Το φιλμ «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα» στο 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας

Το 7ο Athens Open Air Film Festival, σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διοργανώνει μία ξεχωριστή σινέ προβολή με θέα την Ακρόπολη, το Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στις 21:30. Θα προβάλλει την ιδιαίτερα αγαπητή ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα» παραγωγής του 1979 (στην ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης).

Πρόκειται για μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του μεγάλου δημιουργού, Νίκου Νικολαΐδη, και μία ταινία - σταθμός στην ιστορία του μοντέρνου ελληνικού κινηματογράφου με αθεράπευτα μαύρο χιούμορ και εξαιρετικές ερμηνείες.

Την προβολή θα τιμήσουν με την παρουσία τους η σύζυγος και συνεργάτης του δημιουργού, Μαρί-Λουίζ Νικολαΐδη, οι ηθοποιοί Μπέτυ Λιβανού και Χρήστος Βαλαβανίδης και ο κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης. Την ταινία θα προλογίσει ο Ζήνος Παναγιωτίδης (διανομέας της ταινίας στην πρώτη της κυκλοφορία - Rosebud21).

H ταινία θα προβληθεί με αγγλικούς υπότιτλους και με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στο φιλμ «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα - The wretches are still singing» σε σκηνοθεσία Νίκου Νικολαΐδη πρωταγωνιστούν οι: Άλκης Παναγιωτίδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Ρίτα Μπενσουσάν και Χρήστος Βαλαβανίδης.

Η προβολή θα λάβει χώρα το Σάββατο 22/7 στις 21:30, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ταινία είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Σε όλους τους χώρους του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.

Η ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης έχει χωρητικότητα 200 ατόμων. Θα διανεμηθούν, με σειρά προτεραιότητας, 200 ατομικά δελτία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Η διανομή των δελτίων θα ξεκινήσει στις 20:00 στον χώρο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Μία από τις αδιαφιλονίκητες και πιο διαχρονικά cult δημιουργίες του ελληνικού σινεμά, ταινία-τομή στη μοντέρνα μεταστροφή της εγχώριας κινηματογραφίας, τα ατίθασα «Κουρέλια» του Νίκου Νικολαΐδη είναι ο Άλκης Παναγιωτίδης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας, ο Χρήστος Βαλαβανίδης και η Ρίτα Μπενσουσάν: τέσσερις σαραντάρηδες φίλοι, μεγαλωμένοι στα χρόνια της δεκαετίας του '50, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από πολλά χρόνια για να οργανώσουν ένα άτυπο και επιθετικό ρέκβιεμ στη γενιά τους.

Κι αυτό που ο Νικολαΐδης αναπαριστά, μέσα από την εντυπωσιακή σκηνοθετική αντίληψή του, είναι μια απρόσμενη ιστορία παρέας, ένα παραβατικό χρονικό σεξ, βίας και ροκ εντ ρολ το οποίο ξεσπά σαν εκτόνωση και σπαρακτικός αποχωρισμός για μια ολόκληρη εποχή.

Διάρκεια: 122 λεπτά.

*Οι προβολές του 7th Athens Open Air Film Festival πραγματοποιούνται σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

*Στο μεταξύ το 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας προετοιμάζει και μία Προβολή-Έκπληξη την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017 στις 21:30 στο Προαύλιο του Μηχανουργείου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Από τα λίγα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, τo φουτουριστικό νουάρ αριστούργημα, που επηρέασε όσο ελάχιστες ταινίες την παγκόσμια ποπ κουλτούρα, θα προβληθεί στη μεγάλη οθόνη, 35 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, στην οριστική εκδοχή που το είχε οραματιστεί εξαρχής ο σκηνοθέτης του!

Tην προβολή θα φέρει σε άλλο επίπεδο ο «μάγος» της εικόνας και του ήχου, Θοδωρής Βασιλόπουλος της Art of Sound, χρησιμοποιώντας ένα υψηλής ποιότητας ψηφιακό ηχητικό σύστημα αναπαραγωγής του ηχητικού μέρους της ταινίας με περιμετρική κάλυψη θεατών. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.