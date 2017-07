Ξεκίνησε το Aegean Film Festival 2017 στην Πάτμο: Σινεφίλ πρεμιέρες, ντοκιμαντέρ και φιλμ μικρού μήκους από το Σάντανς

Ξεκίνησε την Τρίτη 25 Ιουλίου το Aegean Film Festival στο νησί της Πάτμου (το νησί της Αποκάλυψης όπως είναι γνωστό) και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, διαθέτοντας ένα ξεχωριστό πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του flix.gr, από τις 25 μέχρι και τις 30 Ιουλίου στην Πάτμο υπάρχουν δύο κύρια μέρη συνάντησης: το δημοτικό σχολείο στη Σκάλα και το παλιό σχολείο στη Χώρα, δύο πανέμορφοι αυτοσχέδιοι κινηματογράφοι που θα φιλοξενήσουν το κυρίως πρόγραμμα του Aegean Film Festival, σε συνέχεια του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτμου που διεξάγεται στο νησί κάθε καλοκαίρι εδώ και 7 χρόνια.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που αποτελείται από ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους απ' όλον τον κόσμο, το Aegean Film Festival δίνει έμφαση στο σύγχρονο κοινωνικό χάρτη, εντοπίζει ανεξερεύνητες εικόνες της Μεσογείου, επενδύει πάνω στην επιθυμία των κατοίκων της Πάτμου να δουν αλλά και να φτιάξουν σινεμά και οργανώνει νύχτες φτιαγμένες από εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες, όπως αναφέρει το flix.gr.

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε επίσημα στις 20:30 της Τρίτης 25 Ιουλίου στη Σκάλα με την προβολή της επανέκδοσης του Γαλλικού φιλμ «Απέραντου Γαλάζιου» του Λικ Μπεσόν που είχε γυριστεί το 1998 στην Αμοργό και τη συγκινητική «Ρόζα της Σμύρνης» του Γιώργου Κορδέλα.

Ανάμεσα στις ταινίες μυθοπλασίες του προγράμματος του Aegean Film Festival ξεχωρίζουν το «Hunt for the Wilderpeople» του Τάικα Γουατίτι (είναι ο σκηνοθέτης του επερχόμενου «Thor: Ragnarök»), το υποψήφιο για Όσκαρ animation για μεγάλους και μικρούς «My Life as a Zucchini» του Κλοντ Μπαράς, το βραβευμένο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου «Centaur» του Ακτάν Αρίμ Κουμπάτ, η πρεμιέρα του «A United Kingdom» της Άμα Ασάντε με τον Ντέιβιντ Ογιελόβο και την Ρόζαμουντ Πάικ (θα βγει στις ελληνικές αίθουσες προς τα τέλη Αυγούστου από την Feelgood), κ.α.

Αξιόλογο είναι και το τμήμα ντοκιμαντέρ του Aegean Film Festival. Το εξαιρετικό «Μηχανές» του Ραχούλ Τζέιν που θα προβληθεί, μιλά για τις συνθήκες εργασίας στην Ινδία. Επίσης θα προβληθούν τα βραβευμένα «Hell on Earth: the Fall of Syria and the Rise of ISIS» των Σεμπάστιαν Γιούνγκερ και Νικ Κουέστεντ και «Πού Είσαι Σινγκάλ;» του Άγγελου Ράλλη για τη φρίκη του ISIS, το «Φαντάσματα Πλανιούνται πάνω από την Ευρώπη» των Μαρίας Κουρκούτα και της Νίκης Γιάνναρη για το προσφυγικό και το «Guardians of the Aegean» του Ομηρου Ευαγγελινού για τις νομοθεσίες αλιείας στο Αιγαίο.

Τέλος αξίζει να τονίσουμε ότι στο τμήμα των ταινιών μικρού μήκους οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να δουν βραβευμένες ταινίες από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες μικρού μήκους των τελευταίων δύο χρόνων, ένα αφιέρωμα στη Σουηδία, με ταινίες μικρού μήκους από τη σκανδιναβική χώρα που ξεχώρισαν στα Φεστιβάλ του κόσμου, κ.α.

Να θυμίσουμε ότι είχε ακουστεί και γραφτεί πριν δύο – τρία χρόνια ότι στο Φεστιβάλ αυτό της Πάτμου ενδεχομένως να ερχόταν ως καλεσμένος ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ, λόγω και της ιδιότητας του ως δημιουργός και επικεφαλής του Ινστιτούτου του Sundance που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Σάντανς. Μακάρι να συμβεί στο μέλλον.

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και τις παράλληλες εκδηλώσεις του Aegean Film Festival στο επίσημο site του και ακολουθήστε το Φεστιβάλ στο Facebook.