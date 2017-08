To “Despacito” έγινε το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε τις 3 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube

Το βίντεο κλιπ του Luis Fonsi για το "Despacito", με την συμμετοχή του Daddy Yankee, σπάει κάθε ρεκόρ. Όχι μόνο έγινε το βίντεο με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών στο YouTube, αλλά είναι πια το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε τα τρία δισεκατομμύρια προβολές και επίσης είναι το βίντεο με τα περισσότερα likes στην ιστορία του YouTube.

Το ρεκόρ προηγουμένως κατείχε ο Wiz Khalifa με το τραγούδι "See You Again", το οποίο με τη σειρά του είχε ξεπεράσει το "Gangnam Style" του Psy, που κατείχε το ρεκόρ για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Όπως έκανε γνωστό το YouTube, στις 4 Αυγούστου, το επίσημο βίντεο κλιπ του "Despacito" σημείωσε 3.000.730.629 προβολές. Χρειάστηκαν 204 μέρες, εωσότου το "Despacito" να γίνει το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του YouTube.

Το Despacito έχει ακόμη σπάσει κάποια επιπρόσθετα εντυπωσιακά ρεκόρ:

● Έφθασε, πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο, το ορόσημο των 2,5 δισεκατομμυρίων προβολών στην ιστορία του YouTube.

● Έχει τις περισσότερες προβολές το 2017 σε πάνω από 40 χώρες.

● Οι καθημερινές προβολές του είναι πάνω από 14,5 εκατομμύρια κατά μέσο όρο, φθάνοντας τα 25 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μια μέρα.

● Έχει προβληθεί πάνω από ένα εκατομμύριο φορές σε πάνω από 99 χώρες. Κατά σειρά οι χώρες με τις περισσότερες προβολές είναι: Μεξικό (376 εκατομμύρια), Βραζιλία (213 εκατομμύρια), ΗΠΑ (183 εκατομμύρια), Ιταλία (142 εκατομμύρια), Γαλλία (80 εκατομμύρια), Ινδονησία (36 εκατομμύρια), Ηνωμένο Βασίλειο (36 εκατομμύρια), Ινδία (32 εκατομμύρια), Ισραήλ (17 εκατομμύρια) και Αίγυπτος (8,8 εκατομμύρια).

Η lάτιν mουσική έχει αναπτυχθεί εκρηκτικά στο YouTube, με τις λάτιν καλλιτεχνικές συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο των 100 καλύτερων καλλιτεχνών του YouTube το 2017 μέχρι σήμερα. Kαλλιτέχνες όπως ο Nicky Jam, ο Maluma, ο J Balvin και ο Ozuna έχουν ξεπεράσει το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίων προβολών φέτος.

Σε όλο τον κόσμο, οι μηνιαίες προβολές για τις κορυφαίες λάτιν καλλιτεχνικές συμμετοχές έχουν εκτοξευθεί από το περασμένο έτος, με αύξηση 430% στην Ινδονησία, 276% στο Ισραήλ, 200% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 199% στην Αυστραλία, 183% στη Γαλλία και 124% στον Καναδά.