Έρχεται ολοκαίνουρια ταινία "Transformers" στις 22 Ιουνίου στην Ελλάδα - Παίζει και ο Άντονι Χόπκινς

Οι περιπέτειες «Transformers» του Μάικλ Μπέι έχουν κάνει πραγματικά «τρελές» εισπράξεις στα ταμεία. Η 1η ταινία είχε βγει πριν 10 χρόνια το 2007 και είχε ξεπεράσει τα 709 εκατομμύρια δολάρια ενώ η 4η ταινία «Transformers: Age of Extinction» με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ που παίζει και στο νέο 5ο «Transformers, the last knight – Ο τελευταίος ιππότης» είχε φτάσει στο σχεδόν αδιανόητο νούμερο διεθνών εισπράξεων του 1 δις, 104 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014!

Όπως αντιλαμβάνεστε υψηλές είναι οι εμπορικές προσδοκίες και για την 5η ταινία, προυπολογισμού όπως λέγεται 250 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου o 52χρονος Μάικλ Μπέι είναι και πάλι στη σκηνοθεσία. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής UIP, οι Transformers επιστρέφουν στην 5η περιπέτειά τους και ο Μάικλ Μπέι υπογράφει την πιο θεαματική ταινία του.

Πρωταγωνιστούν ο Μαρκ Γουόλμπεργκ αλλά και ο Σερ Άντονι Χόπκινς.

Στην χώρα μας η πολυαναμενόμενη ταινία – blockbuster θα βγει στις αίθουσες (θα έρθει και στην Πάτρα) την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ.

Διάρκεια: 152 λεπτά.

ΥΠΟΘΕΣΗ

«Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης» η νέα θεαματική (και τρισδιάστατη) περιπέτεια του Μάικλ Μπέι έρχεται και καταρρίπτει πολλούς από τους γνωστούς μύθους του franchise, καλώντας μας να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είναι κανείς ήρωας.

Οι άνθρωποι και τα Transformers βρίσκονται σε πόλεμο, με τον Όπτιμους Πράιμ να αγνοείται. Το κλειδί για τη σωτηρία του μέλλοντος της ανθρωπότητας βρίσκεται θαμμένο στα μυστικά του παρελθόντος, στην άγνωστη ιστορία των Transformers στη Γη.

Έτσι, η σωτηρία του κόσμου φαίνεται να εξαρτάται από μια ιδιότυπη συμμαχία ανάμεσα στον Κέιντ Γιέγκερ (Μαρκ Γουόλμπεργκ), τον Μπάμπλμπι, έναν Άγγλο λόρδο (Σερ Άντονι Χόπκινς) και μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Έρχεται μια στιγμή στη ζωή του καθενός μας που καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορά και τότε οι κυνηγημένοι γίνονται ήρωες, οι ήρωες κακοί και το μοναδικό ερώτημα που απαιτεί απάντηση να είναι: Ποιος από τους δύο κόσμους θα επιβιώσει, ο δικός τους ή ο δικός μας.

Όπως ίσως θα αντιληφθήκατε αυτή τη φορά οι Transformers σμίγουν τα τεράστια μάχιμα ρομπότ και την υψηλή τεχνολογία με την εποχή του μεσαίωνα και τους ιππότες.

Παίζουν ακόμα οι Josh Duhamel, Stanley Tucci, η Ιζαμπέλα Μόνερ, o Τζον Τορτούρο και οι Tyrese Gibson, Laura Haddock.

Να θυμίσουμε ότι στα 3 πρώτα φιλμ των Transformers είχε πρωταγωνιστήσει ο Σάγια Λα Μπεφ - Shia LaBeouf, 31 χρονών σήμερα, ο οποίος το 2012 είχε παίξει ένα δημοσιογράφο στο αξιόλογο φιλμ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ «The Company you Keep – Ο κανόνας της σιωπής» που είχε προβληθεί στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ