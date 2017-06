Κωνσταντινούπολη: Η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει το Gay Pride - ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών σήμερα προκειμένου να εμποδίσει πλήθος ανθρώπων να πραγματοποιήσει την ετήσια πορεία Gay Pride στην πλατεία Ταξίμ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, κι αφού οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν χθες με απόφασή τους την εν λόγω συγκέντρωση.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ με πλαστικές σφαίρες εναντίον μιας ομάδας περίπου 40 διαδηλωτών, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δείτε βίντεο που ανέβασαν χρήστες του twitter:

#Turkey police fire rubber bullets to break up #Pride2017 march in #Istanbul , prevent journalists from covering it pic.twitter.com/7VvB8ZYwK0

An angry police man shouts and bangs on the car of a passersby by at Istanbul pride march in Cihangir #Pride2017 pic.twitter.com/D9FtNCxErR