ΦΙΝΑΛΕ ΑΠΟΨΕ ΓΙΑ ΤΟ «Jazz+Πράξεις 2017» ΜΕ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ENRICO RAVA

Η αυλαία για το «Jazz+Πράξεις 2017» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου, θα πέσει το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 με το εκρηκτικό κουαρτέτο του διάσημου Ιταλού τρομπετίστα και συνθέτη Enrico Rava, στις 21.30 στο δροσερό αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, στην άνω πόλη. Πρόκειται για αποκλειστική εμφάνιση του σχήματος στο «Jazz+Πράξεις 2017».

Το σχήμα όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, αποτελείται από διαφορετικές γενιές μουσικών. Από την αρχή της καριέρας του σαν leader, ο Rava ενθάρρυνε με πάθος νέους μουσικούς, που έχουν την τάση να φέρνουν καινούριες ιδέες στο σχήμα και να ανανεώνουν τον ήχο του, να του ανοίγουν τις πόρτες σε νέες πιθανότητες και μεταμορφώσεις, ενώ την ίδια στιγμή σέβονται την παράδοση.

Ο Rava ως αρχηγός του σχήματος χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία των μουσικών του, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο να προβάλουν την άφθονη πρωτοτυπία τους μέσα στον εκφραστικό κόσμο των μοναδικών συνθέσεών του. Το αποτέλεσμα; Ένα πολυπρόσωπο μωσαϊκό μουσικής έκφρασης σε συνεχή ροή.

Όπως ο ίδιος λέει: «Όταν επιλέγω έναν μουσικό να είναι στο συγκρότημά μου, καλώ μόνο τους μουσικούς που αγαπώ και τους οποίους μπορώ να εμπιστευτώ μουσικά. Τους δίνω μεγάλη ελευθερία επειδή τους εμπιστεύομαι. Πρέπει να τους εμπιστεύομαι και πρέπει να με εμπιστεύονται - σε αυτό το σημείο, όλα είναι δυνατά».

Η ιδιοσυγκρασιακή μουσική του Enrico Rava τον έχει καταξιώσει στο πάνθεον της διεθνούς μουσικής σκηνής σαν έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και διακεκριμένους τρομπετίστες. Με ανοιχτή αντίληψη και σπάνια ποικιλία στο παίξιμό του που εντάσσει ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών και υφολογικών κατευθύνσεων της τζαζ (από την bebop έως την free jazz), έναν σπάνιο λυρισμό και μια ανεπανάληπτη συνύπαρξη μελωδικότητας και ρυθμού ο ογκόλιθος της διεθνούς τζαζ σκηνής Enrico Rava, έχοντας στο πλευρό του τρεις καταπληκτικούς-φλογερούς μουσικούς, εγγυάται μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία υψηλής ενέργειας, δυναμισμού και συναισθηματικών αποχρώσεων στο φινάλε του Jazz+Πράξεις 2017.

Ο Enrico Rava, γεννημένος στην Τεργέστη είναι αναμφισβήτητα ο πιο αναγνωρισμένος Ιταλός τζάζμαν στο παγκόσμιο στερέωμα, Αρχικά έπαιξε τρομπόνι αλλά όταν άκουσε τον Miles Davis στράφηκε στην τρομπέτα. Στα 40 χρόνια καριέρας του σαν τρομπετίστας και συνθέτης έχει ηχογραφήσει περισσότερους από 100 δίσκους, 30 εκ των οποίων σαν αρχηγός συγκροτήματος.

Ως θαυμαστής του Miles Davis και του Chet Baker, άρχισε την καριέρα του σε νεαρή ηλικία παίζοντας σε club στο Τορίνο. Το 1962 συνάντησε τον Gato Barbieri με τον οποίο δυο χρόνια αργότερα ηχογράφησε το σάουντρακ για την ταινία «Una Bella Grinta» («Rackless») του Τζουλιάνο Μοντάλντο, σε μουσική του Piero Umiliano. Αυτά τα χρόνια συνάντησε τους Don Cherry, Mal Waldron και Steve Lacy. Με τον Steve Lacy έπαιξε free jazz σε ένα κουαρτέτο που έδρασε ανάμεσα σε Λονδίνο και Μπουένος Άιρες (το 1966 μαζί με τους Lacy, Johnny Dyani, Louis Moholo ηχογράφησε τη ζωντανή συναυλία στην Αργεντινή το άλμπουμ «The Forest and the Zoo»).

Το 1967 ο Enrico Rava ήταν στη Νέα Υόρκη, που εισήχθη στη free avant garde συνεργαζόμενος με μουσικούς όπως τους Roswell Rudd, Marion Brown, Rashied Ali, Cecil Taylor, Charlie Haden, Marvin Peterson κ.α. Μετά από μια ιταλική παρένθεση όπου έπαιξε με διάφορους μουσικούς όπως τον Franco D΄ Andrea και ηχογράφησε με τον Lee Konitz στη Ρώμη και τον Manfred Schoof στη Βρέμη, το 1969 επέστρεψε στη Νέα Υόρκη όπου έζησε 8 χρόνια. Εκεί έπαιξε με τους Roswell Rudd, Bill Dixon και την εκπληκτική Carla Bley Jazz Composer΄s Orchestra, με την οποία ηχογράφησε το αριστουργηματικό «Escalator over the hill», ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία της τζαζ.

Αρχίζοντας το 1972 που ηχογραφεί το πρώτο του άλμπουμ ως αρχηγός γκρουπ, το «Il giro del giorno in 80 mondi» (Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες) στη δισκογραφική εταιρεία Black Saint, ο Rava διεύθυνε κουαρτέτα (σε κλαμπ της Νέας Υόρκης και περιοδείες σε Ευρώπη και Αργεντινή), σχεδόν πάντα γκρουπ χωρίς πιάνο.

Οι συναυλίες και οι ηχογραφήσεις ακολουθούν η μία την άλλη σε μια συναρπαστική και αδιάκοπη ροή με Ιταλούς, Ευρωπαίους και Αμερικανούς μουσικούς όπως τους Gil Evans, John Abercombie, Franco D΄Andrea, Enrico Pieranunzi, Marcello Melis, Massimo Urbani, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Roswell Rudd, Miroslav Vitous, Richard Galliano, J.F. Jenny-Clark, Misha Mengelberg, Dino Saluzzi, Lee Konitz, Martial Solar, Pat Metheny, Charlie Mariano, Cecil Taylor, Joe Henderson, Bill Dixon, Jeanne Lee, Aldo Romano, Michel Petrucciani, Joe Lovano, Ran Blake, Paul Motian, Mark Turner, Larry Grenadier, Jack De Johnete κ.α.

Έχει παίξει σε περιοδείες και κοντσέρτα στις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά, Ευρώπη, Βραζιλία, Αργεντινή, Κίνα συμμετέχοντας σε σπουδαία φεστιβάλ (Mόντρεαλ, Τορόντο, Χιούστον, Σαν Φραντσίσκο, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Μπουένος Άιρες, Μοντεβιδέο, Αντίμπες, Περούτζια, Βερολίνο, Παρίσι, Τόκιο, Πεκίνο κ.α.

Έχει πολλές φορές επιλεγεί ως ο καλύτερος μουσικός στην ετήσια ψηφοφορία του διακεκριμένου περιοδικού Musica Jazz και έχει κερδίσει τον τίτλο στις κατηγορίες του καλύτερου γκρουπ και του καλύτερου ιταλικού δίσκου. Κατατάχθηκε στην 4η θέση του κορυφαίου περιοδικού Down Beat το 2006 και το 2007 για τους τρομπετίστες.

Yπήρξε μέλος πολύ σημαντικών γκρουπ όπως της εκπληκτικής The George Gruntz Concert Jazz Band, της Carla Bley Jazz Composers Orchestra, της Globe Unity Orchestra, της Italian Instabile Orchestra, του European Trumpet Summit κ.α.

Έχει ηχογραφήσει πλήθος δίσκων στις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου όπως στην ECM του Manfred Eicher («The pilgrim and the stars», «The plot», «Volver», «Quotation Marks», «Enrico Rava Quartet», «Opening Night», «Easy Living», «Tati», «The words and the days», «The Third Man’, «New York Days», «Tribe», «Rava on the dance floor», «Wild Dance», ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί η καταλυτική του συμμετοχή στο «Compositions» της Globe Unity Orchestra το 1979 στην Japo) αλλά και στις σπουδαίες δισκογραφικές εταιρείες Black Saint, Label Blue, Soul Note, CAM, Egea, Philology, Warner, Between the lines κα.

Στο άλμπουμ του «On the dance floor» καταγράφεται η συναυλία του-αφιέρωμα στον Michael Jackson, που ηχογραφήθηκε στην Ιταλία το 20011 στο Parco della Musica Jazz Lab στο Rome Auditorium και όπου ο Rava κατέθεσε μετά το θάνατο του μεγάλου pop star τη δική του μοναδική τζαζ πινελιά στα τραγούδια του Jackson αποδεικνύοντας την εμμονή του στο μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο και δείχνοντας την ευρύτητα του πνεύματος και της άποψής του. Ανάμεσα στους εξαιρετικούς μουσικούς που τον συνόδεψαν ήταν και ο σπουδαίος πιανίστας Giovanni Guidi, που θα τον απολαύσουμε στην Πάτρα.

*Ο Giovanni Guidi πήρε τον τίτλο του καλύτερου νέου ταλέντου (“Best New Talent”) από το Musica jazz στη λίστα ‘Top Jazz’ για το 2017. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ με πολύ θετικές κριτικές, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς και έχει πάρει μέρος σε σημαντικά φεστιβάλ τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Η τεχνική του χαρακτηρίζεται από μια συναρπαστική αφηγηματική ένταση και πληθώρα ιδεών, η μουσική πρότασή του είναι γεμάτη ενέργεια. Μοιάζει να είναι ιδανικό παράδειγμα του πως διαμορφώνεται η νέα μουσική, με μια γόνιμη συνύπαρξη ωριμότητας και φρεσκάδας να χαρακτηρίζει το προσωπικό του στυλ έκφρασης.

O Ιταλός πιανίστας δεν διστάζει να εξερευνήσει διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, με τη διεθνή αναγνώριση να επιβραβεύει γενναία την πολυεπίπεδη τζαζ δημιουργικότητά του.

Από νεαρή ηλικία, ο Giovanni Guidi έδειξε επίπεδο και ικανότητες έμπειρου μουσικού. Σε ηλικία τριών ετών, οι γονείς του τού έκαναν δώρο ένα σετ ντραμς, σηματοδοτώντας και την πρώτη επαφή του με τη μουσική σε ένα σπίτι όπου το οικογενειακό στερεοφωνικό συγκρότημα αγαπούσε την τζαζ. Όταν ο Guidi είδε έναν φίλο του να παίζει πιάνο, αποφάσισε πως αυτό ήταν το όργανό του. Λίγο αργότερα, θα ερωτευόταν την τζαζ που του είχε γίνει βίωμα από τη νηπιακή ηλικία.

Ο Guidi από πολύ νωρίς ανέπτυξε τη δική του τεχνική που χαρακτηρίζεται από μια συναρπαστική αφηγηματική ένταση. Πέρα από μια πληθώρα ιδεών, η μουσική πρότασή του είναι γεμάτη ενέργεια. Μοιάζει να είναι ιδανικό παράδειγμα του πως διαμορφώνεται η νέα μουσική, με μια γόνιμη σύγκρουση ωριμότητας και φρεσκάδας να χαρακτηρίζει το προσωπικό του στυλ έκφρασης.

Η καριέρα του είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε μία δεκαετία συμμετείχε σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ, τιμήθηκε με σημαντικά βραβεία και ηχογράφησε σειρά δίσκων. Δύο από αυτούς ήταν στη δισκογραφική εταιρεία ECM, με τον μέντορά του και κορυφαίο Ιταλό τρομπετίστα Enrico Rava, ο οποίος έχει πει για τον Guidi ότι είναι ο «πιο ενδιαφέρων αυθεντικός πιανίστας της σημερινής ιταλικής σκηνής». Από την ίδια εταιρία κυκλοφόρησε και το πρόσφατο άλμπουμ του «This Is The Day» (Μάρτιος 2016).

Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς όπως: Louis Sclavis, Gianluca Petrella, Danielle Di Bonaventura, Thomas Morgan, Gerald Cleaver, Michele Rabbia κ.α.

*Ο Gabriele Evagelista είναι ένας μπασίστας τον οποίο γνώρισε ο Rava σε ένα τζαζ workshop στη Σιένα. Αναπτύσσεται αλματωδώς και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Ιταλούς και διεθνείς μουσικούς όπως τους Roberto Gatto, Kurt Rosenwinkel, Alessandro Lanzoni, Danilo Rea κ.α. χάρη στις μοναδικές του ικανότητες, όπως αλληλεπίδραση, απεριόριστη δημιουργικότητα και μεγάλη ακρίβεια.

Τέλος ο Fabrizio Sferra είναι ο ιδρυτής του γνωστού και πετυχημένου τρίο ‘Doctor 3’. Η εμπειρία του σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα τον έχει βοηθήσει να αναπτύξει έναν εξαιρετικά εκλεπτυσμένο, δυναμικό και ρυθμικό έλεγχο του οργάνου. Χάρη στην καλλιτεχνική του ευαισθησία και ευστροφία, έχει φτάσει να αναγνωρίζεται ως ένας πρωτότυπος ευρωπαίος ντράμερ, ικανός να ταιριάξει σε διάφορα είδη μουσικής, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στον ήχο και την αλληλεπίδραση του σχήματος.

Προπώληση εισιτηρίων:

Discover (Ερμού 39)

Οπτικά Καραμούζη (Μαιζώνος 92)

Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος (Κορίνθου 270)

Δημοτικό Θέατρο Απόλλων

Τιμές εισιτηρίων. Τιμή εισιτηρίου ανά βραδιά: 10 ευρώ.