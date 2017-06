Ολοκληρώνεται απόψε το Jazz + Πράξεις - ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από τη δεύτερη βραδιά

Mια ξεχωριστή εμπειρία ήταν η δεύτερη βραδιά του Jazz+Πράξεις 2017, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου. Η βραδιά άνοιξε με το ντουέτο InDuologue της τραγουδίστριας Αλεξάνδρας Λέρτα και του κοντραμπασίστα Βασίλη Στεφανόπουλου, που επέστρεψε στη γενέτειρα πόλη του για σοβαρό τζαζ λόγο, αφού η καλλιτεχνική του βάση είναι στην Ολλανδία όπου δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου:

"‘Ηταν μια μοναδική, ατμοσφαιρική συναυλία που καθήλωσε το κοινό προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και μας ταξίδεψε σε ένα πανόραμα των μεγαλύτερων τζαζ στάνταρντς που καταξιώθηκαν στην ιστορία του είδους και αποδόθηκαν ιδανικά μέσα από την εκφραστική συνομιλία φωνής και κοντραμπάσου. Η Αλεξάνδρα Λέρτα με την αισθαντική, μαγευτική φωνή της μετουσίωσε το τζαζ τραγούδι σε μια άμεση επικοινωνία με το κοινό καταργώντας την απόσταση σκηνής και θεατών-ακροατών. Ο Βασίλης Στεφανόπουλος με άψογη τεχνική και εκφραστικότητα ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κοντραμπάσου μεταμορφώνοντας το συνοδευτικό προορισμό του στο τζαζ ρεπερτόριο.

«Little Suede Shoes/Day by Day» των Charlie Parker, Axel Stordahl, Sammy Cahn and Paul Weston, «Tin Tin Deo» των Chano Pozo, Gil Fuller, «Take Love Easy» των Dalle Wasserman, Duke Ellington, John La Touche, «Hum Drum Blues» του Oscar Brown Jr, «Joy Spring» των Clifford Brown, Tierney Sutton, «Blue Skies» του Irving Berlin, «Bye Bye Blackbird» των Ray Henderson, Mort Dixon, «My Funny Valentine» των Richard Rogers, Lorenz Hart, «Calypso Blues» των Nat King Cole, Don George, «Don’t be sad» της Youn Sun Nah και «Why Worry», των Dire Straits μεταμορφώθηκαν μέσα από το δημιουργικό φίλτρο του ντουέτου προκαλώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα.

Στο δεύτερο μέρος η πολυβραβευμένη στο διεθνή μουσικό στερέωμα αγγλική μπάντα των Dinosaur απέδειξε με ιδανικό τρόπο την μεγάλη φήμη της και ξετύλιξε τη γεμάτη φρεσκάδα, ενέργεια, πρωτοτυπία και δυναμισμό μουσική της σε μια αποκαλυπτική φανέρωση του τι μπορούν να κάνουν σήμερα νεαροί μουσικοί που καθοδηγούνται από το πνεύμα της δημιουργικής αναζήτησης και της καλλιτεχνικής ανησυχίας. Μέσα από τις εμπνευσμένες και ευφυείς συνθέσεις της Laura Jurd (επικεφαλής, τρομπετίστριας και συνθέτριας του γκρουπ) ξεδιπλώθηκε το πολύχρωμο χαλί της μουσικής τους που αφομοίωσε με απόλυτα προσωπικό τρόπο τα δάνεια από την εποχή της ηλεκτρικής περιόδου του Miles Davis και του Herbie Hancock, τη μινιμαλιστική γραφή του Steve Reich, τους φανκ προσανατολισμούς του James Brown και του Sly Stone, τις progressive τάσεις των Soft Machine, των King Crimson και των Nucleus, τις ροκ μεταμορφώσεις των Gorilaz και όλες τις άλλες νύξεις δημιουργίας που σφηνώνουν στο οργιαστικό πνεύμα της Laura Jurd και της εκλεκτής παρέας της. Έχοντας στο πλευρό της τον δαιμόνιο οργανίστα Elliot Galvin (Καλλιτέχνης της Χρονιάς για το 2014) και ένα σπουδαίο ρυθμικό αφροκεντρικό ντουέτο των Connor Chaplin (μπάσο)και Corrie Dick (ντραμς), η Laura Jurd (BBC New Generation Artist για το 2015-2017)μας αποκάλυψε την προωθημένη μουσική της και τον μοναδικό συνδυασμό ιμπρεσιονιστικής τζαζ ηλεκτρικής διάθεσης και φολκ μελωδιών.

Μια μοναδική στιγμή από ένα γκρουπ στο απόγειο της φόρμας του, κατευθείαν από την καρδιά της διεθνούς σύγχρονης μουσικής σκηνή με το άλμπουμ του «Together, As One» να φιγουράρει στην κορυφή των καλύτερων άλμπουμ των τελευταίων χρόνων, σύμφωνα με τα πιο έγκριτα ΜΜΕ του κόσμου. Ένα γκρουπ που προϊδεάζει για μια εντυπωσιακή πορεία στο μέλλον και μας επιφυλάσσει σπάνιες εκπλήξεις.

Η δεύτερη βραδιά του Jazz+Πράξεις 2017 ήταν μια διαφορετική μουσική Πανσέληνος που λούστηκε από το φως της φυσικής και έλαμψε μέσα από δυο εξαιρετικές μουσικές προτάσεις, οι οποίες δημιούργησαν μια απολαυστική αντίθεση και υπογράμμισαν με τον καλύτερο τρόπο τα ποικίλα διαφορετικά πρόσωπα που μπορεί να λαμβάνει η τζαζ στις μέρες μας και να συναρπάζει. Και το πιο ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο: από μουσικούς νέους, άφθαρτους που κινητοποιούνται από τον γόνιμο πυρετό της αναζήτησης και της αγάπης τους για την τέχνη τους.

Το Jazz+Πράξεις 2017 ολοκληρώνεται απόψε στις 9.30 στο Αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου με το απογειωτικό φινάλε που μας υπόσχεται το μεγάλο όνομα του φεστιβάλ, ο Enrico Rava με το κουαρτέτο του".