Πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου κάνουν στην Ελλάδα τα φιλμ "Η Χαμένη πόλη του Ζ" και "Λατίνοι και Άθικτοι"

Σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ θα βγουν την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις ελληνικές αίθουσες δύο καινούριες κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να έρθουν για προβολή και στην Πάτρα.

Η πρώτη είναι «Η Χαμένη πόλη του Ζ - The Lost City Of Z», Αμερικανικής παραγωγής και διάρκειας 141 λεπτών.

Το φιλμ έκανε πρεμιέρα μέσα Απριλίου στις ΗΠΑ και έχει κάνει εισπράξεις κοντά στα 8,5 εκατομμύρια δολάρια.

Σενάριο- Σκηνοθεσία: James Gray (WE OWN THE NIGHT, IMMIGRANT).

Η ταινία έχει βασιστεί σε πραγματικά γεγονότα και στο μυθιστόρηματου David Grann "The Lost City of Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon" .

Παίζουν ο Charlie Hunnam που τον είδαμε στην ταινία «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του σπαθιού» του Γκάι Ρίτσι και οι Robert Pattinson, Tom Holland, Sienna Miller.

Στο rotten tomatoes η ταινία έχει πολύ καλό μέσο όρο κριτικών, στο 88%.

Περίληψη :

Ο Βρετανός εξερευνητής Percy Fawcett ταξιδεύει στον Αμαζόνιο το 1906 και ανακαλύπτει αποδείξεις για την ύπαρξη ενός αγνώστου αλλά προχωρημένου πολιτισμού. Σε μία αχαρτογράφητη περιοχή της Βολιβίας, στην καρδιά του τροπικού δάσους o Percy βρίσκει πολυκαιρισμένα κεραμικά θραύσματα που αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας χαμένης πόλης. Όταν επιστέφει στην Αγγλία και ανακοινώνει τα ευρήματα του για την πόλη που αποκαλεί «H Χαμένη πόλη του Ζ», χλευάζεται από τον υπόλοιποι επιστημονικό κύκλο.

Έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της δυναμικής συζύγου του αποφασίζει να οργανώσει μία νέα αποστολή, να επιστρέψει στον Αμαζόνιο και αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί του είναι πέρα για πέρα αληθινοί. Στο ταξίδι ακολουθεί ο πλούσιος εξερευνητής James Murray. Μαζί θα αντιμετωπίσουν απίστευτες προκλήσεις και τις περιπέτειες τους θα ακολουθήσουν μέσα από τις εφημερίδες της εποχής 40 εκατομμύρια αναγνώστες, μέχρι την μυστηριώδη εξαφάνιση τους το 1925.

Πρόκειται όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου για μία επική ιστορία θάρρους και πάθους.

Η άλλη ταινία που βγαίνει στην Ελλάδα 8 Ιουνίου από την Σπέντζος, λέγεται «Λατίνοι και Άθικτοι – Inseparables». Πρόκειται για μία κωμωδία που μας έρχεται από την Αργεντινή, διάρκειας 108 λεπτών.

Σκηνοθεσία και διασκευή σεναρίου: Marcos Carnevale.

Πρωτότυπο Σενάριο “Intouchables” : Eric Toledano και Olivier Nakache.

Με τους:

Oscar Martínez (Ιστορίες για Αγρίους)

Rodrigo de la Serna (Ημερολόγια μιας μοτοσυκλέτας του Βάλτερ Σάλες)

Carla Peterson

Alejandra Flechner.

Περίληψη :

Ο Φελίπε είναι ένας οικονομικά ευκατάστατος επιχειρηματίας που ύστερα από ένα ατύχημα μένει τετραπληγικός και αναζητά βοηθό για να τον φροντίζει. Παρόλο που ο Φελίπε βλέπει αρκετούς υποψήφιους με τα απαραίτητα προσόντα για την δουλεία, αποφασίζει να προσλάβει τον Τίτο, που εργάζεται ως βοηθός κηπουρού. Ο Τίτο δεν έχει ούτε τα προσόντα ούτε τις προδιαγραφές για να φροντίζει τον Φελίπε, κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του Φελίπε, την Βερόνικα και την Υβόνη.

Προσπαθούν να τον αποτρέψουν να προσλάβει τον Τιτο, αλλά αυτός εμμένει στην απόφαση του. Ο Τίτο είναι το μόνο άτομο που δεν του φέρεται με οίκτο. Παρά τις δυσκολίες, ο Τίτο ανταποκρίνεται στην αποστολή του και διαρκώς εκπλήσσει τον Φελίπε ενώ τον κάνει να χαμογελάσει ξανά. Σύντομα ο Τίτο βοηθάει τον Φελίπε να βρει ξανά νόημα στην ζωή, απολαμβάνοντας τις μικρές καθημερινές χαρές, κάτι που είχε από καιρό ξεχάσει.

Όπως αντιλαμβάνεστε η ταινία είναι διασκευή της μεγάλης Γαλλικής επιτυχίας «Άθικτοι» όπου έπαιζαν ο Ομάρ Σι και ο Φρανσουά Κλουζέ.