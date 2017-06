Πάτρα: Διεθνές συνέδριο στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Η επιστημονική έρευνα αποτελεί προτεραιότητα για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Άλλωστε, η διεθνοποίηση της έρευνας που λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων πανεπιστημιακών αξιολογήσεων.

Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα και διεθνοποίηση αποτελούν τον πυρήνα του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research” που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από την Παρασκευή 30 Ιουνίου έως και την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το διεθνές συνέδριο διοργανώνεται από τους μεταπτυχιακούς ερευνητές του προγράμματος “Master in Education” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, περισσότεροι από 90 ερευνητές από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ινδία και την Κίνα θα συνομιλήσουν με περισσότερους από 200 ερευνητές και επιστήμονες από την Ελλάδα. Οι θεματικές, οιοποίες θα αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων, αφορούν στη δια βίου εκπαίδευση, το προσφυγικό, τις ανισότητες, την εκπαιδευτική πολιτική, τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική αλλά και την Ειδική Αγωγή.

Κεντρικός ομιλητής του διεθνούς συνεδρίου είναι ο Dr. John N. Spiridakis, καθηγητής στο St. John’s University της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο συνέδριο θα προβληθούν οι κινηματογραφικές παραγωγές “Puzzle” με θέμα το προσφυγικό και το ντοκιμαντέρ “Passing Through the Doors of The Past”, τα οποία θα προλογίσει η ίδια η δημιουργός τους Dr. Nilüfer Pembecioğlu, καθηγήτρια στο Istanbul University, Τουρκία.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, μπορούν να εγγραφούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου, πατήστε εδώ: https://uperc2017.events.upatras.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες: https://uperc2017.events.upatras.gr/

www.facebook.com/uperc2017

*Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς αυτού συνεδρίου είναι ο Ιωάννης Κατσίλλης, Καθηγητής.