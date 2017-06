Ξεκινάει την Πέμπτη το τριήμερο «Jazz+Πράξεις 2017» με το Κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπολου

Ξεκινάει το «Jazz+Πράξεις 2017» με το Κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπολου την Πέμπτη 8 Ιουνίου. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων το τριήμερο από 8 έως και 10 Ιουνίου και θα ξεκινήσει στις 9.30μμ στο Αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου:

«Δυναμική έναρξη θα κάνει την Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 9.30μμ στο Αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου το Jazz+Πράξεις 2017 που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων το τριήμερο από 8 έως και 10 Ιουνίου.

To συνολικό πρόγραμμα του Jazz+Πράξεις 2017

Πέμπτη 8 Ιουνίου ώρα 21.30

SokratisSinopoulosQuartet

Παρασκευή 9 Ιουνίου ώρα 21.00

-Αλεξάνδρα Λέρτα-Βασίλης Στεφανόπουλος «InDuologue»

-Dinosaur –Αποκλειστική εμφάνιση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σάββατο 19 Ιουνίου, ώρα 21.30

EnricoRavaQuartet –Αποκλειστική εμφάνιση

Τιμές εισιτηρίων. Τιμή εισιτηρίου ανά βραδιά: 10 ευρώ. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου (για όλο το τριήμερο): 22 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων

Discover your Way (Πατρέως 30)

Οπτικά Καραμούζη (Μαιζώνος 92)

Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος (Κορίνθου 270)

Για κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλέφωνο 2610361529.

«Όταν παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος λύρα, όλη η Ιστορία δονείται από τους αρχαίους ήχους των χορδών». Το εγκώμιο του θρυλικoύ σαξοφωνίστα και συνθέτη της τζαζ CharlesLloyd για τον διακεκριμένο προσκεκλημένο του «Jazz+Πράξεις 2017», που θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε με το κουαρτέτο του στην εναρκτήρια βραδιά του τριημέρου, την Πέμπτη 8 Ιουνίου στις 21.30 στο Αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, είναι απλώς μια σπάνια και καθόλα δίκαιη αναγνώριση.

Και όταν αυτός ο αρχαίος ήχος της πολίτικης λύρας συναντά την τζαζ και τη σύγχρονη μουσική με τον τρόπο του SokratisSinopoulosQuartet, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι μαγευτικό.

Το SokratisSinopoulosQuartet αποτελείται από τους: Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), Γιάννη Κυριμκυρίδη (πιάνο), Δημήτρη Τσεκούρα (κοντραμπάσο) και Δημήτρη Εμμανουήλ (ντραμς) και θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μελωδίες του Σωκράτη Σινόπουλου, σε συνδυασμό με τους αυτοσχεδιασμούς του κουαρτέτου, δημιουργούν μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και μνήμες.

O χαρακτηριστικός λυγμός της λύρας του Σωκράτη Σινόπουλου έχει ακουστεί σε ηχογραφήσεις της ECM στον δίσκο AthensConcert των Charles-Lloyd Μαρίας Φαραντούρη, σε πολλές ηχογραφήσεις της Ελένης Καραΐνδρου (The WeepingMeadow, Elegy of the Uprooting, Medea, TrojanWomen), σε δίσκους και συναυλίες που ο μουσικός έχει συμπράξει με τους RossDaly (ως μέλος του μουσικού συγκροτήματος «Λαβύρινθος») , τη Δόμνα Σαμίου, AraDinkjian και πολλούς άλλους. O Σινόπουλος έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντας για την λύρα στην Ελλάδα, τόσο στην παραδοσιακή μουσική όσο και στα σύγχρονα μουσικά ιδιώματα. Βλέποντάς τον για πρώτη φορά να παίζει, ανακαλύπτει κανείς το εύρος των συναισθημάτων και της εκφραστικότητας που μεταφέρονται μέσω της λύρας αλλά και τη δυναμική του ήχου που παράγεται από αυτό το μικρό τοξωτό όργανο.

Το κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011, δουλεύοντας αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου και σύντομα στράφηκε στις πρωτότυπες συνθέσεις του Σωκράτη Σινόπουλου.

Το υλικό αυτό εκδόθηκε με παραγωγό τον ManfredEicher από την κορυφαία δισκογραφική εταιρεία ECM Records με τον τίτλο «EightWinds» και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.

Όπως λέει ο Σωκράτης Σινόπουλος: «Πρόκειται για μερικά ασπρόμαυρα μουσικά σκίτσα, τα οποία χρωματίζουμε κάθε φορά και με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι οκτώ άνεμοι συμβολίζουν τα διάφορα διεθνή ή τοπικά μουσικά στυλ και τάσεις. Το ζητούμενο όμως εδώ δεν είναι να αφεθείς να σε παρασύρουν μακριά, όσο γοητευτικό ή περιπετειώδες κι αν είναι αυτό, αλλά να αισθανθείς τους ανέμους ακίνητος, στον δικό σου τόπο, σε νηνεμία».

Ο ήχος του στην πολίτικη λύρα είναι χαρακτηριστικός και νιώθει κανείς πως μεταφέρει μια μεγάλη ποσότητα πολιτισμικής ιστορίας και «ελληνικότητας», αλλά παράλληλα ότι παραμένει ανοιχτός σε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις ή μουσικές προκλήσεις. Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το άλμπουμ «EightWinds» και τις συναυλίες του κουαρτέτου είναι η πολυσυλλεκτικότητα των προτάσεων. Πρόκειται για υλικό ικανό να οδηγεί και να οδηγείται από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στον ήχο του κουαρτέτου ομογενοποιούνται απομακρυσμένες επιδράσεις και λεξιλόγια. Η σύγκλιση των τεσσάρων συνεργατών διακρίνεται από ερευνητικό πνεύμα, παγκοσμιότητα, εκλέπτυνση, αφαίρεση, λυρισμό, σπάνια επικοινωνιακή δύναμη και μουσικότητα.

Οι «μουσικοί άνεμοι» μπορούν να γεννήσουν άπειρους συνδυασμούς από και προς τα χθες-σήμερα-αύριο. Τα κομμάτια του άλμπουμ είναι εν μέρει αυτοσχεδιαστικά και, έως ένα βαθμό, γραμμένα με νότες.

Ο Σωκράτης Σινόπουλος, γεννημένος το 1974 στην Αθήνα, έχει μια μακρά πορεία στη μουσική, με σπουδές παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής και δημοτικού τραγουδιού. Αν και έχει ασχοληθεί με πολλά όργανα, το ενδιαφέρον του τράβηξε η πολίτικη λύρα, στα 14 του χρόνια. Συνεργάζεται με πολλά σχήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού τον έχει τιμήσει με το Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών. Εκτός από τις μουσικές-ερμηνευτικές ενασχολήσεις, ο Σωκράτης Σινόπουλος έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και παραγωγός στις δραστηριότητες του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.

Ο πιανίστας Γιάννης Κυριμκυρίδης ξεκίνησε μαθήματα σε ηλικία τεσσάρων ετών. Εκτός της μουσικής, σπούδασε επίσης οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο RotterdamSchool of Management. Έχει συνεργαστεί με πλήθος μουσικών εντός και εκτός συνόρων (HaigYazdjian, AraDinkjian, Διονύσης Σαββόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη κ.ά.).

Μεγαλωμένος σε οικογένεια καλλιτεχνών, ο Δημήτρης Τσεκούρας άρχισε μαθήματα βιολιού και πιάνου σε προσχολική ηλικία. Έφηβος πέρασε σε άλλα όργανα (κιθάρα, τύμπανα) για να καταλήξει στο κοντραμπάσο. Μελέτησε με τον Τάσο Κάζαγλη, παίρνοντας δίπλωμα με άριστα από το Ωδείο Αθηνών. Στο ενεργητικό του έχει πολυάριθμες εμφανίσεις και ηχογραφήσεις world και παραδοσιακής μουσικής.

Ο Δημήτρης Εμμανουήλ είναι απόφοιτος του Μουσικού Γυμνασίου & Λυκείου Παλλήνης και έχει μαθητεύσει με κορυφαίους κρουστούς. Σε ηλικία 17 ετών τιμήθηκε με ειδική διάκριση (καλύτερου Νέου Μουσικού το 1997) σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Δραστηριοποιείται στην παραδοσιακή μουσική, παίζοντας κρουστά από διάφορες χώρες. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ διδάσκει στο ModernMusicSchool.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην τελική ευθεία για το τριήμερο «Jazz+Πράξεις 2017»