Όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά - Ξεκινά 15 Ιουνίου το 7th Athens Open Air Film Festival

Tο πλήρες πρόγραμμα του 7th Athens Open Air Film Festival που θα διεξαχθεί έως και τον Σεπτέμβριο 2017 ανακοινώθηκε και φιλοδοξεί να μετατρέψει όλη την Αθήνα σ’ ένα θερινό σινεμά.

Η αφίσα του 7th Athens Open Air Film Festival φιλοτεχνήθηκε από τον Βασίλη Μέξη.

Το δημοφιλές καλοκαιρινό σινεφίλ ραντεβού, το Athens Open Air Film Festival - Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει για 7η χρονιά, με περισσότερες από 20 προβολές, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πλατείες, παραλίες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας, μεταμορφώνονται σε «θερινά σινεμά» με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στην φετινή διοργάνωση, το 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, σε συνεργασία με το British Council, επιλέγει και παρουσιάζει για 1η φορά στη χώρα μας μια σειρά από ταινίες - κληρονομιά του βρετανικού γοτθικού τρόμου. Οι ταινίες του αφιερώματος «British Gothic», αριστουργήματα του είδους, θα προβληθούν σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να τις απολαύσει σε όλο τους το κινηματογραφικό μεγαλείο!

Aκόμα, καταξιωμένα δράματα και πολυβραβευμένες δημιουργίες από ολόκληρο τον κόσμο, διαχρονικά cult movies, ελληνικά φιλμ που αξίζει να δείτε και ανεξερεύνητα διαμάντια του σινεμά συνοδευόμενα από ζωντανή μουσική αποτελούν το φετινό πρόγραμμα του 7th Athens Open Air Film Festival!

Οι προβολές της μεγαλύτερης κινηματογραφικής γιορτής της Αθήνας ξεκινούν με τη δύση του ήλιου, εκείνη ακριβώς την ώρα της ημέρας που σερβίρεται ιδανικά και το Strongbow, ο μηλίτης στα καλύτερά του, που φέτος συναντά το σινεμά στα καλύτερά του κι έρχεται να δροσίσει απολαυστικά το κοινό του 7th Athens Open Air Film Festival.

Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής:

*Έναρξη προβολών Ιούνιος - Ιούλιος: 21.30

Αύγουστος - Σεπτέμβριος: 21.00.

Tρίτη 13 Ιουνίου

Aφιέρωμα «British Gothic» - προβολή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου

Η ΠΑΡΕΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ (The Company of Wolves, 1984) του Νιλ Τζόρνταν

Πειραιώς 260 (Πειραιώς 260, Άγιος Ιωάννης Ρέντης)

Από τα αδιαφιλονίκητα στολίδια του φανταστικού σινεμά, η «Παρέα των Λύκων» παραμένει ένα μυσταγωγικό κινηματογραφικό παραμύθι για ενήλικες.

Πέμπτη 15 Ιουνίου

Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (Withnail & I, 1987) του Μπρους Ρόμπινσον

Πλατεία Αυδή (Λεωνίδου 35, Αθήνα)

Η αλησμόνητη μαύρη κωμωδία που έχει αναγορευτεί στο απόλυτο cult δημιούργημα της μοντέρνας βρετανικής οθόνης. Η προβολή της ταινίας γίνεται με αποκατεστημένη κόπια, για τον εορτασμό 30 ετών από την πρώτη της κυκλοφορία.

Δευτέρα 19 Ιουνίου

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΙΣΙΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, 1994) του Στέφαν Έλιοτ

Ακαδημία Πλάτωνος (Μοναστηρίου 137, Αθήνα)

Mια φαντασμαγορική και άκρως χιουμοριστική ταινία δρόμου, βραβευμένη με Όσκαρ κοστουμιών και με αξέχαστο πρωταγωνιστικό τρίο τους Τέρενς Σταμπ, Γκάι Πιρς και Χιούγκο Γουίβινγκ.

Τετάρτη 21 Ιουνίου

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής

STOP MAKING SENSE (1984), του Τζόναθαν Ντέμι

Πλατεία Αβησσυνίας (Μοναστηράκι, Αθήνα)

Θα ακολουθήσει πάρτι στο SOBER.

Ο «Πολίτης Κέιν» των κινηματογραφημένων συναυλιών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κορυφαία μουσικά φιλμ όλων των εποχών, καταγράφοντας μοναδικά τρεις live εμφανίσεις των Talking Heads από το 1984. Η προβολή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο ταλέντο του Τζόναθαν Ντέμι, ο οποίος εγκατέλειψε αιφνίδια τη ζωή μόλις πριν μερικές εβδομάδες.

Παρασκευή 23 Ιουνίου

TUNGSTEN (2011) του Γιώργου Γεωργόπουλου

Άλσος Νέας Σμύρνης (είσοδος από Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη, Αθήνα)

Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ελληνικά ντεμπούτα των τελευταίων χρόνων, ο Γιώργος Γεωργόπουλος φιλμάρει με στιβαρό αφηγηματικό έλεγχο, χτίζει εξαιρετική ατμόσφαιρα και πλαισιώνει τις ανθρώπινες ιστορίες του με κλιμακούμενο σασπένς.

Δευτέρα 26 Ιουνίου

Ο ΝOTOΣ (El Sur, 1983) του Βίκτορ Ερίθε

Νομισματικό Μουσείο (Πανεπιστημίου 12, Αθήνα)

Μετά το αριστουργηματικό «Πνεύμα του Μελισσιού», μια από τις καλύτερες (και ακόμη ανεξερεύνητες από το ευρύ κοινό) δημιουργίες της δεκαετίας του '80 και ένας από τους σταθμούς της ισπανικής οθόνης.

Τετάρτη 28 Ιουνίου

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (The Year of Living Dangerously, 1982) του Πίτερ Γουίαρ

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα)

Ο μεγάλος Αυστραλός δημιουργός του «Κύκλου των Χαμένων Ποιητών» και του «Truman Show» αφηγείται ένα ταξίδι μύησης και αυτογνωσίας, υπογράφοντας μια εκπληκτική σπουδή πάνω στην αδυναμία του Δυτικού ανθρώπου να δει κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Όσκαρ Β’ Γυναικείου ρόλου για τη Λίντα Χαντ.

Παρασκευή 30 Ιουνίου

ΕΡΩΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΣ (Sexy Beast, 2000) του Τζόναθαν Γκλέιζερ

Άλσος Πετραλώνων (εντός του γηπέδου μπάσκετ)

Πριν το αριστουργηματικό «Under the Skin» ο Γκλέιζερ παραδίδει έναν αιφνίδιο συνδυασμό μαύρης κωμωδίας και γκανγκστερικής περιπέτειας, ο οποίος έφτασε μέχρι τα Όσκαρ χάρη στην δαιμόνια ερμηνεία του Μπεν Κίνγκσλεϊ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Τετάρτη 5 Ιουλίου

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΑΧΜΕΝΤ (Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926) της Λότε Ράινιγκερ

Live μουσική συνοδεία από Larry Gus with Jay Glass Dubs

Πλατεία Κοτζιά (είσοδος από οδό Αθηνάς).

Βασισμένο σε ιστορίες από τις «Χίλιες και μία Νύχτες», το φιλμ της πρωτοπόρου Λότε Ράινιγκερ αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για το σινεμά μιας και θεωρείται όχι μόνο το πρώτο μεγάλου μήκους δημιούργημα κινουμένων σχεδίων, αλλά και ένα από τα καλύτερα που έγιναν ποτέ.

Παρασκευή 7 Ιουλίου

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΕΜΠΟΦΣΚΙ (The Big Lebowksi, 1998) των Τζόελ & Ίθαν Κοέν

Παραλία Αγ. Κοσμά (2η στάση Αγ. Κοσμά, Λεωφόρος Ποσειδώνος)

Θα ακολουθήσει beach party με dj set από τον Γιώργο Μουχταρίδη του Pepper 96,6

Οι μπελάδες του παροιμιωδώς ράθυμου Τζεφ «The Dude» Λεμπόφσκι, που ξεκίνησαν από μια ατυχή συνωνυμία κι ένα κλεμμένο χαλί, έχουν ανυψωθεί στη σφαίρα του λατρευτικού cult, παρέα με μορφές ανεπανάληπτες όπως αυτές του Τζον «Τζίζους» Τορτούρο ή του ιδιαιτέρως ευέξαπτου Τζον Γκούντμαν.

Tετάρτη 12 Ιουλίου

Aφιέρωμα «British Gothic»

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΩΝ (The Fearless Vampire Killers, 1962) του Ρόμαν Πολάνσκι

Σινέ Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Αθήνα)

Ένα μικρό αριστούργημα μαύρης κωμωδίας και αυθεντικού τρόμου το οποίο εξιστορεί τις προσπάθειες ενός ηλικιωμένου κυνηγού βρυκολάκων και του αδέξιου βοηθού του (τον υποδύεται απολαυστικά ο ίδιος ο Πολάνσκι) να εξαρθρώσουν μια απέθαντη οικογένεια από βαμπίρ στα χιονισμένα Καρπάθια. Η ταινία θα προβληθεί σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια για τον εορτασμό 50 ετών από την πρώτη της κυκλοφορία στις αίθουσες.

Παρασκευή 14 Ιουλίου

Στο πλαίσιο της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας

ΟΡΦΕΟ ΝΕΓΚΡΟ (Orfeu Negro, 1984) του Μαρσέλ Καμί

Σινέ Δεξαμενή (Πλατεία Δεξαμενής, Αθήνα)

Βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών και με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, η εκμοντερνισμένη και βαθιά γοητευτική παραλλαγή στον ελληνικό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης παραμένει μέχρι σήμερα ένας λυρικός και μαγευτικός εορτασμός της ζωής, της αγάπης και της μουσικής.

Τρίτη 18 Ιουλίου

Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΡΙΟ (L’ Homme de Rio, 1964) του Φιλίπ ντε Μπροκά

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (Διδότου 6, Αθήνα)

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το φεστιβάλ Plein Air του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας.

Μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στη Γαλλία και με διεθνή απήχηση που έφτασε μέχρι τα Όσκαρ με μια υποψηφιότητα Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, ο «Τυχοδιώκτης του Ρίο» είναι μια χιουμοριστική και ασταμάτητα διασκεδαστική παραλλαγή των περιπετειών του Τζέιμς Μποντ με πρωταγωνιστή έναν ακαταμάχητο Ζαν Πολ Μπελμοντό.

Πέμπτη 20 Ιουλίου

MAD MAX 2 (Mad Max 2: The Road Warrior, 1981) του Τζορτζ Μίλερ

Θέατρο Λυκαβηττού

Θα ακολουθήσει πάρτι με dj set από τον Best 92,6.

Μελλοντολογικό γουέστερν, υπερβίαιο καρτούν, χέβι μέταλ φαντασίωση, ταινία δρόμου με σπασμένα τα φρένα, περιπέτεια με συγκινήσεις τις οποίες ελάχιστα φιλμ κατάφεραν ποτέ να μιμηθούν, το «Mad Max 2» είναι μια κινηματογραφική ένεση αδρεναλίνης που χτυπά κατευθείαν στην καρδιά.

Σάββατο 22 Ιουλίου

ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΝΕ ΑΚΟΜΑ (1979) του Νίκου Νικολαΐδη

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στέγη (Λεωφ. Καλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή, Αθήνα)

Μια από τις αδιαφιλονίκητες και πιο διαχρονικά cult δημιουργίες του ελληνικού σινεμά, τα ατίθασα «Κουρέλια» του Νίκου Νικολαΐδη είναι μια απρόσμενη ιστορία παρέας, ένα παραβατικό χρονικό σεξ, βίας και ροκ εντ ρολ το οποίο ξεσπά σαν εκτόνωση και σπαρακτικός αποχωρισμός για μια ολόκληρη εποχή.

Τρίτη 25 Ιουλίου

Aφιέρωμα «British Gothic»

ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Ο ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ (Horror of Dracula, 1958) του Τέρενς Φίσερ

Σινέ Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα)

Ο Μπραμ Στόκερ εισήγαγε στη λογοτεχνία του φανταστικού έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες της και ο κινηματογράφος βρήκε στο χλωμό παρουσιαστικό και την υποβλητική φιγούρα του αιμοδιψούς Κόμη το πιο σαγηνευτικό τέρας της 7ης τέχνης, βρίσκοντας ιδανική ενσάρκωση στα χαρακτηριστικά του Κρίστοφερ Λι. Η προβολή γίνεται με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

Πέμπτη 27 Ιουλίου

Aφιέρωμα «British Gothic»

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΑΠΟΨΕ (Dead of Night, 1945) των Α. Καβαλκάντι, Τσ. Κράιτον, Μπ. Ντίρντεν, Ρ. Χάμερ

Πεζόδρομος Διον. Αρεοπαγίτου (απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης)

Η καλύτερη σπονδυλωτή ταινία τρόμου που έγινε ποτέ ενώνει δεξιοτεχνικά τις διαφορετικές αφηγήσεις σε ένα αμάλγαμα γοτθικού τρόμου, εκλαϊκευμένης ψυχανάλυσης, ονειρικής ατμόσφαιρας και βρετανικού φλέγματος, που κλιμακώνεται σε έναν αναπόδραστο εφιάλτη.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Παρασκευή 18 Αυγούστου

Aφιέρωμα «British Gothic»

ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΣΚΙΑΧΤΡΟ (The Wicker Μan, 1973) του Ρόμπιν Χάρντι

Πλατεία Παναιτωλίου, Νέα Ιωνία

Ένα από τα πιο επιδραστικά φιλμ τρόμου όλων των εποχών εξιστορεί τις έρευνες ενός άκαμπτου αστυνομικού ο οποίος φτάνει σε ένα νησί για να αναζητήσει τα ίχνη ενός μικρού κοριτσιού και έρχεται αντιμέτωπος με την παγανιστική θρησκευτική αίρεση που βασιλεύει εκεί. Η ταινία θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην πλήρη εκδοχή που είχε αρχικά οραματιστεί ο σκηνοθέτης της.

Τετάρτη 23 Αυγούστου

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (A Passage to India, 1984) του Ντέιβιντ Λιν

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα)

Για το θεσπέσιο κύκνειο άσμα του, ο Ντέιβιντ Λιν («Ο Λόρενς της Αραβίας», «Δρ. Ζιβάγκο») συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες και δύο νίκες στα Όσκαρ (Β' Γυναικείος ρόλος για την υπέροχη Πέγκι Άσκροφτ και Καλύτερη Μουσική για τις αριστοκρατικές παρτιτούρες του Μορίς Ζαρ), αφήνοντας παρακαταθήκη ένα από τα τελευταία γνήσια μεγαλειώδη φιλμ στην ιστορία του σινεμά.

Παρασκευή 25 Αυγούστου

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΡΑΧΝΗΣ (Kiss of the Spider Woman, 1985) του Έκτορ Μπαμπένκο

Πεζόδρομος Διον. Αρεοπαγίτου (απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης)

Γραμμένο το 1976 από τον εκπατρισμένο Αργεντινό λογοτέχνη Μανουέλ Πουίγκ, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης» θριάμβευσε στις Κάννες και κέρδισε 4 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, από τα οποία ο Γουίλιαμ Χαρτ κατέληξε με ένα χρυσό αγαλματάκι που του ανήκε δικαιωματικά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

Aφιέρωμα «British Gothic»

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΑ (Night of the Demon, 1957) του Ζακ Τουρνέρ

Άλσος Πετραλώνων (εντός γηπέδου μπάσκετ, Πετράλωνα)

Θα προηγηθεί η προβολή της μικρού μήκους ταινίας «The Mistletow Bough»

Ο αδιαφιλονίκητος μαέστρος του υπαινικτικού τρόμου στο σινεμά, υπεύθυνος για το «Cat People» και το «Περπάτησα με ένα Ζόμπι», παραδίδει εδώ ένα από τα αριστουργήματά του, αντλώντας μεγάλες ανατριχίλες.