Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μαντζίκας, ιστορικό στέλεχος του Πανειπηρωτικού Συλλόγου Πατρών

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Η αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του επίτιμου Προέδρου του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών Μανώλη Μαγκλάρα


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Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μαντζίκας, ιστορικό στέλεχος του Πανειπηρωτικού Συλλόγου Πατρών Η αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του επίτιμου Προέδρου του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών Μανώλη Μαγκλάρα
 

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Μαντζίκας, ένα από τα πιο ιστορικά στελέχη του Πανειπηρωτικού Συλλόγου Πατρών. Με ανάρτηση του στο facebook ο επίτιμος Πρόεδρος του συλλόγου τον αποχαιρέτισε, εκφράζοντας παράλληλα την βαθιά θλίψη του.

Η ανάρτησή του επίτιμου Προέδρου του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών Μανώλη Μαγκλάρα έχει ως εξής:

"ΕΦΥΓΕ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ.

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΒΑΘΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΣΘΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ,ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ-ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ,ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ,ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ,ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΑΣ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΤΟΝ ΣΚΕΠΑΣΕΙ,ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑ ΛΙΓΟΨΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕ.

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ Η ΘΛΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ,ΓΙΑΤΙ Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΥΠΗΡΞΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ,ΌΤΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ,ΑΝΑΔΕΙΧΤΗΚΕ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ,ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΓΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ.ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 2001,ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΑΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΜΕ,ΕΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ,''ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ.

Μ.ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ,ΧΑΡΙΛ. ΚΟΦΑΣ,Σ. ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ Ν.ΓΚΙΩΚΑΣ"

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/08/2017 19:08

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/454707

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