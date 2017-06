Η κωμωδία εποχής «Έρωτες & Φιλίες - Love and Friendship», στις 22 Ιουνίου στις ελληνικές αίθουσες

Στις 22 Ιουνίου 2017 θα βγει στις ελληνικές αίθουσες, σε διανομή από την Strada Films σε συνεργασία με την Seven Films, η ταινία «Έρωτες & Φιλίες - Love and Friendship».

Πιθανόν να δούμε την ταινία και στην Πάτρα, στο σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Σύνοψη

Η πανέμορφη νεαρή χήρα Λαίδη Σούζαν Βέρνον εγκαθίσταται προσωρινά στην έπαυλη των πεθερικών της, μέχρι να καταλαγιάσουν οι φήμες που κυκλοφορούν στους αριστοκρατικούς κύκλους, σχετικά με τις ερωτικές της περιπέτειες. Όσο βρίσκεται εκεί είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει σύζυγο, τόσο για την ίδια, όσο και για την κόρη της Φρειδερίκη. Η τελευταία, βρίσκεται σε ηλικία γάμου, αλλά αντιμετωπίζει απρόθυμα τις προθέσεις της μητέρας της.

Η Λαίδη Σούζαν όμως, προχωρά ακάθεκτη με το σχέδιο της, προσελκύοντας ταυτόχρονα την προσοχή του όμορφου και νεαρού Ρέτζιναλντ Ντε Κόρσι, του πλούσιου αλλά ανόητου Σερ Τζέιμς Μάρτιν και του εξωφρενικά γοητευτικού, αλλά παντρεμένου Λόρδου Μάνγουερικ. Σύντομα, η κατάσταση θα ξεφύγει από τον έλεγχο της, περιπλέκοντας τα πράγματα ακόμα περισσότερο.

Η σκηνοθεσία και η σεναριακή διακσευή - προσαρμογή είναι του Whit Stillman.

Παίζουν οι: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel και ο Stephen Fry.

Έτος παραγωγής: 2016

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Η ταινία ήταν υποψήφια για τα εξής βραβεία – διακρίσεις:

• Υποψήφια για Big Screen Award, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρότερνταμ 2016.• Υποψήφια για Golden Space Needle Award Καλύτερης Ηθοποιού (Kate Beckinsale), Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σιάτλ 2016.• Επίσημη Συμμετοχή, 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνα.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Γουίτ Στίλμαν (The Last Days of Disco) επιστρατεύει το ταλέντο των ηθοποιών Κέιτ Μπέκινσεϊλ και Κλοέ Σεβινί, σε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία εποχής.

Η ταινία είναι βασισμένη στο διήγημα «Λαίδη Σούζαν» της σπουδαίας λογοτέχνη Τζέιν Όστεν, το οποίο είχε γραφτεί σε μορφή επιστολών στα μέσα του 1790, αλλά δημοσιεύτηκε από τον ανιψιό της, Τζέιμς Έντουαρντ Όστεν-Λι, το 1871. Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ, η οποία κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έχει δηλώσει ότι «μια νέα Τζέιν Όστεν είναι ένα πραγματικό εύρημα. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βρίσκεις κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένοι, τόσο σε επίπεδο εξέλιξης της ιστορίας, όσο και σε επίπεδο χαρακτήρων».

Διεθνής Τύπος:

• "Μια φρέσκια και αναζωογονητική απόλαυση.", ***** Peter Bradshaw, The Guardian

• "Ξεκαρδιστική! Η Τζέιν Όστεν πιο αστεία από ποτέ. Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ εξαιρετική.", ***** Tim Robey, The Telegraph

• "Ο Γουίτ Στίλμαν είναι ένα σημαντικό ταλέντο που ξεχωρίζει!" ***** Kim Newman, Empire.