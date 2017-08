Στις 28 Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα το "It - Το Αυτό", ένα από τα πρώτα θρίλερ της νέας περιόδου

Μία από τις πρώτες ταινίες τρόμου της νέας κινηματογραφικής περιόδου που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, είναι το φιλμ με τίτλο «Το Αυτό - It», σε σκηνοθεσία του 44χρονου Αργεντινού δημιουργού Αντρέ Μουσιέτι, που στις ΗΠΑ θα βγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 και στη χώρα μας στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 σε διανομή της Tanweer.

Η ταινία έχει βασιστεί στο βιβλίο του μετρ του τρόμου Στίβεν Κινγκ (αυτές τις μέρες βλέπουμε στην Πάτρα τον «Μαύρο Πύργο» με τον Ίντρις Έλμπα που έχει επίσης βασιστεί σε βιβλία του Αμερικανού συγγραφέα και σεναριογράφου Στίβεν Κινγκ).

Στο «It – Το Αυτό» πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Τζέιντεν Λίμπερερ, Τζέρεμι Ρεϊ Τέιλορ, Σοφία Λίλις, Φιν Γούλφχαρντ, Γουάιατ Όλεφ, Τσόουζεν Τζέικομπς, Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ και Νίκολας Χάμιλτον.

«Το Αυτό» θεωρείται από το 1986 που πρωτοκυκλοφόρησε, ένα από τα πλέον αγαπημένα βιβλία τρόμου του Στίβεν Κινγκ με φανατικούς αναγνώστες σε όλο τον κόσμο και τώρα ετοιμάζεται να τρομάξει και τους κινηματογραφικούς θεατές, το Σεπτέμβρη, σε σκηνοθεσία του Αντρέ Μουσιέτι («Mama»).

Με χρονολογία κυκλοφορίας, όπως προείπαμε, το 1986 αποτελεί ένα από τα καλύτερα βιβλία τρόμου των τελευταίων δεκαετιών και ένα από τα καλύτερα βιβλία στην πλούσια βιβλιογραφία του συγγραφέα.

Όταν μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται στην πόλη του Ντέρι, στο Μέιν, μια ομάδα παιδιών έρχεται αντιμέτωπη με τους μεγαλύτερους φόβους της, καθώς θα τα βάλει με έναν κακό κλόουν, τον Πένιγουαϊζ, με ιστορικό φόνων και βίας που γυρίζει αιώνες στο παρελθόν.

Στην ταινία, «Το Αυτό» πρωταγωνιστεί ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ («Allegiant», τηλεοπτική σειρά «Hemlock Grove») ως ο βασικός κακός της ιστορίας, Πένιγουαϊζ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι νεαροί ηθοποιοί Τζέιντεν Λίμπερερ («Midnight Special»), Τζέρεμι Ρεϊ Τέιλορ («Alvin and the Chipmunks: The Road Chip»), Σοφία Λίλις («37»), Φιν Γούλφχαρντ (της τηλεοπτικής σειράς «Stranger Things»), Γουάιατ Όλεφ («Guardians of the Galaxy»), Τσόουζεν Τζέικομπς (επερχόμενο «Cops and Robbers»), Τζακ Ντίλαν Γκρέιζερ («Tales of Halloween»), Νίκολας Χάμιλτον («Captain Fantastic») και Τζάκσον Ρόμπερτ Σκοτ, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Ο Μουσιέτι σκηνοθετεί σε προσαρμοσμένο σενάριο των Τσέις Πάλμερ, Κάρι Φουκουνάγκα και Γκάρι Ντόμπερμαν. Το ομώνυμο βιβλίο, στο οποίο βασίζεται η ταινία, θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο σε μία νέα, πλήρη μετάφραση από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ