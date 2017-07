Πρωτιά για το νέο φιλμ των "Πιθήκων" στο Αμερικάνικο box office - Καλά τα πήγε και στην Ελλάδα

Παρότι παράξενη ταινία αλλά εξαιρετικά γυρισμένη και σκηνοθετημένη, η ταινία του Matt Reeves «War For The Planet Of The Apes – Ο Πλανήτης των πιθήκων: Η Σύγκρουση» τα κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον των θεατών όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ελλάδα.

Το φιλμ που προβάλλεται και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε από την περασμένη Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, μας μεταφέρει σε μία μετα-αποκαλυπτική πραγματικότητα σε μία άγρια σύγκρουση μεταξύ των εξελιγμένων πιθήκων με αρχηγό τον Σίζαρ – Καίσαρα και μία ανθρώπινη ομάδα με επικεφαλής έναν παρανοικό συνταγματάρχη – στο ρόλο ο Γούντι Χάρελσον.

Η ταινία έχει δράση (τα πλάνα με τους πίθηκους καβάλα στα άλογα σίγουρα θα παραξενέψουν τους θεατές, ιδίως όσους δεν έχουν δει και τα προηγούμενα φιλμ) και το σημαντικότερο βγάζει συναίσθημα και στέλνει μηνύματα όχι μόνο οικολογικής φύσεως και της ανάγκης σεβασμού του ανθρώπου προς τα ζώα αλλά και μηνύματα για την κακομεταχείριση (χαρακτηριστική η σκηνή στο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου οι πίθηκοι δουλεύουν νηστικοί και διψασμένοι και ο συνταγματάρχης διατάζει να μαστιγωθεί προς παραδειγματισμό ένας πίθηκος) ακόμη και για το σεβασμό της αξιοπρέπειας του άλλου, της δημοκρατίας, κ.α.

Το φιλμ ήρθε 1ο στο Αμερικάνικο box office το τριήμερο 14-16 Ιουλίου 2017 με εισπράξεις 56,5 εκατομμυρίων δολαρίων ξεπερνώντας τον «Spiderman, Homecoming» που ωστόσο ήδη παγκοσμίως σε δύο εβδομάδες έχει φτάσει τα 469 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις (παίζεται με επιτυχία και στην Πάτρα στα Στερ).

Το «War For The Planet Of The Apes – Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» όπως επισήμαναν οι παρατηρητές, έμεινε πίσω περίπου 16 εκατομμύρια από την προηγούμενη ταινία του reboot του franchise των «Πιθήκων», το «Dawn Of The Planet Of The Apes».

Η νέα ταινία δεν κρύβει και κάποιες επιρροές από το «Apocalypse Now – Αποκάλυψη τώρα» ιδίως σε ότι έχει να κάνει με τον «ψυχωτικό» συνταγματάρχη (σε μία σκηνή ξυρίζει το κεφάλι του). Στον υπόλοιπο κόσμο η ταινία «War For The Planet Of The Apes – Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» ξεκίνησε με περίπου 47 εκατομμύρια δολάρια.

Καλά έχει πάει και στην Ελλάδα και την Κυριακή που λόγω της βροχής ο καιρός ήταν κατάλληλος για σινεμά σε κλειστές κλιματιζόμενες, ήσαν πολλοί οι σινεφίλ που έσπευσαν να δουν την ταινία στα Στερ/Odeon.

Το νέο φιλμ των "Πιθήκων" παίζεται και σε 3d.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ