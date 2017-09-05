Εισαχθέντες και σχολές των ΑΕΙ από το 2ο ΕΠΑΛ - Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών και οι ειδικότητες του σχολείου

Κοινωνία

Δείτε πίνακες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε ακόμα
Ξεκινά σήμερα στα Καλάβρυτα η Συνοδος των Πρυτάνεων - Την Παρασκευή η ομιλία Γαβρόγλου
Διαβάστε επίσης
Την Τρίτη η κηδεία του άτυχου Πατρινού μαθηματικού Νώντα Καρύμπαλη που έπεσε από βράχο 70 μέτρων – Σοβαρά τραυματισμένος ο αναρριχητής που ήταν μαζί του - ΦΩΤΟΣε ορεινή περιοχή στην Κόρινθο.
Την Τρίτη η κηδεία του άτυχου Πατρινού μαθηματικού Νώντα Καρύμπαλη που έπεσε από βράχο 70 μέτρων – Σοβαρά τραυματισμένος ο αναρριχητής που ήταν μαζί του - ΦΩΤΟ
Δείτε πώς έγινε η εφοριακός από την Ηλεία όταν την... έλουσε με κρέμα ιδιοκτήτης κρεπερί στη Λευκάδα κατά τον επεισοδιακό έλεγχο στο κατάστημα-ΦΩΤΟ"Δεν θα δεχθούμε εμπόδια στο έργο μας" δηλώνουν οι εφοριακοί
Δείτε πώς έγινε η εφοριακός από την Ηλεία όταν την... έλουσε με κρέμα ιδιοκτήτης κρεπερί στη Λευκάδα κατά τον επεισοδιακό έλεγχο στο κατάστημα-ΦΩΤΟ
Η Πάτρα περπατά τη Μικρή Περιμετρική "Στους δρόμους του ΕΣΠΑ με πανσέληνο"
Η Πάτρα περπατά τη Μικρή Περιμετρική
Εισαχθέντες και σχολές των ΑΕΙ από το 2ο ΕΠΑΛ - Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών και οι ειδικότητες του σχολείου Δείτε πίνακες
 

Το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ανακοινώνει τους επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους και τους εύχονται ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ και ΥΓΕΙΑ.

 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, στα 40 χρόνια λειτουργίας του σχολείου, δύο μαθητές μας εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές (ΑΕΙ). Συγκεκριμένα:

 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ

Σχολή και Σειρά Επιτυχίας

1

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

3ος

2

ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

1ος

 

Επιτυχόντες σε ΤΕΙ

Σχολή και Σειρά Επιτυχίας

3

ΜΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

1ος

4

ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

4ος

5

ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

6ος

6

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

13ος

7

ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

21ος

8

ΒΕΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

24ος

9

ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ-ΝΕΚΤ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)

32ος

10

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)

6ος

11

ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

15ος

12

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

25ος

13

ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

2ος

14

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

37ος

15

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

12ος

16

ΜΠΑΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

21ος

17

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)

7ος

18

ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

8ος

19

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑ-ΑΝΔΡΙΑΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

8ος

20

ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Α.Ε.Ν.)

51ος

21

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

3ος

22

ΤΣΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

7ος

23

ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΕΧΝ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

21ος

24

ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕΧΝ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

24ος

25

ΚΩΤΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

51ος

26

ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

60ος

27

ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

43ος

28

ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΕΣΙΜ

ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚ. & ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ)

20ος

29

ΣΥΡΜΑΪΔΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΦΑΙΔΡΑ

ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚ. & ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ)

24ος

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ

2ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

 

Παραθέτουμε τις σχολές στις οποίες εισάγονται οι μαθητές του σχολείου μας, παρακολουθώντας κάποια από τις ειδικότητες του σχολείου, προκειμένου να τους διευκολύνουμε στην ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ τομέα και ειδικότητας για τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με την Φ.151/27299/Α5/17.02.2017 (ΦΕΚ 545/22.02.2017 τ. Β’) εισάγονται σε:

 

Σχολές ΑΕΙ

Σχολές ΤΕΙ

ΜΗΧ. ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΛΑΜΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ,  ΣΕΡΡΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Θ/ΝΙΚΗ)

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. Τ.Ε (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΡΙΚΑΛΑ) (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑ, ΧΑΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Θ/ΝΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΑΜΙΑ)

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧΑΝ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΣΤ. (ΣΑΜΟΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΜΗΧ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ (ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)

ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΑΣΠΑΙΤΕΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΜΟΝ. ΥΠΑΞΙΩΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) (ΤΕΧΝ., ΕΠΙΧ., ΔΙΟΙΚ.)

ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) (ΟΠΛΑ, ΣΩΜΑΤΑ)

ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ

 

Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ εγγράφονται στη Β’ ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ για ΠΤΥΧΙΟ (παρακολουθούν 23 ώρες την εβδομάδα) και μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές ΕΠΑΛ

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας έχει υλοποιήσει 21 δεκαπενθήμερες μετακινήσεις στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο και Τουρκία από το 2009 έως σήμερα. Σε αυτά τα προγράμματα έχουν μετακινηθεί εντελώς δωρεάν 185 μαθητές του σχολείου.

 

Το σχ. έτος 2017-2018 το σχολείο θα συμμετάσχει σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+:

 

1) “Ευφυείς Τεχνολογίες: Light Fidelity (Li-Fi), Υγραέριο (LPG)” στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και στην Μπράγκα της Πορτογαλίας

2) “Vocational education and training: Digital Learning (D-learning)” στη Βιέννη της Αυστρίας σε συνεργασία με το 2ο ΕΚ Πάτρας

3) “My career in Europe” σε συνεργασία με σχολεία της Chaumont Γαλλίας, Vratsa Βουλγαρίας, Moletai Λιθουανίας και Βιέννη Αυστρίας

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 05/09/2017 09:39

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/455343

thebest.gr © 2017

Διαβάστε επίσης
Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της 54χρονης καθηγήτριας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το ΣάββατοΗ κηδεία θα τελεστεί από τον Ι.Ν. Αγία Σωτήρια Εγλυκάδας
Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της 54χρονης καθηγήτριας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το Σάββατο
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην 111 κοντά στη Δαφνούλα Ερυμάνθου - Εγκλωβίστηκε γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη από τη σύγκρουση Στις 6 το απόγευμα
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην 111 κοντά στη Δαφνούλα Ερυμάνθου - Εγκλωβίστηκε γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη από τη σύγκρουση
Πάτρα: Νεκρή 5 ημέρες περίπου, μέσα στο σπίτι της 54χρονη καθηγήτριαΕντοπίστηκε σήμερα το πρωί
Πάτρα: Νεκρή 5 ημέρες περίπου, μέσα στο σπίτι της 54χρονη καθηγήτρια

Αθλητισμός
facebook.com/apollonpatrasΦιλικό της ομάδας μπάσκετ αμέσως μετά
Αγιασμός στον Απόλλωνα Πατρών την Τετάρτη
Culture
Πάτρα: Παράταση για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Έως τις 27 Σεπτεμβρίου
Πάτρα: Παράταση για τις εισαγωγικές εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.


Κοινωνία
Πολιτική
Κόβει την κορδέλα στην Ιόνια Οδό σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας - Στις 12 η τελετή των εγκαινίων στο ΕπισκοπικόΚοντά στα Γιάννινα
Κόβει την κορδέλα στην Ιόνια Οδό σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας - Στις 12 η τελετή των εγκαινίων στο Επισκοπικό
Life&the City
φωτο/facebookΕικόνες που κόβουν την ανάσα
Η εντυπωσιακή κατάβαση των downhillάδων της Πάτρας από το δασύλλιο στην Πατρέως και τη Γεροκωστοπούλου- ΒΙΝΤΕΟ

Αγορά
Τι χρωστά το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέαΑνακοινώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές Ιουλίου
Τι χρωστά το Δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα
Κόσμος
Η Βόρεια Κορέα μεταφέρει έναν πύραυλο, πιθανόν έναν ICBM, προς τις δυτικές ακτές τηςΤι αναφέρουν δημοσιεύματα
Η Βόρεια Κορέα μεταφέρει έναν πύραυλο, πιθανόν έναν ICBM, προς τις δυτικές ακτές της



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Την Τρίτη η κηδεία του άτυχου Πατρινού μαθηματικού Νώντα Καρύμπαλη που έπεσε από βράχο 70 μέτρων – Σοβαρά τραυματισμένος ο αναρριχητής που ήταν μαζί του - ΦΩΤΟ Την Τρίτη η κηδεία του άτυχου Πατρινού μαθηματικού Νώντα Καρύμπαλη που έπεσε από βράχο 70 μέτρων – Σοβαρά τραυματισμένος ο αναρριχητής που ήταν μαζί του - ΦΩΤΟ
Δείτε πώς έγινε η εφοριακός από την Ηλεία όταν την... έλουσε με κρέμα ιδιοκτήτης κρεπερί στη Λευκάδα κατά τον επεισοδιακό έλεγχο στο κατάστημα-ΦΩΤΟ Δείτε πώς έγινε η εφοριακός από την Ηλεία όταν την... έλουσε με κρέμα ιδιοκτήτης κρεπερί στη Λευκάδα κατά τον επεισοδιακό έλεγχο στο κατάστημα-ΦΩΤΟ
Παντρεύτηκε ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης Πατρών με την αγαπημένη του δικηγόρο- ΦΩΤΟ Παντρεύτηκε ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης Πατρών με την αγαπημένη του δικηγόρο- ΦΩΤΟ
Χαμός για τον Ρέμο το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα! Δεν μπορούσε να ... κουνηθεί από τα λουλούδια στην πίστα... ΦΩΤΟ Χαμός για τον Ρέμο το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα! Δεν μπορούσε να ... κουνηθεί από τα λουλούδια στην πίστα... ΦΩΤΟ
Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ξεκαθαρίζει στην πρώτη της συνέντευξη μετά το θάνατο της Ζωής Λάσκαρη τα αίτια θανάτου Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ξεκαθαρίζει στην πρώτη της συνέντευξη μετά το θάνατο της Ζωής Λάσκαρη τα αίτια θανάτου
Η Πάτρα περπατά τη Μικρή Περιμετρική Η Πάτρα περπατά τη Μικρή Περιμετρική
39χρονος ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων έφυγε από την ζωή και άφησε την επιχείρησή του στους πέντε εργαζόμενούς του 39χρονος ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων έφυγε από την ζωή και άφησε την επιχείρησή του στους πέντε εργαζόμενούς του
Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της 54χρονης καθηγήτριας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το Σάββατο Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της 54χρονης καθηγήτριας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της το Σάββατο
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην 111 κοντά στη Δαφνούλα Ερυμάνθου - Εγκλωβίστηκε γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη από τη σύγκρουση Τροχαίο με δυο τραυματίες στην 111 κοντά στη Δαφνούλα Ερυμάνθου - Εγκλωβίστηκε γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη από τη σύγκρουση
Πάτρα: Νεκρή 5 ημέρες περίπου, μέσα στο σπίτι της 54χρονη καθηγήτρια Πάτρα: Νεκρή 5 ημέρες περίπου, μέσα στο σπίτι της 54χρονη καθηγήτρια