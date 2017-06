Η Πατρινή Εσθήρ Λέμη μ' έναν "Εικαστικό Ρυθμό" στην γκαλερί Dépôt Art Gallery, στο Κολωνάκι

Η πρώτη ατομική έκθεση της Πατρινής δημιουργού Εσθήρ Λέμη με θέμα "Εικαστικός ρυθμός" θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στις 20.00 στην Dépôt Art Gallery στην οδό Νεοφύτου Βάμβα 5, στο Κολωνάκι, στην Αθήνα.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου κι εγκαινιάζει τον θεσμό "1η ατομική" ο οποίος ξεκινάει αυτό τον Ιούλιο στην Dépôt Art Gallery για να συμπληρώσει τον κοινωνικό της ρόλο στις δράσεις της γκαλερί.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, δίνεται η ελευθερία στους νέους καλλιτέχνες να προτείνουν φρέσκιες μορφές παρουσίασης εστιάζοντας σε ένα ευρύ κοινό με παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

"Eικαστικός Ρυθμός"

Για έναν συνθέτη, η ζωγραφική μπορεί να λειτουργήσει σε μία παρτιτούρα ή σε ένα προσχέδιο, σαν ένας χάρτης, με ελεύθερες διαδρομές και απρόσμενες ανακαλύψεις.

Ο ακροατής του μουσικού έργου από την άλλη, θα μπορούσε ιδανικά να αναγνωρίσει τον κοινό τόπο του εικαστικού ρυθμού μεταξύ εικόνας και ήχου και να συμμετέχει διαδραστικά σε αυτά τα ερεθίσματα που κινητοποιούν τις αισθήσεις του.

Με αυτή τη σύμβαση η Εσθήρ Λέμη δημιουργεί έναν οδηγό για θεατές που συμμετέχουν σε ένα περιβάλλον με αναφορές στο χορό, και τον ταχύ ρυθμό της εξέλιξης της τεχνολογίας. Ο εικαστικός ρυθμός ακολουθεί ως θεωρία την ιστορία της τεχνολογίας και συνεχώς απλοποιεί και επανασυγχρονίζει με τα εργαλεία της, το αλφάβητο της τέχνης.

Παρτιτούρες, σημειώσεις, ακουστικά μουσικά όργανα, ηχητικά αντικείμενα, αποσπάσματα από συναυλίες, αλλά και μνήμες μιας σπουδής της κίνησης αποτυπωμένα σε χρονοφωτογραφίες, αποτελούν τον χώρο όπου καλείται ο επισκέπτης να συγχρονιστεί και να συμμετέχει σε έναν οργανωμένο αυτοσχεδιασμό.

Η Εσθήρ Λέμη έχει σπουδάσει ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η οικογένεια της ζει στην Πάτρα.



Με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό τμήμα της Καλών Τεχνών του Βερολίνου.

Ως έφηβη αποφοίτησε από τη σχολή πιάνου του Πατραϊκού Ωδείου και ακολούθησε σπουδές μετέπειτα στην μουσική σύνθεση στη σχολή σύνθεσης της Μουσικής Εταιρείας Αθηνών.

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Καλών Τεχνών της Ζυρίχης στην ηλεκτροακουστική σύνθεση. Ως μαθήτρια έδωσε εξετάσεις στο σύστημα RAD του μπαλέτου και για τρία χρόνια στο Βερολίνο διετέλεσε χορεύτρια της ομάδας Talking Bodies της Ιlonas Zarypow και μαθήτρια του Vladimir Gelvan στον κλασικό χορό.

Οι διδακτορικές της σπουδές στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών με θέμα το συνολικό έργο τέχνης και τις νέες τεχνολογίες την οδήγησαν στη μεταδιδακτορική έρευνα για την απτική τεχνολογία, τον συγκερασμό των τεχνών και τη σχέση της επιστήμης με τις τέχνες.

Η Εσθήρ Λέμη είναι μέλος της ΕΈνωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο εξωτερικό ως καλλιτέχνης και ερευνήτρια σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις, συνέδρια και φεστιβάλ μεταξύ άλλων στην 12 Μπιενάλλε Νέων της Ευρώπης και της Μεσογείου στη Νάπολη, Ιταλία (2005), Next Generation Festival, ZKM Καρλσρουη, Γερμανία (2009), Music and the Body Conference Hong Kong, Κίνα (2012), NIME (2012) USA, Venice Biennale, Ιταλία (2014), Innovation in Music II, Οξφόρδη UK (2015), Musical Gesture as Creative Interface (2016) Porto, Πορτογαλία.

ΕΈργα της παρουσιάζονται στην έκθεση από την ανάθεση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (2006) ́́Δεύτερη Παραλλαγή για πιάνο ́́, την πρώτη Biennale Θεσσαλονίκης (Πεδίο Κόδρα) ‘Egretta Alba’ (2007), #stereo.types για το ensemble ARTéfacts (2015), καθώς και χρονοφωτογραφίες τις οποίες επεξεργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη σχολή χορού Γ. Μέτση.

Ζωγραφική και γλυπτά της εκθέτουν οι συλλογές του Πανεπιστημίου Πατρών, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, το πάρκο Stone Quarry Hill στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Επιμέλεια & Οργάνωση έκθεσης: Έλενα Μαυρομιχάλη.

Εγκαίνια: Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 και ώρες 20:00 – 23:00

Διάρκεια έκθεσης: 4 έως 14 Ιουλίου 2017.

Facebook link: https://www.facebook.com/events/1990543194512889/?fref=ts

Dépôt Art Gallery

ΝεοφύτουΒάμβα 5

106 74 Κολωνάκι - Αθήνα

Τηλ:+30 210 3648174

official site : www.depotgallery.gr

Facebook: depotgallery.gr

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη έως Παρασκευή 12:00 – 20:30

Σάββατο 12:00 –16:00

Κυριακή & Δευτέρα κλειστά.

Είσοδος ελεύθερη.