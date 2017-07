Ανακοινώθηκαν οι θεατρικές επιχορηγήσεις από το ΥΠΠΟ- Το ποσό των 20.000 σε ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και Δ. Αβδελιώδη

Με το συνολικό ποσό του 1.005.000 ευρώ, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) επέλεξε να επιχορηγήσει 80 επαγγελματικά θεατρικά σχήματα του ελεύθερου θεάτρου με το σκεπτικό ότι σε καιρούς οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών όπως οι σημερινοί, η σχετική διάχυση αυτού του ποσού θα συμβάλει στην ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας και στη στήριξη του καλλιτεχνικού δυναμικού.

Η επιλογή έγινε μεταξύ 166 προτάσεων για μία μόνο παραγωγή της χειμερινής θεατρικής περιόδου 2017-2018, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Ελεύθερου Θεάτρου την οποία σύστησε για τον σκοπό αυτόν η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης και αναβάθμισης του θεσμού των επιχορηγήσεων που είχε ανασταλεί από το 2011.

Η επιτροπή αποτελείται από την θεατρολόγο, υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Θεάτρου και δημιουργό του Greek Play Project, Ειρήνη Μουντράκη (πρόεδρος) και μέλη: τον εικαστικό, επισκέπτη καθηγητή της TISCH School of the Arts/New York University, Αντώνη Βολανάκη, τον κριτικό θεάτρου και επίκουρο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόρη Ιωαννίδη, τον δημοσιογράφο Γιώργο Μητρόπουλο, τον καθηγητή Θεατρολογίας ΑΠΘ και κριτικό θεάτρου Σάββα Πατσαλίδη, την θεατρολόγο και creative producer, ιδρύτρια του μεσογειακού φεστιβάλ "Between the Seas" και ειδική σύμβουλο της υπουργού Πολιτισμού, Ακτίνα Σταθάκη και τον σκηνοθέτη και ΕΕΠ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάκη Τζαμαργιά.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της, «η επιτροπή μελέτησε κάθε μία πρόταση διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή, εστιάζοντας στη δυναμική της κάθε πρότασης και την άποψη που προτείνει ή καταθέτει το σχήμα. Ιδιαίτερα βάρυνε η συνδιαλλαγή της πρότασης με το παρόν και τις μεγάλες αγωνίες που χαρακτηρίζουν το θέατρο της εποχής μας, η ανανεωτική ματιά και η διάκριση ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού οράματος».

Από τις αιτήσεις εξαιρέθηκαν αυτές που αφορούσαν σε «θέατρο για παιδιά» ή «εφηβικό θέατρο» καθώς, σύμφωνα και με τη βούληση του υπουργείου, θα πρέπει το είδος να τύχει ειδικής προσοχής. Επίσης, από τη διαδικασία αποκλείστηκαν “οι αιτήσεις θεατρικών σχημάτων που δεν είχαν παρουσιάσει δουλειές τους στο πρόσφατο παρελθόν” όπως ρητά αναφερόταν στην προκήρυξη, προσωποκεντρικές παραγωγές, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούσαν σε παραγωγές που οι ίδιες ή προσχέδιό τους είχε παρουσιαστεί στις σκηνές στο πρόσφατο παρελθόν.

Σύμφωνα με την επιτροπή, τα βασικά κριτήρια που έπαιξαν ρόλο στις τελικές αποφάσεις της ήταν μεταξύ άλλων, η ολοκληρωμένη και σαφής παρουσίαση του καλλιτεχνικού σκεπτικού των προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού, η στήριξη της ελληνικής δραματουργίας, η κοινωνική δράση των σχημάτων απέναντι σε ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα που αποδεικνύεται είτε από την κύρια πρόταση είτε από τις προβλεπόμενες παράλληλες δράσεις, καθώς και η δραστηριοποίηση των σχημάτων και η ενεργός παρουσία τους κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Τα προτεινόμενα ποσά όπως σημειώνει η Επιτροπή Επιχορηγήσεων Ελεύθερου Θεάτρου, δεν έρχονται να καλύψουν το συνολικό κόστος μιας παραγωγής, αλλά λειτουργούν ως μερική στήριξη των παραγωγών, και κυρίως του ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού.

Ακολουθεί η λίστα των επιχορηγούμενων σχημάτων:

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1 Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν – Μαριάννα Κάλμπαρη Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης του Έντεν Φον Χόρβατ 35.000

2 Ανοιχτή Πόρτα – Ξένια Καλογεροπούλου – συμπαραγωγή με ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Καντίντ ή Η αισιοδοξίατου Βολταίρου σε διασκευή Μοσχόπουλου 35.000

3 Δόλιχος – Δημήτρης Τάρλοου - Η αγριόπαπια του Ίψεν 30.000

4 Μνήμη – Μιχ. Βιρβιδάκης ( Χανιά) Το κατεστραμμένο δωμάτιο κείμενο του Μάθιου Λέντον 25.000

5 Εταιρεία θεάτρου Sforaris- Γιάννης Καλαβριανός Ιωάννα η τρελή ή ισπανικά νεκροταφείατου Καλαβριανού 25.000

6 Ιδέα – Κωνσταντίνος Μπιμπής Υπηρέτης 2 αφεντάδων του Γκολντόνι 25.000

7 Δραματικό Θέατρο -Ρούλας Πατεράκη Η επίκληση της γοητείας του Γιάννη Μαυριτσάκη 25.000

8 Θέατρο Δωματίου – Άντζελα Μπρούσκου Έντα Γκάμπλερ του Ίψεν 20.000

9 Θεατρικό σχήμα ΠΥΡ – Αργύρης Ξάφης Molly Sweeney Μπράιαν Φρίελ 20.000

10 ΟΠΕΡΑ - Δανάη Σαριδάκη Εδώ εμείς οι νεκροί βασισμένο στη νουβέλα «Πέδρο Πάραμο» του Χουάν Ρούλφο 20.000

11 Hands Up σε συνεργασία με την ομάδα Χρώμα –Ιωάν. Κουκουράκη (Χανιά) Ο γλάρος του Τσέχωφ 20.000

12 4Frontal – Αθανάσιος Ζερίτης Ο [email protected] - Μια διασκευή στο έργο του Μολιέρου 20.000

13 Στοά – Θανάσης Παπαγεωργίου Εμείς οι δυο των Θ. Παπαγεωργίου –Κ. Καμπούρη 20.000

14 Πράξη – Βασίλης Πουλαντζάς Φθινοπωρινή Σονάτα του Μπέργκμαν 20.000

15 Θέατρο του Νέου Κόσμου- Μίλτος Σωτηριάδης Με δύναμη από την Κηφισιά των Κεχαΐδη - Χαβιαρά 20.000

16 Anagnorisis -ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας –Δήμος Αβδελιώδης Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Σολωμού 20.000 ευρώ.

17 Νέα Σκηνή – Ειρήνη Λεβίδη Μετά την πρόβα του Μπέργκμαν 15.000

18 Κανιγκούντα – Μαρία Μαγκανάρη Τριστάνος του Τόμας Μαν 15.000

19 Odc Ensemble – Έλλη Παπακωνσταντίνου Το σπήλαιο 15.000

20 Σημείο ΜΗΔΕΝ – Σάββας Στρούμπος Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ 15.000

21 Fratres collectiva – Αριστείδης Σερβετάλης Δον Κιχώτης του Θερβάντες 15.000

22 The Helter Skelter Company – Θάνος Παπακωνσταντίνου Wannsee του Θ. Παπακωνσταντίνου 15.000

23 Nova Melancholia- Βασίλης Νούλας Spleen του Σαρλ Μπωντλαίρ 15.000

24 Νάμα – Γ. Χατζηνικολάου Night alive Conor McPherson's 15.000

25 Vasistas – Αργυρώ Χιώτη Ο αληθινός παραδοσιακό παραμύθι 15.000

26 Νέο ελληνικό θέατρο Γ. Αρμένης Ο πατέρας του Στρίντμπεργκ 15.000

27 Τόπος Αλλού – Νίκος Καμτσής Οι δρόμοι του χιονιού των Αλφρέντο Σαλαντίνι, Νίκου Καμτσή και Marek Kosciolek 15.000

28 Πειραματική Σκηνή Τέχνης – Νικηφόρος Παπανδρέου (Θεσσαλονίκη) Η επανένωση της Κορέας του Ζοέλ Πομερά 12.000

29 Elephas Tiliensis- Δημ. Αγαρτζίδης Η κυρία από τη θάλασσα/Είναι η θάλασσα ανοιχτή του Ίψεν 12.000

30 Ομάδα Cartel – Βασίλης Μπισμπίκης Αγγέλα του Σεβαστίκογλου 12.000

31 Anima, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη Κάσσυ του Ανδρέα Φλουράκη 12.000

32 Θέατρο Σημείο – Ιωάννα Μακρή Φαίδρα ένα βλέμμα πάνω στον παραβατικό έρωτα της Τσβετάγιεβα 12.000

33 ΘΕ.ΑΜ.Α.( θέατρο ατόμων με αναπηρία) Βασίλης Οικονόμου Νεκράσοφ του Σαρτρ 12.000

34 Θέση – Νικόλαος Αδαμαντίδης Δον Κιχώτης του Θερβάντες 10.000

35 Εν δράσει – Δημ. Μυλωνάς Ράφτης κυριών του Φεϋντώ 10.000

36 Θεατρική Ομάδα Κωφών Τρελά Χρώματα- Έλλη Μερκούρη Τρωάδες του Ευριπίδη 10.000

37 Ομάδα de novo - Γιάννης Στεφόπουλος Επτά κόρες της Εύας – Η περιπέτεια του ανθρώπου (επηρεασμένο από το ομότιτλο έργο του Μπράιαν Σάικς) 10.000

38 Me We - Κ. Μπερδέκα Υστερόγραφο της Κ. Μπερδέκα 10.000

39 Χώρος – Σίμος Κακάλας Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλυ Μπροντέ 10.000

40 Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος Ο Γάμος της Μαρίας Μπράουν του Φασμπίντερ 10.000

41 Σφενδόνη – Άννα Κοκκίνου Ο κήπος των Γιέιτς, Έλιοτ, Βιζυηνού, Έντγκαρ Λη Μάστερς, Προυστ, Χατζή 10.000

42 Θέατρο της Γης - Νικόλαος Μάκας 8 ώρες και 35 λεπτά – Φωτεινή Τσαλίκογλου 10.000

43 Ιανός – Κων/νος Αρβανιτάκης Together we stand/divided we fall του Μάξιμου Μουμούρη και Γ. Τζαβαρά 10.000

44 Angelus Novus – Δαμιανός Κωνσταντινίδης (Θεσσαλονίκη) Η θυσία του Αβραάμ του Κορνάρου 10.000

45 The Kompany – Χρήστος Πασσαλής Το βιβλίο του εαυτού μου, κεφ. 1 Παράδεισος 10.000

46 Ηθικόν Ακμαιότατον – Θανάσης Σαράντος Χειμωνιάτικο Παραμύθι του Σαίξπηρ 10.000

47 Kart Productions – Μαρία Ξανθοπουλίδου Ο αμπιγιέρ του Χάουαρντ 10.000

48 Αργώ – Αιμιλία Υψηλάντη Η αγάπη άργησε μια μέρα της Λιλή Ζωγράφου 10.000

49 Blind Spot – Μιχάλης Κωνσταντάτος Βρυκόλακες του Ίψεν 10.000

50 Μυθωδία – Νίκος Χανιωτάκης Λυσσασμένη γάτα του Ουίλιαμς 10.000

51 Αξάνα – Τατιάνα Λύγαρη Στανμπουλ τρέιν του Γκράχαμ Γκρην 10.000

52 Inkal – Βασίλης Μαυρογεωργίου Τα μάτια του έρωτα βασισμένο στο Όνειρο του Σαίξπηρ 10.000

53 Τ3χνη – Σοφία Φιλιππίδου Η ιστορία του πρίγκιπα της κούμπα Ντάμπι του Lenz 10.000

54 Playroom ΑΜΚΕ – Αρ. Σομπότης Δεσποινίς Δυστυχία του Τσιμάρα Τζανάτου 10.000

55 Διασπορά – Γιούλα Μπούνταλη Καπνοτόπια του Έρνεστ Κάλντγουελ 10.000

56 Νέος Λόγος – Φώτης Μακρής Η χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ του Χάινριχ Μπελ 10.000

57 Κάτω από τη Γέφυρα –Νίκος Δαφνής Η γραμμή του Ίσραελ Χόροβιτς 10.000

58 Passatempo και Θέατρο Τ- Γλυκερία Καλαϊτζή (Θεσσαλονίκη) Ο γυάλινος κόσμος του Ουίλιαμς 10.000

59 Ars Moriendi – Αθανάσιος Νίκας (Θεσσαλονίκη) Μου είναι μικρός αυτός ο τάφος της Μπίλιανα Σερμπλιάνοβιτς 10.000

60 Ομάδα Κρίσης – Γεράσιμος Αρβανιτάκης Αμαρτωλό των Γ. Αρβανιτάκη - Ιωάννας Μαστοράκη 8.000

61 Helix- Νίκος Χατζηπαπάς Illusion comic –θέαμα για δημόσιο χώρο βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Κορνέιγ 8.000

62 Εντροπία- Μαρίλλη Μαστραντώνη Camp Europe – Μαρίλλη Μαστραντώνη 8.000

63 Όχι παίζουμε- Γιώργος Σαχίνης Ανοιχτή πόρτα με υπότιτλο ποιος σκότωσε τη Γαβριέλα της Π. Πανταζή 8.000

64 Νοητή Γραμμή – Όλγα Ποζέλη Karaoke night των Όλγα Ποζέλη και Γιώργου Τζεδόπουλου 7.000

65 Hippo theater group – Φώτης Δούσος Μellonia του Φ. Δούσου και Αλ. Ράπτη 7.000

66 Plays2place – Βασίλης Χρυσανθόπουλος Ντελίβερι - Θέατρο Ντοκουμέντο 7.000

67 Μηχανή Τέχνης –Χρήστος Στρέπκος (Πάτρα) Woyzeck – Η πτώση του ανθρώπου Georg Buchner 7.000

68 Per Theater Formance -Δημ. Τσιάμης In-A-Gadda-Da-Vida(της ομάδας Per Theater Formance) 6.000

69 Η άλλη πλευρά – Μίνα Χειμώνα Το αίμα του Σ. Μπελμπέλ 6.000

70 Μορφές Έκφρασης – Θωμάς Κινδύνης EUGENIA της Άννας Σεβαστής Τζίμα 6.000

71 ΟΜΜΑ – Αντώνης Διαμαντής (Ηράκλειο Κρήτης ) Διαχωριστική γραμμήτων Κρίστοφ Φάλκε και Α. Διαμαντή 5.000

72 Fly Theatre – Κατερίνα Δαμβόγλου Φρίντα Κάλο η δική μου πραγματικότητα της Δαμβόγλου 5.000

73 Ομάδα UBUNTU – Άρης Λάσκος Το τραγούδι του έρωτα και του θανάτου του σημαιοφόρου Χριστόφορου Ρίλκε του Ράινερ Μαρία Ρίλκε 5.000

74 Ανέμη – Μαρία Λουίζα Παπαδοπούλου (Ζάκυνθος) Προς Ελευσίνα – Συμμετοχική παράσταση Divised 5.000

75 Πρώτες Ύλες – Χρήστος Πέγιογλου Σπλέντουρ - Το μεγαλείο της Άμπυ Μόργκαν 5.000

76 Προσεχώς subway – Παύλος Παναγιωτίδης (Θεσσαλονίκη) Μηχανή Άμλετ του Μύλλερ 5.000

77 Gaff – Σοφία Καραγιάννη Διγενής Ακρίτας στα όρια 5.000

78 Ένα συν ένα – Δέσποινα Σαραφίδου Μικρή χορεύτρια υπέρ αδυνάτου 5.000

79 This famous tiny Circus Theater Group – Κων/νος Μάρκελλος Καλό αίμα, κακό αίματης Ελεωνόρας Σταθακοπούλου 5.000

80 Θέατρο της ημέρας – Ανδρομάχη Μοντζολή Μικρά τίποτα- μεγάλα κάτι του Κουρεντζή 5.000.

Πηγή: ΑΠΕ

*Μεταξύ των επιχορηγούμενων καλλιτεχνικών σχημάτων που ανακοινώθηκαν είναι και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και ο σκηνοθέτης Δήμος Αβδελιώδης για μία παράσταση βασισμένη στους "Ελεύθερους Πολιορκημένους" του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Η παράσταση αναμένεται να ανέβει μέσα στην νέα χειμερινή περίοδο 2017 -2018.

Ο Δήμος Αβδελιώδης παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον» του Γεωργίου Βιζυηνού με την Ιωάννα Παππά. Πιο πριν είχε κάνει την συγκλονιστική «Πλάτωνα Απολογία Σωκράτη», υπό την Αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, παράσταση που ήρθε και στην Πάτρα.