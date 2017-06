Όλες οι στιγμές του προέδρου Ομπάμα στο Λευκό Οίκο σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα έδωσε επίσημα τις ευλογίες του στο βιβλίο του φωτογράφου του, όσο ήταν κάτοικος του Λευκού Οίκου.Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει αναλάβει να γράψει τον πρόλογο του βιβλίου του Πιτ Σούζα με τίτλο «Obama: An Intimate Portrait», (Little, Brown and Co.) το οποίο αποτελεί τη βιογραφία του σε εικόνες, κατά τις δύο προεδρικές θητείες του.

Το φωτογραφικό βιβλίο θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο και βασίζεται στον λογαριασμό του Σούζα στο Instagram, ο οποίος έχει πολλούς ακόλουθους και περιλαμβάνει εικόνες από τα χρόνια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Ο Πιτ Σούζα ήταν μαζί με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ στις πιο κρίσιμες στιγμές και τις φωτογράφισε όλες. Συγκέντρωσε σχεδόν δύο εκατομμύρια φωτογραφίες του προέδρου Ομπάμα και κατέγραψε τις πιο οικείες, αυθόρμητες και κωμικές στιγμές της προεδρίας του.

Κάποιες φωτογραφίες που θα συμπεριληφθούν στις σελίδες του βιβλίου δεν έχουν ποτέ δημοσιοποιηθεί.

Ο Σούζα γνωρίζεται με τον Ομπάμα εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, από τότε που ο πρώην πρόεδρος ήταν γερουσιαστής στο Ιλινόις.

Το προηγούμενο βιβλίο του Σούζα με τίτλο «The Rise of Barack Obama» (Η άνοδος του Μπαράκ Ομπάμα) κυκλοφόρησε το 2008.

Ο Πιτ Σούζα άνοιξε το φωτογραφικό γραφείο του Λευκού Οίκου στο κοινό στο διαδίκτυο δημοσιοποιώντας εικόνες από τα παρασκήνια στη δημοφιλή σελίδα Flickr του Λευκού Οίκου ή στους 850.000 οπαδούς του στο Instagram. Χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες, ο Σούζα σχεδίασε προσεκτικά μια διαρκή εικόνα της διοίκησης του Ομπάμα.

Ο πρώην φωτογράφος του Λευκού Οίκου απασχολεί συχνά τα ΜΜΕ, επειδή «τρολάρει» τη διοίκηση Τραμπ, με έξυπνο τρόπο, από τη στιγμή που ο νέος πρόεδρος ανέλαβε καθήκοντα και δημοσιεύει φωτογραφίες της προηγούμενης διοίκησης, οι οποίες προβάλλουν τις σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τις επιλογές που κάνει Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πιτ Σούζα ήταν φωτογράφος στο Λευκό και στη διάρκεια της προεδρίας του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ