο σε διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, διεπιστημονικότητα και ζητήματα αιχμής,

·δυνατότητα 12μηνης ολοκλήρωσης των σπουδών με ωράριο που εξυπηρετεί εργαζόμενους, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και μισθολογικές προοπτικές τους,

·ανταγωνιστικά δίδακτρα με έκπτωση για ομάδες υποψηφίων προερχόμενων από τον ίδιο φορέα,

·επιλογή των υποψηφίων με αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη,

·αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ακαδημαϊκούς και διοικητικούς πόρους και επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ολοκλήρωση τμήματος των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων,

·εύκολη πρόσβαση σε 50΄από την Αθήνα (με χρήση προαστιακού ή οδικώς),

·οι απόφοιτοι είναι α) εργαζόμενοι, προερχόμενοι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θέλουν να ενισχύσουν την επαγγελματική τους θέση και β) νέοι απόφοιτοι, που θέλουν να εξειδικεύσουν τις σπουδές σους και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους,

· εξωστρέφεια και διεθνής χαρακτήρας μέσα από πρωτοποριακές συνεργασίες με καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία αιτήσεων στη διεύθυνση: http://pedis.uop.gr/?p=7646

Δ/νση: Λ.Αθηνών 1 & Αριστοτέλους, 1ος όροφος, Κόρινθος

Τηλ. 2741040040

e-mail: [email protected]

url: http://pedis.uop.gr »

