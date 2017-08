Απίστευτη εικόνα: Ετσι φαίνεται η πυρκαγιά της Ζακύνθου από την Κεφαλονιά

Ο πύρινος εφιάλτης κατακαίει χιλιάδες στρέμματα στην Ζάκυνθο και είναι απίστευτη η φυσική καταστροφή στο νησί του Ιονίου.

Χαρακτηριστική είναι και η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media και δημοσιοποίησε το Kefaloniapress.

Χαρακτηριστικά αναφέρει το site:

«Αυτή είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει την αποψινή (χθες βράδυ) φωτιά της Ζακύνθου όπως φαίνεται απο τη Νότιο Κεφαλονιά. Η φλόγα της φωτιάς ενώθηκε με τον Γαλαξια που διασχίζει τον ουρανό μας!

Φωτογράφος ο Jo Williams. Μας την έστειλε με το παρακάτω μήνυμα: ..”Πείτε στους Αναγνώστες σας ότι πρέπει να σιγουρευτούμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ στο όμορφο νησί μας, την Κεφαλονιά..”

This is what i saw at 11pm looking from Koroni (αυτό είναι που βλέπω 11 το βράδυ από την Κορώνη).

You are more than welcome to use the attached image on your great website. If you do please make sure you tell all your readers that we must make sure this never happens on our beautiful island, kefalonia…………ειρήνη και αγάπη.

Jo Williams».