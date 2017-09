Ποιες τροφές αυξάνουν την παραγωγή κολλαγόνου

Αν βλέπετε σημάδια γήρανσης στο πρόσωπό σας, ταλαιπωρημένα μαλλιά, κουρασμένο δέρμα και αδύναμα νύχια, τότε σκεφτείτε το κολλαγόνο η έλειψη του οποίου είναι η κυριότερη αιτία.

Το κολλαγόνο είναι μια απαραίτητη πρωτεΐνη του οργανισμού, η οποία –δυστυχώς- μειώνεται αισθητά με το πέρασμα των χρόνων, ειδικά μετά τα 35, παίρνοντας μαζί της τη φρεσκάδα και νεανική μας όψη. Τα πρώτα σημάδια από τη μείωση κολλαγόνου στον οργανισμό γίνονται αισθητά στο δέρμα, τις αρθρώσεις, τα μαλλιά, τα νύχια και τα οστά, ενώ είναι κυρίως φανερά στις γυναίκες.

Ο χρόνος μπορεί να μη γυρνά πίσω, αλλά εσείς έχετε επιλογές ώστε να εξασφαλίσετε ότι το κολλαγόνο στον οργανισμό σας δεν θα πάρει την… κατιούσα τόσο εύκολα. Κι όσο κι αν οι κρέμες με κολλαγόνο ή τα συμπληρώματα σας φαίνονται ως η εύκολη λύση, πολλές φορές μπορεί να είναι ακριβή.

Τι θα λέγατε, όμως, αν κάποιες τροφές αποτελούσαν συμμάχους σας σε αυτή τη μάχη με το χρόνο –και το κολλαγόνο;

Ζωμός κόκαλου

Όταν τρώτε ζωμό από κόκαλο, τότε καταναλώνετε μαγειρεμένο κολλαγόνο. Ο ζωμός αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αναπληρώσετε το κολλαγόνο στο δέρμα σας και να κάνετε αυτές τις ενοχλητικές ρυτίδες στο πρόσωπό σας να απαλύνουν. Το κολλαγόνο από το ζωμό είναι ισχυρό, στέλνει κατευθείαν κολλαγόνο στα κύτταρα και η ζελατίνη που προέρχεται από αυτό κάνει καλό και στο πεπτικό και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο να εμποδίσετε τη φλεγμονή και τη φθορά του δέρματος.

Λαχανικά

Τα σκουρόχρωμα, φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το κατσαρό λάχανο, προσφέρουν αντιοξειδωτικά που μας προστατεύουν ενάντια στις ελεύθερες ρίζες που επιτίθενται στο κολλαγόνο. Τα κόκκινα λαχανικά, όπως το παντζάρι, οι ντομάτες και η κόκκινη πιπεριά είναι πλούσια σε λυκοπένιο, το οποίο δίνει ώθηση στο κολλαγόνο και προστατεύει από τη φθορά του ήλιου. Τα πορτοκαλί λαχανικά, όπως τα καρότα και οι γλυκοπατάτες, είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, η οποία αποκαθιστά το κολλαγόνο που έχει καταστραφεί.

Ψάρι και άπαχο κρέας

Τα ωμέγα-3 από ψάρια όπως ο κολιός, ο σολομός και ο τόνος, αλλά και το κρέας από ζώο που τρεφόταν με χορτάρι, βοηθούν στην προστασία της λιπαρής μεμβράνης γύρω από τα κύτταρα του δέρματος. Τα ωμέγα 3 «φουσκώνουν» τα κύτταρα, κάνοντάς τα γεμάτα και ελαστικά, κάτι που μεταφράζεται σε πιο νεανικό δέρμα. Ακόμη, αυτές οι τροφές συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και παρέχουν τα απαραίτητα αμινοξέα που βοηθούν στη διατήρηση της σφιχτής και ελαστικής επιδερμίδας.

Μούρα

Τα βατόμουρα, οι φράουλες, τα μύρτιλα, τα σμέουρα και όλα τα μούρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία πολεμούν (και πάλι) τις ελεύθερες ρίζες που έχουν βάλει σκοπό να γεράσουν το δέρμα σας, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ώθηση στο κολλαγόνο του οργανισμού.

Σκόρδο

Το σκόρδο προσφέρει λιποϊκό οξύ και ταυρίνη, δυο ουσίες που βοηθούν να «ξαναχτιστεί» το κολλαγόνο, ενώ ταυτόχρονα είναι εξαιρετική πηγή ενώσεων θείου, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγής κολλαγόνου.

Ακτινίδια

Πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου. Όσο μεγαλώνουμε η παραγωγή του κολλαγόνου μειώνεται. Η βιταμίνη C όχι μόνο διατηρεί την επιδερμίδα σφριγηλή, αλλά την «διορθώνει» κιόλας. Εκείνο που πιθανόν δεν ήξερες είναι ότι τα ακτινίδια περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C σε σχέση με τα πορτοκάλια.

Λευκό τσάι

Έρευνες απέδειξαν ότι το λευκό τσάι μπορεί να προστατεύσει τις δομικές πρωτεΐνες του δέρματος και πιο συγκεκριμένα το κολλαγόνο. Πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη ποικιλία τσαγιού, προλαμβάνει την δραστικότητα ενζύμου που διασπά το κολλαγόνο, μειώνοντας έτσι τη δημιουργία ρυτίδων.





