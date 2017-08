ΑΠΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ «Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ» ΤΩΝ ΛΑΝΘΙΜΟΥ- ΦΙΛΙΠΠΟΥ- ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

To αλληγορικό ψυχολογικό θρίλερ «The Killing of a Sacred Deer (Ο Φόνος του Ιερού Ελαφιού)» του διεθνούς φήμης πλέον ελληνικού ντουέτου Γιώργου Λάνθιμου και Ευθύμη Φιλίππου, που κατέκτησε βραβείο καλύτερου σεναρίου στο πρόσφατο Φεστιβάλ των Καννών προωθείται ήδη από την εταιρεία παραγωγής Α24 Films με το υποβλητικό, επίσημο τρέιλερ της ταινίας. Πρωταγωνιστούν οι σταρ Κόλιν Φάρελ και Νικόλ Κίντμαν και θα «βγει» στα σινεμά στις 27 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τη ζωή ενός χαρισματικού χειρουργού, του Steven Murphy (Colin Farrell), ο οποίος αναγκάζεται να κάνει μία μεγάλη θυσία, εξαιτίας ενός ορφανού από πατέρα νεαρού, του Martin (Barry Keoghan), που έχει πάρει υπό την προστασία του. Όμως η συμπεριφορά του αγοριού ξαφνικά αλλάζει και γίνεται σατανική, απειλώντας την οικογένεια του γιατρού.

Η Nicole Kidman, υποδύεται την σύζυγο Anna Murphy και η Alicia Silverstone, τη μητέρα του Martin. Το τρέιλερ θα σας πείσει για την όλη «καταπιεστική» ατμόσφαιρα.