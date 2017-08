Κατερίνα Στεφανίδη: Οι σπουδές στο Στάνφορντ, ο έρωτας και ο...μυστικός γάμος με τον προπονητή της- ΦΩΤΟ

Η βασίλισσα του επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη και πτυχιούχος της Νευροψυχολογίας του περίφημου πανεπιστημίου Στάνφορντ έδειξε από πολύ μικρή ότι ήταν ήταν από ξεχωριστό…μέταλλο. Γεννήθηκε στο Χολαργό το 1990 και μεγάλωσε σε αθλητική οικογένεια καθώς ο πατέρας της Γιώργος Στεφανίδη υπήρξε αθλητής του τριπλούν και η μητέρα της Ζωή Βαρέλη σπρίντερ.

Μικρή έκανε διάφορα αθλήματα αλλά κανένα δεν την συγκίνησε.

Στα δέκα της δοκίμασε το άλμα επί κοντώ .Ο τότε Ομοσπονδιακός τεχνικός, Παναγιώτης Συμεωνίδης, της είπε ότι έχει ταλέντο.

Εκεί άρχισαν όλα. Από τα έντεκά της ερχόταν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και στα 15της έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Νέων με άλμα στα 4,37 μέτρα.

Το πρώτο χρυσό ήρθε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων το 2005 και συνέχισε με τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων το 2007, την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων το 2008, τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2011, την 1η θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα το 2006 και την 3η θέση στην Πανεπιστημιάδα το 2011. Τον Ιούλιο του 2012 στην Καλιφόρνια έκανε το τότε ατομικό της ρεκόρ με 4,51 μέτρα επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών, ενώ κατέχει και το πανελλήνιο ρεκόρ Νεανίδων (4.37μ.).

Τον Φεβρουάριο του 2016 στο μίτινγκ της Νέας Υόρκης έγινε η πρώτη Ελληνίδα που σπάει φράγμα των 4,90 μ. στο επί κοντώ.

Τον Ιούνιο υπό τους ήχους του αγαπημένου της τραγουδιού Don’t believe, me just watch, η ελληνίδα πρωταθλήτρια «πέταξε» στα 4,86μ. στο gala της Φιλοθέης, επίδοση που είναι η κορυφαία για φέτος στον κόσμο (στον ανοιχτό στίβο), πέμπτη καλύτερη ΟΛΩΝ των εποχών και φυσικά, πανελλήνιο ρεκόρ!

Χωρίς παπά και κουμπάρο, αλλά με δήμαρχο και έναν ολοκληρωτικό έρωτα, η 25χρονη πρωταθλήτρια του επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη παντρεύτηκε εντελώς ξαφνικά και σχεδόν μυστικά από όλους στις ΗΠΑ τον αγαπημένο της Μίτσελ (Μιτς, όπως τον φωνάζει η ίδια) Κρίερ.Ακόμα και οι γονείς της, Γιώργος και Ζωή, όπως και τα πεθερικά της το έμαθαν αργότερα, μετά τον γάμο. «Δεν μας είπαν τίποτα, αυτή είναι η αλήθεια, δεν φάγαμε κουφέτα», λέει χαριτολογώντας ο πατέρας της, Γιώργος Στεφανίδης, παλιός τριπλουνίστας και μπασκετμπολίστας.

Φέτος μετακόμισε στο Οχάιο, τη νέα της οικογενειακή βάση. «Πριν από τρία χρόνια», λέει η ίδια, «γνώρισα τον Μίτσελ Κρίερ, έναν αθλητή του άλματος επί κοντώ που με συμβούλευε στο άθλημά μου.

Εμενε στο Φοίνιξ της Αριζόνα, στο οποίο πήγα για αγώνες και εκείνος μου πρότεινε να με φιλοξενήσει στο σπίτι του. Γρήγορα γίναμε δύο πολύ καλοί φίλοι, αυτό που λες “αδελφές ψυχές”. Μου άρεσε που είχε χιούμορ και περνούσαμε καλά μαζί. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι δύσκολα θα έβρισκε ο καθένας μας ταίρι που να μας έκανε τόσο ευτυχισμένους όσο ήμασταν μεταξύ μας.

Κι έτσι ήρθαμε ακόμη πιο κοντά, ξεπερνώντας τα όρια της φιλίας. Παντρευτήκαμε πέρυσι τον Μάιο στις ΗΠΑ.

Ο άνδρας μου λατρεύει την Ελλάδα και τις συνήθειές μας. Μάλιστα όταν με πιάνουν τα κυκλοθυμικά μου, εκείνος σχολιάζει με χιούμορ ότι στο σπίτι μας “φυσάνε ελληνικά μποφόρ!”» είχε δηλώσει στο Πρώτο Θέμα.

Ο Μίτσελ είναι πλέον και προπονητής της, ο άνθρωπος που την ενθαρρύνει και την κάνει να οραματίζεται. «Είμαι τυχερή γιατί ζω με έναν άνθρωπο που αγαπά εμένα και τον τόπο μου», σχολιάζει η Κατερίνα και συνεχίζει: «Ο Μιτς είναι θαυμαστής μου, αλλά και θαυμαστής της Ελλάδας. Ξέρει να φτιάχνει ακόμη και ελληνικά φαγητά. Από τη μητέρα μου έμαθε να μαγειρεύει παστίτσιο».

