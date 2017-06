Στην Κροατία θα γυριστεί το "Mamma Mia: Here We Go Again!" - Δεν έγινε κρούση στη χώρα μας από τους παραγωγούς

Πολύς λόγος έγινε στα εγχώρια Μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνα, εφημερίδες, ενημερωτικά portal στο ίντερνετ για την απόφαση των παραγωγών της ταινίας "Mamma Mia" να γυρίσουν το σίκουελ του γνωστού μιούζικαλ όχι στη χώρα μας όπως την πρώτη ταινία αλλά στην γειτονική Κροατία. Σύμφωνα με τα Κροατικά Μέσα ενημέρωσης, οι παραγωγοί επέλεξαν αυτήν την φορά το νησί Vis στις Δαλματικές ακτές ως σκηνικό του φανταστικού ελληνικού νησιού "Kalokairi".

Η είδηση όπως έγραψε το tourismarket.gr, πυροδότησε σειρά δημοσιευμάτων τα οποία βάλλουν κατά παντός υπευθύνου για την απώλεια μίας μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής (η οποία βεβαίως θα προβάλλει ούτως ή άλλως την Ελλάδα διεθνώς... μιας και διαδραματίζεται στην χώρα μας).

Να θυμίσουμε ότι το 1ο «Mamma Mia» με πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ είχε γυριστεί στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και είχε κάνει εισπράξεις το καλοκαίρι του 2008, της τάξης των 609 εκατομμυρίων δολαρίων διεθνώς!

Ο τίτλος του σίκουελ, όπως είδαμε στο imdb, θα είναι «Mamma Mia: Here We Go Again!», θα βγει στις αίθουσες το 2018 και αναμένεται να παίξουν και πάλι η Μέριλ Στριπ, η Αμάντα Σέιφριντ ως η κόρη της και ο Πιρς Μπρόσναν.

Σύμφωνα με το σάιτ tourismarket.gr, αγανακτισμένοι εκπρόσωποι ξενοδόχων της Θεσσαλίας έστειλαν δημόσιες επιστολές στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακόμη και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, έγραψε επιστολή αλλά την διαβίβασε σε λάθος Υπουργό.

Την απέστειλε στην Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, αντί της αρμόδιας, που είναι η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου.

Υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο για την έλευση και διευκόλυνση ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στη χώρα μας, είναι το γραφείο Film Commission του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Από την πλευρά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του ΥΠΠΟ τονίζεται ότι ουδέποτε κατέθεσαν σχετικό αίτημα οι παραγωγοί της ταινίας "Mamma Mia" για να γυρίσουν το σίκουελ στην Ελλάδα, ενώ δεν έγινε καμία γενικά προσέγγιση, ούτε ανεπίσημη.

Πάντως από την πλευρά του κ. Αγοραστού τονίζεται, όπως γράφτηκε, ότι η οικονομική κρίση και η υψηλή φορολογία που επικρατεί στη χώρα μας, απέτρεψαν τους παραγωγούς της μεγάλης αυτής κινηματογραφικής παραγωγής.