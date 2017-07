Εντυπωσιακή με Dolce & Gabbana και νέα αποστολή η Δούκισσα του Κέμπριτζ

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ Κέιτ Μίντλετον παρακολούθησε την πρώτη ημέρα του φημισμένου τουρνουά τένις του Γουίμπλετον - Wimbledon τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, για πρώτη φορά ως ανάδοχος του All England Lawn Tennis & Croquet Club. Αυτοί που δεν χάνουν ευκαιρία να σχολιάσουν τις εξόδους της Κέιτ παρατήρησαν ότι η 35χρονη σύζυγος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας εμφανίστηκε στο All England Lawn Tennis & Croquet Club όπου διεξάγεται το διάσημο τουρνουά τένις με νέο λουκ, (έχει κόψει τα μαλλιά της μέχρι τους ώμους), από τότε που είχε κάνει την τελευταία της επίσημη εμφάνιση στις 29 Ιουνίου στο Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου.

Η Κέιτ ήταν ιδιαίτερα κομψή με το μακρυμάνικο λευκό φόρεμα Dolce & Gabbana με μεγάλα μαύρα πουά, συνδυασμένο με λευκή τσάντα της βρετανίδας σχεδιάστριας και πρώην τραγουδίστριας των Spice Girls Βικτόρια Μπέκαμ και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα της φίρμας Office.

Λάτρης του τένις και παίκτρια η ίδια, η Κέιτ παρακολουθεί κάθε χρόνο τους αγώνες της διάσημης αθλητικής διοργάνωσης στο Λονδίνο. Ωστόσο φέτος η παρουσία της έχει ιδιαίτερη σημασία. Η βασίλισσα Ελισάβετ τής ανέθεσε την αποστολή της αναδόχου του All England Lawn Tennis & Croquet Club. Έτσι λοιπόν στο τέλος του τουρνουά, η Κέιτ θα απονέμει τα κύπελλα, μια αποστολή που είχε έως τώρα ο ξάδερφος της βασίλισσας Δούκας Εδουάρδος του Κεντ.

Πηγή: ΑΠΕ

amna.gr