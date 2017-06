Γεννητούρια στην Στροφυλιά- Συνεχίζεται η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta –ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Ξεκίνησε και επισήμως η ωοτοκία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς από τις αρχές Ιουνίου. Ήδη καταγράφηκαν, σημάνθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι πρώτες ένδεκα (11) φωλιές στο πλαίσιο παρακολούθησης (monitoring) της αναπαραγωγικής δραστηριότητας στην προστατευόμενη περιοχή. Οι καταγραφές πραγματοποιούνται για 3η συνεχή χρονιά.

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και ο Αρχέλων υπέγραψαν φέτος Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Η κοινή αυτή επιδίωξη του ΑΡΧΕΛΩΝ και του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς περιλαμβάνει αφενός την εξασφάλιση άριστων συνθηκών ωοτοκίας και αναπαραγωγικής επιτυχίας της Caretta caretta κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, και αφετέρου την αναγνώριση και τον περιορισμό των απειλών που αντιμετωπίζει το είδος στη θάλασσα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο φορείς συμφωνούν να συνεργαστούν στο έργο: «LIFE EUROTURTLES – Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle populations». Το έργο LIFE EUROTURTLES έχει διάρκεια 5 έτη και θα υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου με συμμετέχοντες σχεδόν όλα τα Κράτη Μέλη στα οποία η χελώνα Caretta caretta έχει σημαντική παρουσία στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Ο Αρχέλων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αποτελεί έναν από τους εταίρους του προγράμματος.

Στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνεται και τμήμα της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, με υπεύθυνο για την περιοχή Κοτυχίου - Στροφυλιάς τον Περιβαλλοντολόγο κο Διονύση Μαμάση, έχει αναλάβει ως περιοχή μελέτης την παραλιακή ζώνη από το Κουνουπελάκι μέχρι τη Μπούκα της Λιμνοθάλασσας Κοτύχι. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί με ίδια μέσα την παρακολούθηση της θαλάσσιας χελώνας από την παραλία Καλόγρια μέχρι το ακρωτήριο Κουνουπέλι και από τη Μπούκα της Λιμνοθάλασσας Κοτύχι μέχρι τις Αλυκές Λεχαινών.

Κατά τη διάρκεια των πρωινών περιπολιών, από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και από τον Διονύση Μαμάση, Περιβαλλοντολόγο M.Sc., Υπεύθυνο Προγράμματος και συνεργάτη ΑΡΧΕΛΩΝ, έχουν καταγραφεί να κινούνται, κατά μήκος της παραλίας τροχοφόρα οχήματα θέτοντας σε κίνδυνο τις φωλιές της χελώνας Caretta caretta και τα πουλιά που αναπαράγονται και τρέφονται στην παραλία, και υποβαθμίζοντας την εύθραυστη ισορροπία του οικοσυστήματος των αμμοθινών.

Ο Φορέας Διαχείρισης και ο Αρχέλων ενημερώνουν τέλος τους πολίτες ότι δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων κατά μήκος των παραλιών και αμμολόφων του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς (Νόμος 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»).