Στο Αγρίνιο στις 7, 8 και 9 Αυγούστου η ταινία "Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση"

Αλλαγή θα υπάρξει στο πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου του Αγρινίου, «Ελληνίς». Η προγραμματισμένη για τις 7, 8 και 9 Αυγούστου 2017 προβολή του φιλμ «Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες - Valerian and the city of a thousand planets» δεν θα γίνει μιας και η συγκεκριμένη ταινία θα βγει τελικά στις ελληνικές αίθουσες από την Odeon στις 31 Αυγούστου.

Έτσι ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Ελληνίς» στο Αγρίνιο θα προβάλλει στις 7, 8 και 9 Αυγούστου 2017 την αξιόλογη Αμερικανική ταινία «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση - War of the Planet of the Apes» σε σκηνοθεσία Ματ Ριβς που ήδη οι διεθνείς της εισπράξεις έχουν φτάσει στα 225 εκατομμύρια δολάρια.

Υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη ο στρατός των ανθρώπων εξοντώνει αμείλικτα τους πιθήκους, οι οποίοι έχουν καταφύγει στα βουνά και αντιστέκονται με αρχηγό τον Σίζαρ. Ο τελευταίος αναζητά τη συμφιλίωση, αλλά οι αποτρόπαιες πράξεις του συνταγματάρχη θα του αλλάξουν ριζικά τα σχέδια.

Πρωταγωνιστούν: Άντι Σέρκις, Γούντι Χάρελσον, Τζούντι Γκριρ, Στιβ Ζαν.

Ώρα προβολής 9:30 μ.μ.