Καταφθάνει στις 29 Ιουνίου στην Ελλάδα το Ιταλικό φιλμ «Τα Παράπονα στο Δήμαρχο - L'ora Legale»

Στις 29 Ιουνίου 2017 θα βγει στις ελληνικές αίθουσες από την Seven Films, η ταινία των Σάλβο Φικάρα & Βαλεντίνο Πικόνε «Τα Παράπονα στο Δήμαρχο - L'ora Legale» που τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ιστορίας στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ του Μπάρι της Ιταλίας.

Το Πιετραμάρε της Σικελίας έχει πνιγεί στα σκουπίδια, την ανυπόφορη κίνηση και τη διαφθορά. Οι κάτοικοι του ψηφίζουν για αλλαγή.

Ο νέος δήμαρχος, υποδειγματικός πολίτης, θα τους ταράξει στη νομιμότητα. Μα ποιός ψηφίζει έναν έντιμο άνθρωπο;

Το φιλμ πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα ενώ το θέμα με τα σκουπίδια έχει και την επικαιρότητα στα καθ’ ημάς, λόγω των κινητοποιήσεων των συμβασιούχων στους Δήμους.

Στην ταινία παίζουν οι: Σάλβο Φικάρα, Βαλεντίνο Πικόνε, Βιντσέντζο Αμάτο, Τόνι Σπεραντέο, Λέο Γκουλότα, Σέρτζιο Φρίσκια, Αντόνιο Κατάνια.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Σύνοψη

Στο μικρό χωριό της Σικελίας, Πιετραμάρε, πλησιάζουν δημοτικές εκλογές. Για πάρα πολλά χρόνια, δήμαρχος ήταν ο διεφθαρμένος Γκαετάνο Πατάνε, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θητεία του. Αυτή τη φορά όμως είναι υποψήφιος κι ο Πιερπάολο Νατόλι, υποδειγματικός πολίτης, γεμάτος ήθος και ιδανικά. Ενάντια στις πιθανότητες ο Πιερπάολο κερδίζει τις εκλογές και μια νέα εποχή νομιμότητας και τάξης αρχίζει στην πόλη. Είναι έτοιμοι όμως οι κάτοικοι της να την υποδεχτούν;

Το δίδυμο Φικάρα & Πικόνε (Σάλβο και Βαλεντίνο) από την Ιταλία έφτασε στο απόγειο της καριέρας τους μετά από 25 χρόνια συνεργασίας.

Όλα ξεκίνησαν από παραστάσεις stand-up comedy σε μικρά μπαρ της Σικελίας, όπου οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν και ξεκίνησαν να συνεργάζονται, χτίζοντας βήμα- βήμα μια επιτυχημένη καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση.

Οι θεατρικές παραστάσεις τους είναι πάντα sold out ενώ οι συμμετοχές τους σε τηλεοπτικά σόου κάνουν πάντα ρεκόρ τηλεθεάσεων.

Η καριέρα τους στον κινηματογράφο ξεκίνησε το 2001 με τη ταινία Nati Stanchi του Ντομινίκ Ταμπάσκο αλλά το μεγάλο βήμα έγινε το 2007 όταν σκηνοθέτησαν οι ίδιοι τους εαυτούς του στο The 7 and The 8 (Il 7 e l’8), μια γλυκόπικρη κωμωδία που εκτίμησαν κοινό και κριτικοί (1.5 εκ. θεατές και 7εκατ. € στο box office).

Ακολούθησαν τα THE SKEIN (La matassa), το 2009 (περισσότεροι από 1.2 εκ. θεατές) , το ANCHE SE è AMORE NON SI VEDE, το 2011 (1 εκ. Θεατές) και το Andiamo a quel paese, το 2015 με 1,3 εκατ. θεατές.

Το φιλμ «Τα Παράπονα στο δήμαρχο» κυκλοφόρησε στις 19 Ιανουαρίου 2017 στην Ιταλία και τις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής του είχε ήδη φτάσει το 1,5 εκατομμύριο θεατές.

