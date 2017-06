To Molten King & Queen of the beach 2017 έρχεται στην Πάτρα το Σάββατο 10 Ιουνίου

To MOLTEN King & Queen of the beach 2017, Σάββατο 10 Ιουνίου πάει Πάτρα, στις εγκαταστάσεις της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Βάσω Καραντάσιου! Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

"Το MOLTEN King & Queen of the beach 2017 είναι ένα ακόμα καινοτόμο τουρνουά που διοργανώνεται από τον αθλητικό φορέα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ beach volley και ENSO BEACH VOLLEY CLUB BY EFI SFYRI

Η συμμετοχή κάθε αθλητή/τριας είναι ΑΤΟΜΙΚΗ.

Τα τουρνουά MOLTEN King & Queen of the beach 2017 αποτελούν μία ιδανική αγωνιστική προπόνηση για τους αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν και θα γίνει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Το Σάββατο στις 10 Ιουνίου θα αναδειχθεί ο MOLTEN King of the beach 2017 και η MOLTEN Queen of the beach 2017 της Πάτρας και οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Beach Life X (Εθνικής Αντιστάσεως 46, Αγιος Βασίλειος ΠΑΤΡΑ) της Πρωταθλήτριας Ευρώπης Βάσω Καραντάσιου!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η συμμετοχή κάθε αθλητή/τριας είναι ΑΤΟΜΙΚΗ. Θα γίνει με το σύστημα Running a Bjerring με ομίλους των 4, 5, 8 ή 10 ατόμων (ανάλογα με τη συμμετοχή) κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια 10 λεπτά με 3 λεπτά ρεπό και κάθε αθλητής και αθλήτρια μαζεύει ατομικά τους πόντους του.

Στους ομίλους συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες. Στην τελική φάση οι τέσσερεις πρώτες γυναίκες συνεχίζουν αγωνιζόμενες όλες με όλους και η νικήτρια αναδεικνύεται Queen of the Beach και αντίστοιχα οι τέσσερεις πρώτοι άνδρες συνεχίζουν αγωνιζόμενοι όλοι με όλους και ο νικητής αναδεικνύεται ο King of the Beach

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (γκρουπ των 5 ατόμων)

ΤΟΥΡΝΟΥΑ α + β γκρουπ Α ΓΗΠΕΔΟ Β ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΡΕΠΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΡΕΠΟ 14.00 A1-A2/A3-A4 A5 14.00 Β1-Β2/Β3-Β4 Β5 14.15 A1-A5/A2-A3 A4 14.15 Β1-Β5/Β2-Β3 Β4 14.30 A1-A4/A2-A5 A3 14.30 Β1-Β4/Β2-Β5 Β3 14.45 A1-A3/A4-A5 A2 14.45 Β1-Β3/Β4-Β5 Β2 15.00 A2-A4/A3-A5 A1 15.00 Β2-Β4/Β3-Β5 Β1 ΤΟΥΡΝΟΥΑ γ+δ γκρουπ Α ΓΗΠΕΔΟ Β ΓΗΠΕΔΟ 15.15 A1-A2/A3-A4 A5 15.15 Β1-Β2/Β3-Β4 Β5 15.30 A1-A5/A2-A3 A4 15.30 Β1-Β5/Β2-Β3 Β4 15.45 A1-A4/A2-A5 A3 15.45 Β1-Β4/Β2-Β5 Β3 16.00 A1-A3/A4-A5 A2 16.00 Β1-Β3/Β4-Β5 Β2 16.15 A2-A4/A3-A5 A1 16.15 Β2-Β4/Β3-Β5 Β1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής MOLTEN King & Queen of the beach 2017 γίνονται τηλεφωνικά 6932561501 και στο [email protected]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιουνίου

Τεχνική σύσκεψη 16.15 μμ

ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Οι νικητές/τριες του MOLTEN King & Queen of the beach 2017 θα κερδίσουν:

Μπάλλα MOLTEN 5000

Δίπλωμα MOLTEN King & Queen of the beach 2017

Μετάλλιο MOLTEN King & Queen of the beach 2017

Αγωνιστικό Tshirt