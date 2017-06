Μπάσκετ: Ο Γιάνις Στρέλνιεκς έγινε η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού

Ο Γιάνις Στρέλνιεκς είναι και επισήμως ο αντικατατάτης του Έρικ Γκριν στον Ολυμπιακό. Ο Λετονός γκαρντ συμφώνησε με τους «ερυθρόλευκους» για τα επόμενα δύο χρόνια και την Τετάρτη (21/6) αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον τα αποτελέσματα δεν δείξουν κάτι ανησυχητικό, τότε θα υπογράψει το επίσημο συμβόλαιο συνεργασίας του με την ομάδα του Πειραιά.

Μετά την ανανέωση των συμβολαίων των Πρίντεζη, Μάντζαρη για τα επόμενα 3 χρόνια, στον Ολυμπιακό περιμένουν την απάντηση του πόιντ γκαρντ Ααρον Τζάκσον που έμεινε ελεύθερος από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά τον Αμερικανό διεκδικεί και η Αναντολού Εφές έχοντας καταθέσει ιδιαίτερα υψηλή πρόταση.

Ο 28χρονος γκαρντ αγωνιζόταν στην Μπάμπεργκ τα τελευταία 3 χρόνια, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Ολυμπιακό να έχουν άσχημες αναμνήσεις από εκείνον, όταν τη σεζόν 2015-16, ευστόχησε σε τρίποντο, στα 4,6” πριν τη λήξη, στη μεταξύ τους αναμέτρηση, μέσα στη Γερμανία.

Ο Σφαιρόπουλος είχε επιλέξει να μη ζητήσει φάουλ από τους παίκτες του, με αποτέλεσμα ο Λετονός να χαρίσει τη νίκη στην Μπάμπεργκ και εν τέλει ο Ολυμπιακός να μείνει εκτός πλέι οφ.

Αν και ο Ερικ Γκριν βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό φέτος, χαρίζοντας στους Πειραιώτες νίκες με μεγάλα σουτ στο τέλος, συμπεριλαμβανομένου του ημιτελικού της Euroleague με την ΤΣΣΚΑ, οι «ερυθρόλευκοι» επέλεξαν να μην τον διατηρήσουν.

Οι λόγοι είναι αρκετοί: Στον Ολυμπιακό αναζητούσαν έναν γκαρντ περισσότερο ομαδικό, που να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του και να βοηθά περισσότερο τον αρχηγό, Βασίλη Σπανούλη. Στον Πειραιά θεωρούν πως ο Ερικ Γκριν κρατούσε πολύ ώρα την μπάλα, ενώ τόσο στα αποδυτήρια, όσο και εκτός ΣΕΦ ήταν απομονωμένος από τους Έλληνες παίκτες.

Με εξαίρεση τον Μιλουτίνοβ, όλοι οι υπόλοιποι ξένοι παίκτες του Ολυμπιακού αναμένεται να αναζητήσουν αλλού το επόμενο συμβόλαιό τους, συμπεριλαμβανομένου του Κεμ Μπιρτς. Παρελθόν αποτελούν και οι νεαροί Βασίλης Μουράτος, Πάρις Μαραγκός, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να ενημερώνει και τους δύο πως δεν τους υπολογίζει για την επόμενη σεζόν.

Η ανακοίνωση απόκτησης του Γιάνις Στρέλνιεκς από την ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς. Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.

Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).

Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία».

Ο Γιάνις Στρέλνιεκς θαύμαζε τον Βασίλη Σπανούλη και τον Γιώργο Πρίντεζη βλέποντάς τους από την τηλεόραση πριν λίγα χρόνια. Αυτό αποκάλυψε στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λετονός σούτινγκ γκαρντ.

Αυτό που δεν είπε ο πρώην συμπαίκτης του Νίκου Ζήση στην Μπάμπεργκ ήταν πως ένιωσε όταν ευστόχησε σε τρίποντο στα 4,6” πριν τη λήξη απέναντι στη νέα ομάδα του τη σεζόν 2015-16, χαρίζοντας τη νίκη στον γερμανικό σύλλογο και... αφήνοντας εκτός πλέι οφ των Ολυμπιακό.

Δεν ξέχασε πάντως να αναφέρει πως ζήτησε τη συμβουλή του κουμπάρου του Βασίλη Σπανούλη, Νίκου Ζήση, πριν πει το «ναι» στους «ερυθρόλευκους» για διετές συμβόλαιο.

Το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2017-2018, Γιάνις Στρέλνιεκς, τόνισε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και περιμένω πως και πώς να παίξω στον Ολυμπιακό. Το να σου δίνεται η ευκαιρία να γίνεις μέρος της ιστορίας αυτού του τεράστιου κλαμπ, είναι κάτι φοβερό» είπε αρχικά ο Λετονός γκαρντ, ο οποίος συνέχισε τόνισε πως «σκεφτόμουν χθες, όταν κλείσαμε τη συμφωνία, πως πριν από μερικά χρόνια παρακολουθούσα στην τηλεόραση τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη, τους έβλεπα να παίρνουν τη μια Ευρωλίγκα μετά την άλλη και τους θαύμαζα.

Και τώρα θα είμαστε συμπαίκτες. Είναι κάτι που με γεμίζει χαρά» είπε αρχικά ο Λετονός γκαρντ.

Όσο για το εάν μίλησε με κάποιον πριν υπογράψει στους Πειραιώτες, ο 28χρονος γκαρντ αποκάλυψε πως συνομίλησε με τον Νίκο Ζήση, ο οποίος του εξήγησε πως ο Ολυμπιακός είναι μια «οικογένεια» και θα είναι εύκολο να προσαρμοστεί και να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.

«Τα λόγια του Νίκου με έκαναν να αισθανθώ ακόμη πιο άνετα. Μου εξήγησε πως ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια, όπως ήμασταν και στη Μπάμπεργκ, κάτι που με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο μιας και είμαι λίγο ντροπαλός ως χαρακτήρας και αυτό θα με βοηθήσει να νιώσω πιο άνετα».

