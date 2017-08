Πάτρα: Σεμινάριο κίνησης «Movement Waves» από την Βίβιαν Τριανταφυλλοπούλου

Η Βίβιαν Τριανταφυλλοπούλου που ξεκίνησε χορό στην Ακαδημία Χορού της Ελένης Μπαλαφούτη στην Πάτρα ενώ από το 2012 ως 2015 φοίτησε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance στο Λονδίνο, θα πραγματοποιήσει στην παραλία του Καστελλόκαμπου, στην Πάτρα, με σημείο συνάντησης έξω από το μαγαζί «Ακτή», ένα σεμινάριο κίνησης «Movement Waves» την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017, στις 19:45-21:15.

Η συμμετοχή είναι 5 ευρώ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων στο [email protected] ή με μήνυμα στη σελίδα μας στο fb https://www.facebook.com/Movement-Waves-629386890600584/.

Όσοι θελήσουν να συμμετάσχουν να έχουν άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια, νερό, μαγιό, πετσέτα!

Είναι ένα σεμινάριο δομημένης αυτοσχεδιαστικής κίνησης, όπου ακολουθώντας κάποιες οδηγίες κινούμαστε με διαφορετικές ποιότητες, ταχύτητες και ενέργεια. Αντλώντας έμπνευση από το περιβάλλον και την ομάδα και δύναμη από την ανάσα και την εσωτερική ενέργεια του σώματος, δημιουργούμε μαζί έναν χορό, ο οποίος κάνει focus στο εδώ και το τώρα. Δίνοντας βάση στην ανάσα, τις αισθήσεις μας και την επαφή τους με το φυσικό περιβάλλον, αυτό το σεμινάριο αποσκοπεί στην απεμπλοκή από ψυχοσωματικούς περιορισμούς και σε μια ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης.

Ένας ανοιχτός χώρος εξερεύνησης όπου μέσα από οδηγίες ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι.

Αυτό το σεμινάριο λαμβάνει χώρα κυρίως σε ανοιχτό χώρο δίπλα στη θάλασσα, αλλά είναι δυνατόν και σε κλειστό χώρο, και συνοδεύεται από μουσική αλλά και από ησυχία!

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όλους! Από άτομα περίπου 13 χρονών έως άτομα 100 + χρόνων!

Είναι για μη χορευτές και χορευτές, για μεγάλους, μικρούς, για όσους θέλουν να έρθουν πιο κοντά με τον εαυτό και το σώμα τους, σε άτομα που ενδιαφέρονται για τις τέχνες, σε όποιον θέλει να δοκιμάσει κάτι νέο και αναζοωγονητικό.

Σε όποιον θέλει να κινηθεί, να χαμογελάσει, να συγκινηθεί, να γνωρίσει κάτι καινούριο, να συναντήσει ανθρώπους, να χορέψει.

Ακόμα κι αν δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με την κίνηση ή τον χορό, αυτό το σεμινάριο είναι και για σένα!

Γιατί να πάρω μέρος

Κυρίως για να το απολαύσω! Να έρθω πιο κοντά στο σώμα και τον εαυτό μου.

Να εκφράσω συναισθήματα, να εκτονωθώ, να ανακαλύψω καλύτερα το σώμα, τον εαυτό μου και τη σύνδεση τους. Να βρω έμπνευση, ενέργεια και να γνωρίσω μια ομάδα. Να μοιραστώ στιγμές με άλλους ανθρώπους, και να συνδεθώ περισσότερο με την ανάσα. Να πάρω χρόνο και χώρο σε μια καθημερινότητα που τρέχει πιο γρήγορα από μένα. Να ανακαλύψω κάτι καινούριο, να γίνω δημιουργικός. Να δω πως μπορώ μέσα από την κίνηση και τον χορό να μάθω πράγματα που μπορώ να εφαρμόσω και στην καθημερινότητα μου, από το πως να αγαπήσω το σώμα μου, μέχρι το πώς εκφράζω και έρχομαι πιο κοντά στα συναισθήματα μου, αλλά και πώς καταφέρνω να βρίσκομαι στο εδώ και το τώρα.

Λέξεις από άτομα που συμμετείχαν στο σεμινάριο : Ηρεμία, Γαλήνη, Απελευθέρωση, καλοκαίρι, συγκέντρωση, χαλάρωση, ελευθερία, χαρά.

Πώς ξεκίνησε;

Από την ιδέα ότι ο χορός είναι κίνηση και όλοι μας κινούμαστε καθημερινά! Από την ανάγκη να βρούμε πιο πολύ το ’ μαζί ‘ και να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο υγιή -σωματικά και ψυχικά- καθημερινότητα. Πριν απο 4 χρόνια αποφάσισα να συνδυάσω το ενδιαφέρον μου για το χορό, την ψυχολογία και τους ανθρώπους με την αγάπη μου για τη θάλασσα και να δω πως μπορεί να δημιουργηθεί κάτι νέο για ένα ευρύ κοινό. Τελειώνοντας τις σπουδές μου στον σύγχρονο χορό στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance έκανα τη διπλωματική μου πάνω στη δυναμική της ομάδας και τη δύναμη του ‘μαζί’. Έτσι, αποφάσισα να δημιουργήσω στην Ελλάδα το σεμινάριο κίνησης‘ ’Θάλασσα’’ που πια έγινε : movement waves!

Eίναι η 3η συνεχόμενη χρόνια του σεμιναρίου στην Πάτρα, με άτομα που έχουμε ξανασυναντηθεί αλλά θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα κι άλλα, που θα διευρύνουν τις συμμετοχές!

Ο χορός ξεκίνησε ως κοινωνικός θεσμός και περνώντας μέσα από τη θρησκεία και την παράδοση κατέφερε να εξελιχθεί σε μία υπέροχη τέχνη! Eίναι κάτι που είναι διαθέσιμο για όλους και μπορεί να βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.

Σας περιμένω με χαρά να χορέψουμε μαζί!

Η Βίβιαν Τριανταφυλλοπούλου ευχαριστεί την αρθρογράφο Ηρώ Παρτσακουλάκη για τη βοήθεια επιμέλειας του κειμένου.

Η Βίβιαν Τριανταφυλλοπούλου ξεκίνησε χορό στην Ακαδημία Χορού της Ελένης Μπαλαφούτη στην Πάτρα και από το 2012 ως 2015 φοίτησε στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance(Λονδίνο) από όπου τελείωσε με 1st class Bachelor In Contemporary Dance. Στο LABAN εξειδικεύτηκε σε τεχνικές release, floor work, flying low,Graham, Cunningham, αλλά και σε Μπαλέτο, Improvisation, Contact improvisation, Pilates, χορογραφία, διδασκαλία και art& dance history.

Έπειτα έγινε μέλος του Jasmin Vardimon 2 company (professional development course), κάνοντας περιοδεία σε όλη την Αγγλία με χορογραφίες των Jasmin Vardimon, Vinicius Salles and AΦΕ. (2015-2016).

Aκόμα, επιλέχθηκε και πήρε μέρος στο Akram Khan Experiment(2015), με την ομάδα χορύ του Αkram Khan.

Συνεργάζεται ως χορεύτρια και βοηθός χορογράφου με την Hagit Yakira καθώς και με άλλες ομάδες όπως 'Bittersuite', Fernanda Prata κ.α.

Διδάσκει δημιουργική κίνηση σε παιδιά και μεγάλους και δημιουργεί δικές της χορογραφικές δουλειές.

Έχει κάνει πρακτική εξάσκηση με τους Αlain Astie, Hagit Yakira, Phoenix Dance Theater, Martha Graham School & Company.

Έχει χορογραφήσει και χορέψει στο Laban Theater,The Place, Lilian Baylis Sadler's Wells,Royal Opera House, Gulbekian, στο City of London Festival, στην Royal Academy of Arts, καθώς και στο Βig Dance festival.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα επαγγελματικών μαθημάτων και σεμιναριων με τους: David Zambrano, Hofesh Shechter Company, Batseva Dance Company, Leila Mc Millan, Royal Academy of Dance, Markella Manwliadou, Paul Blackman, Tereza Brown, Πέννυ Διαμαντοπούλου, κ.α.

Έχει εμβαθύνει τις γνώσεις της γύρω από το χορό παρακολουθώντας μαθήματα σε κέντρα χορού του κόσμου όπως : Greenwich Dance Agency(London), Dance centrum Jette (Brussels), Broadway Dance Center (New York), Institut del Teatre(Barcelona) κ.α.

Έχει διδάξει με ενθουσιασμό σε παιδιά, ενηλίκους και επαγγελματίες σε Ελλάδα και Λονδίνο εξασκώντας ένα είδος διδασκαλίας που στοχεύει στην κατανόηση του σώματος και του εαυτού, την προσωπική έκφραση, την αίσθηση της ομάδας και την ευχαρίστηση που ανακαλύπτουμε μέσα από την κίνηση.

Οι φωτ. είναι του Κωνσταντίνου Μήλα.