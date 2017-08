Δίχασε το ντοκιμαντέρ για τη πριγκίπισσα Νταϊάνα – Αποκαλύψεις για τη σεξουαλική ζωή της με τον Κάρολο

Λίγα στοιχεία δεν είχαν διαρρεύσει στον Τύπο τις τελευταίες εβδομάδες από την συνέντευξη ποταμό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στον καθηγητή ορθοφωνίας Πίτερ Σέτελεν. Το πρώτο μέρος του αμφιλεγόμενου και αποκαλυπτικού ντoκιμαντέρ, «Diana: In Her Own Words», μεταδόθηκε χθες το βράδυ από το Channel 4 εξασφαλίζοντας 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές και προκαλώντας τεράστια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αν ήταν ορθό απέναντι στη μνήμη της πριγκίπισσας και στα μέλη της οικογένειάς της να μεταδοθεί οπτικοαουστικό υλικό που δεν είχε καταγραφεί για να γίνει κτήμα της κοινής γνώμης.

Δεν υπάρχουν πολλά από τη διήγησή της που να μην έχουν γίνει ήδη γνωστά για την ίδια, τον σύζυγό της, την ερωμένη του, τα παιδιά της, το πρώτο φλερτ, τον αρραβώνα, τον γάμο του παραμυθιού, το σεξ με τον Κάρολο, την κατάθλιψη, τις κρίσεις βουλιμίας, τις ερωτικές της σχέσεις...

Πρώτη συνάντηση

Η Νταϊάνα λέει ότι δεν ενδιαφερόταν για τον Κάρολο μέχρι που τον είδε σε έναν αγώνα ράγκμπι όταν ήταν δεκαοκτώμισι ετών. Τότε «μου έπιασε την κουβέντα...ήταν σαν ενοχλητικό εξάνθημα , ήταν συνέχεια γύρω μου, και σκεφτόμουν... μπλιαχ». Η Νταϊάνα περιγράφει ότι όταν άρχισε «να την φιλάει και τα σχετικά», σκεφτόταν «μπλιαχ, δεν κάνουν έτσι οι άνθρωποι», ενώ όλο το υπόλοιπο βράδυ την ακολουθούσε «σαν το κουτάβι».

Φλερτ

«Μου τηλεφωνούσε κάθε μέρα για μία εβδομάδα και μετά δεν μου μιλούσε για τρεις εβδομάδες..πολύ περίεργο». Πάντως, όταν τελικά τηλεφωνούσε, οι τρεις συγκάτοικοί της «έκανα σαν τρελές».

Αρραβώνας

Η Νταϊάνα δεν συνάντησε τον Κάρολο παρά 13 φορές πριν από τον γάμο. «Ανατράφηκα με την ιδέα ότι όταν αρραβωνιάζεσαι κάποιον, τον αγαπάς». Ενώ θυμάται την κοινή τους συνέντευξη στο ITN, όταν στην ερώτηση «Είστε ερωτευμένοι», εκείνη απάντησε «φυσικά και είμαστε», ενώ ο Κάρολος γυρίζοντας το κεφάλι του είπε: «Ο,τι κι αν σημαίνει ερωτευμένος».

Το σεξ με τον Κάρολο

Περίεργο, πολύ περίεργο, χαρακτηρίζει η Νταϊάνα ότι έκαναν σεξ «μία φορά στις τρεις εβδομάδες» και παραδέχεται ότι από όταν γεννήθηκε ο Χάρι, το θέμα σεξ «ξεθύμανε».

Ο ρόλος του Φιλίππου.

Οταν αποφάσισε να εγκαλέσει τον Κάρολο για την ερωτική του σχέση με την Καμίλα Πάρκερ η πριγκίπισσα θυμάται ότι έλαβε την εξής απάντηση: «Αρνούμαι να είμαι ο μοναδικός πρίγκιπας της Ουαλίας που δεν είχε ποτέ ερωμένη», ενώ ο πατέρας του Καρόλου του είχε δώσει τη συμβουλή που νομιμοποιούσε την εξωσυζυγική του σχέση: «Εάν ο γάμος σου δεν πάει καλά, μπορείς μετά από πέντε χρόνια να επιστρέψεις σε αυτήν».

Η βοήθεια της βασίλισσας

Η Νταϊάνα διηγείται ότι πήγε κλαίγοντας στη βασίλισσα για να την ρωτήσει τι να κάνει με την απιστία του Καρόλου: «Τι να κάνω; Ερχομαι σε σας. Τι να κάνω:», η Ελισάβετ απάντησε «Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις...».

Τηλεφωνικό σεξ

Η πριγκίπισσα περιγράφει ότι συνέλαβε τον Κάρολο καθισμένο στη λεκάνη της τουαλέτας, στη διάρκεια συνεδρίας τηλεφωνικού σεξ με την Καμίλα.

Η Νταϊάνα μιλά επίσης για τις ερωτικές της σχέσεις, για την απομόνωσή της στα ανάκτορα, για τις κρίσεις βουλιμίας. «Θα μπορούσα να έχω πέσει στο αλκοόλ, θα μπορούσα να έχω γίνει ανορεξική- πράγμα που θα ήταν πιο εμφανές. Αποφάσισα να το κάνω πιο διακριτικά. Που τελικά δεν ήταν διακριτικό. Αλλά επέλεξα να κάνω κακό στον εαυτό μου αντί σε σας όλους».

Η προβολή του ντοκιμαντέρ επικρίθηκε σφοδρά από τους βιογράφους της βασιλικής οικογένειας και η στενή φίλη της Νταϊάνα Ρόσα Μόνκτον δήλωσε ότι πρόκειται για «παραβίαση της ιδιωτικότητάς της».

Ομως, το Channel 4 απάντησε ότι έδωσε φωνή και τοποθέτησε στο προσκήνιο την πριγκίπισσα 20 ακριβώς χρόνια μετά τον τραγικό της θάνατο .

Πηγή: Daily Mail, Guardian, Telegraph, ΑΠΕ – ΜΠΕ