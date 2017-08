VMA AWARDS: ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ Η ΚΕΙΤΙ ΠΕΡΥ, ΑΦΟΡΗΤΑ ΣΕΞΙ Η ΧΑΙΝΤΙ ΚΛΟΥΜ ΚΑΙ GUCCI ΕΙΔΩΛΟ Ο ΤΖΑΡΕΝΤ ΛΕΤΟ

Ένα από τα πιο φαντασμαγορικά- και παντελώς αμερικάνικα- μουσικά πανηγύρια της άλλης πλευράς του Ατλαντικού είναι η απονομή των καθιερωμένων Video Music Awards του MTV, που παραδοσιακά προσφέρει τα πιο υπερβολικά στυλιστικά στιγμιότυπα. Το βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες , ακόμα μια φορά δεν ήταν η κομψότητα το ζητούμενο, αλλά το super θέαμα που υπογραμμίζει την επιρροή των πιο περιζήτητων καλλιτεχνών των ημερών μας, στο πιο μαζικό ακροατήριο του πλανήτη…. Εκεί λοιπόν «σάρωσε» με έξι βραβεία για την επιτυχία «Humble» ο ράπερ Kendrick Lamar, ο βρετανός Ed Sheeran του mega hit «Shape of You» ανακηρύχθηκε Artist of the Year, ο Khalid βραβεύτηκε ως Best New Artist ενώ η συνεργασία των Zayn + Taylor Swift για το κομμάτι "I don’t Wanna Live Forever της ταινίας" «Πενήντα πιο σκοτεινές αποχρώσεις του γκρι» υπερίσχυσε των άλλων. Τι συνέβη όμως στο κόκκινο χαλί;

Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρυ σε ρόλο εκκεντρικής οικοδέσποινας εμφανίστηκε στη σκηνή ως αστροναύτης και μπασκετμπολίστας αλλά στο red carpet ήταν σικάτη με μίνιμαλ cut off τουαλέτα Stephane Rolland. Ασυζητητί η «κορμάρα» Χάιντι Κλουμ φόρεσε αυτό που αναδεικνύει τα άπιαστα κάλλη της, δηλαδή διάφανο κεντημένο τούλι με ετικέτα Dundas. (Μια «συνταγή» που έχει πολυφορεθεί αλλά στη συγκεκριμένη πάει υπέροχα, όλα τα ξένα media τη βρήκαν εκθαμβωτική).

Kέιτι Πέρυ με Stephane Rolland

Χάιντι Κλουμ με Dundas

Με αστραφτερή πολύχρωμη μπέρτα, άνθινη βικτωριανή μπλούζα και ασημένια sneakers έδωσε το παρόν ως fashion icon o Τζάρεντ Λέτο που συνεχίζει τις total Gucci εμφανίσεις. «Είδηση» ήταν και το τσόκερ του ενός εκατομμυρίου δολαρίων της Νίκι Μινάζ αλλά και το καυτό, φούξια σατέν σορτσάκι της Μάιλι Σάιρους.

Tζάρεντ Λέτο με Gucci

Nίκι Μινάζ με ροζ barbie latex

Eξι βραβεία για τον Kendrick Lamar

Οι άλλες σταρ της βραδιάς- τραγουδίστριες, τηλεοπτικές ηθοποιοί και μοντέλα επέλεξαν γνωστά brands που «γράφουν» στην είσοδο. Γενικότερα πάντως η τελετή δεν ενθουσίασε, μοναδική συγκινητική στιγμή ήταν μόνο ο λόγος της Pink περί διαφορετικότητας της εικόνας, η οποία κάλεσε τον κόσμο να ανακαλύψει πολλές ομορφιές, ντυμένη ανδρικά και συνοδεύοντας την κόρη της.

Xάλει Μπόλντουιν με Zuhair Murad

Ντέμι Λοβάτο με Zuhair Murad

Βανέσα Χάντσεντς με Yanina Couture

Λορντ με Monique Lhuillier

Πάρις Τζάκσον με Christian Dior

Aλεσάντρα Αμπρόζιο με Balmain

Γιασμίν με Moschino

Oλίβια Μουν με Nicolas Zebran

Pink