Κένταλ Τζένερ και Μπέλα Χαντίν στην Μύκονο! Οι φωτογραφίες από την Ψαρού κάνουν το γύρο του κόσμου - ΒΙΝΤΕΟ

Kendall Jenner και Bella Hadid, τα δυο διασημότερα και επιδραστικότερα μοντέλα της εποχής, βρίσκονται από χθες στην Μύκονο.

Οι δυο insta-famous σταρς εντοπίστηκαν αρχικά χθες το μεσημέρι στο Nammos στην Ψαρρού όπου μαζί με μεγάλη παρέα απόλαυσαν το μπάνιο τους. Ωστόσο οι φωτογραφίες της Kendall Jenner κάνουν σήμερα το γύρο των ταμπλόιντς καθώς το μοντέλο βούτηξε στη θάλασσα φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και με μια σαμπάνια στο χέρι.

Λίγο αργότερα, Bella και Κendall επιβιβάστηκαν σε ένα σκάφος που τις μετέφερε στην διπλανή παραλία για τo κυριακάτικο πάρτι στο κλαμπ Scorpios.

To Μykonoslive που τις "καταδίωξε" αναφέρει πως απόλαυσαν το ποτό τους με τους φίλους τους και περιστοιχιζόμενες από την ασφάλειά τους.

Είναι η δεύτερη φορά που η 21χρονη Jenner επισκέπτεται για διακοπές την Μύκονο. Η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του 2013, όταν βρέθηκε στο νησί των Ανέμων για τα γυρίσματα του ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians».

πηγή:lifo.gr & tmz.com