Εισαχθέντες και σχολές των ΑΕΙ από το 2ο ΕΠΑΛ - Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών και οι ειδικότητες του σχολείου

Το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας ανακοινώνει τους επιτυχόντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017. Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων συγχαίρουν τους μαθητές και τις οικογένειές τους και τους εύχονται ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ και ΥΓΕΙΑ.
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, στα 40 χρόνια λειτουργίας του σχολείου, δύο μαθητές μας εισήχθησαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές (ΑΕΙ). Συγκεκριμένα:
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Επιτυχόντες σε ΑΕΙ
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Σχολή και Σειρά Επιτυχίας
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1
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ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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3ος
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2
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ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
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1ος
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Επιτυχόντες σε ΤΕΙ
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Σχολή και Σειρά Επιτυχίας
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3
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ΜΑΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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1ος
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4
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ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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4ος
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5
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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6ος
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6
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ΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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13ος
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7
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ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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21ος
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8
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ΒΕΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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24ος
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9
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ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑ-ΝΕΚΤ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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32ος
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10
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ)
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6ος
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11
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ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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15ος
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12
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ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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25ος
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13
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ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
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2ος
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14
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
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37ος
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15
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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12ος
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16
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ΜΠΑΧΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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21ος
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17
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ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ)
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7ος
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18
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ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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8ος
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19
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ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑ-ΑΝΔΡΙΑΝ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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8ος
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20
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Α.Ε.Ν.)
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51ος
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21
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
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3ος
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22
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ΤΣΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
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7ος
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23
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ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΤΕΧΝ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
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21ος
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24
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ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΤΕΧΝ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
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24ος
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25
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ΚΩΤΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
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51ος
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26
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ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
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60ος
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27
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ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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43ος
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28
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ΜΟΥΤΣΑ ΜΠΕΣΙΜ
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ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚ. & ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ)
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20ος
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29
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ΣΥΡΜΑΪΔΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΦΑΙΔΡΑ
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ΔΙΟΙΚ., ΟΙΚ. & ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΤ & ΤΟΥΡ. ΜΟΝ. (ΠΥΡΓΟΣ)
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24ος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
2ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Παραθέτουμε τις σχολές στις οποίες εισάγονται οι μαθητές του σχολείου μας, παρακολουθώντας κάποια από τις ειδικότητες του σχολείου, προκειμένου να τους διευκολύνουμε στην ΟΡΘΗ ΕΠΙΛΟΓΗ τομέα και ειδικότητας για τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με την Φ.151/27299/Α5/17.02.2017 (ΦΕΚ 545/22.02.2017 τ. Β’) εισάγονται σε:
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Σχολές ΑΕΙ
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Σχολές ΤΕΙ
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ΜΗΧ. ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΛΑΜΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΤΑ)
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
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ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
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ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ, Θ/ΝΙΚΗ)
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ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ, ΑΘΗΝΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ)
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ΜΗΧ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. Τ.Ε (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΡΙΚΑΛΑ) (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑ, ΧΑΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Θ/ΝΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΑΜΙΑ)
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ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧΑΝ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΤΡΙΠΟΛΗ)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ)
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΣΥΣΤ. (ΣΑΜΟΣ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΪΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
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ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
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ΜΗΧ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ)
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
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ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΒΟΛΟΣ, ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ, ΚΟΖΑΝΗ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
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ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧ/ΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
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ΜΗΧ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΟΖΑΝΗ, ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)
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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
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ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤΕΚΤ., ΔΙΑΚΟΣΜΗΣ. & ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚ (ΑΘΗΝΑ, ΣΕΡΡΕΣ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
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ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ, ΧΑΝΙΑ)
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ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
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ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
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ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
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ΜΟΝ. ΥΠΑΞΙΩΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.) (ΤΕΧΝ., ΕΠΙΧ., ΔΙΟΙΚ.)
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ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
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ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) (ΟΠΛΑ, ΣΩΜΑΤΑ)
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ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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Α.Ε.Ν. – ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ & ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
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ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
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ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ)
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ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΓΕΛ
Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ εγγράφονται στη Β’ ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ για ΠΤΥΧΙΟ (παρακολουθούν 23 ώρες την εβδομάδα) και μπορούν να συμμετέχουν σε Πανελλαδικές ΕΠΑΛ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Το 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας έχει υλοποιήσει 21 δεκαπενθήμερες μετακινήσεις στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρο και Τουρκία από το 2009 έως σήμερα. Σε αυτά τα προγράμματα έχουν μετακινηθεί εντελώς δωρεάν 185 μαθητές του σχολείου.
Το σχ. έτος 2017-2018 το σχολείο θα συμμετάσχει σε τρία Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+:
1) “Ευφυείς Τεχνολογίες: Light Fidelity (Li-Fi), Υγραέριο (LPG)” στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και στην Μπράγκα της Πορτογαλίας
2) “Vocational education and training: Digital Learning (D-learning)” στη Βιέννη της Αυστρίας σε συνεργασία με το 2ο ΕΚ Πάτρας
3) “My career in Europe” σε συνεργασία με σχολεία της Chaumont Γαλλίας, Vratsa Βουλγαρίας, Moletai Λιθουανίας και Βιέννη Αυστρίας