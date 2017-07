O Αιγιώτης Αλεξάντερ Πέιν πάει και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Από το «Mother!» του Ντάρεν Αρονόφσκι όπου παίζουν οι Τζένιφερ Λόρενς και Ξαβιέ Μπαρδέμ μέχρι τη νέα σκηνοθετική απόπειρα της Αντζελίνα Τζολί, μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες (και πιθανών Οσκαρικών προσδοκιών) ταινίες της νέας σεζόν θα κάνουν την εμφάνισή τους στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά.

Μπορεί οι Κάννες και η Βενετία να διατηρούν τα σκήπτρα της λάμψης ανάμεσα στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, όμως το Φεστιβάλ του Τορόντο είναι το πιο πληθωρικό σε όγκο ταινιών – κι εκείνο όπου συχνά επιβεβαιώνονται πολλά από τα φαβορί της επερχόμενης Οσκαρικής κούρσας, σύμφωνα με το flix.gr.

Ανάμεσα στις πολυαναμενόμενες ταινίες της νέας κινηματογραφικής σεζόν που θα προβληθούν στο Τορόντο, είναι και το «Downsizing» του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη με καταγωγή από το Αίγιο Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ του στην έναρξη του φετινού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Βενετίας, θα πετάξει για τον Καναδά.

Το φετινό Φεστιβάλ του Τορόντο, θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017 και εκτός από το «Downsizing» του Αλεξάντερ Πέιν με τον Ματ Ντέιμον και την Κρίστεν Γουίγκ, θα προβληθούν το «The Shape of Water» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «First They Killed My Father», που είναι η νέα σκηνοθετική απόπειρα της Αντζελίνα Τζολί, για λογαριασμό του Netflix, γύρω από τη γενοκτονία της Καμπότζης, η ταινία τρόμου «mother!» του Ντάρεν Αρονόφσκι, με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ξαβιέ Μπαρδέμ, το «Darkest Hour» του Τζο Ράιτ, με τον Γκάρι Ολντμαν στο ρόλο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, το «Suburbicon» του Τζορτζ Κλούνεϊ, σε σενάριο των αδελφών Κοέν, με τον Ματ Ντέιμον και την Τζούλιαν Μουρ, το «Stronger» του Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, με τον Τζέικ Τζίλενχαλ στο ρόλο ενός από τα θύματα της βομβιστικής επίθεσης στον μαραθώνιο της Βοστώνης, το «Battle of the Sexes» με τους Στιβ Καρέλ και Εμα Στόουν και πολλά ακόμη.

Το «Downsizing» του Αλεξάντερ Πέιν έχει επιλεγεί για τα Special Presentations του Φεστιβάλ.

Σκηνή από το «Suburbicon» του Τζορτζ Κλούνεϊ.

