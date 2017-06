Έρχεται στις 6 Ιουλίου η κωμωδία "Πώς να Γίνεις Λατίνος Εραστής" - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

H κωμική ταινία με τίτλο «Πώς να Γίνεις Λατίνος Εραστής - How to Be a Latin Lover» σε σκηνοθεσία Κεν Μαρίνο και πρωταγωνιστές τους Γιουτζίνιο Ντερμπέζ, Σάλμα Χάγιεκ, Ρομπ Λόου, Κρίστεν Μπελ, την παλιά δόξα του σινεμά, Ράκελ Γουελς και τους Μάικλ Σέρα, Ρομπ Ριγκλ και ΜακΚένα Γκρέις, θα βγει στις ελληνικές αίθουσες, σε διανομή της Tanweer, στις 6 Ιουλίου 2017 και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Ήδη το σχετικό διαφημιστικό τρέιλερ προβάλλεται στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε.

Ο 54χρονος Μεξικανός ηθοποιός Γιουτζίνιο Ντερμπέζ πρωταγωνιστεί ως ο Μάξιμο, ένας Λατίνος καρδιοκατακτητής που πάντοτε στη ζωή του είχε ένα και μόνο όνειρο: να ζει πλούσια, χωρίς να χρειάζεται να δουλέψει ούτε μια μέρα. Και για πολλά χρόνια τα κατάφερνε, αποπλανώντας πλούσιες ηλικιωμένες γυναίκες, μέχρι που παντρεύτηκε μια πλούσια γυναίκα με τα διπλά του χρόνια.

25 χρόνια μετά, κακομαθημένος και έχοντας βαρεθεί να ξυπνάει δίπλα στην 80χρονη πια σύζυγο του, θα βρεθεί προ εκπλήξεως, όταν εκείνη θα τον παρατήσει για έναν μικρότερο του πωλητή αυτοκινήτων. Θα αναγκαστεί τότε να ζήσει και πάλι με την αποξενωμένη αδερφή του, την Σάρα (στο ρόλο η 50χρονη Μεξικάνα ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ) και τον εκκεντρικό, αλλά αξιολάτρευτο γιο της, τον Χιούγκο.

Ανυπόμονος να γυρίσει στην πολυτελή ζωή που είχε συνηθίσει, ο Μάξιμο θα εκμεταλλευτεί τον νεανικό έρωτα του ανιψιού του για μια συμμαθήτρια του, για να προσεγγίσει το νέο του στόχο – την γιαγιά της, Σελέστ, μια χήρα δισεκατομμυριούχο. Αυτή την φορά όμως η παρουσία του ανιψιού του θα του ανατρέψει κάπως τα σχέδια.

Η ταινία «Πώς να Γίνεις Λατίνος Εραστής» έχει ήδη βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες στα τέλη Απριλίου και έχει κάνει εισπράξεις κοντά στα 35 εκατομμύρια δολάρια. Θα κυκλοφορήσει όπως προείπαμε, στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Ιουλίου, από την Tanweer.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ