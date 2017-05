Έρχεται 22 Ιουνίου στις Πατρινές αίθουσες, η περιπέτεια "Κάποτε στην Καλιφόρνια" με τον Μπρους Γουίλις

Ταυτόχρονα σχεδόν με τις ΗΠΑ θα δούμε και στις ελληνικές αίθουσες (πιθανόν και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon στη Βέσο Μάρε) το περιπετιώδες θρίλερ «Κάποτε στην Καλιφόρνια - Once Upon a Time in Venice» σε σκηνοθεσία του Αμερικανού Μαρκ Κάλλεν, ο οποίος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον αδελφό του Ρομπ Κάλλεν.

Σύμφωνα με το στόρι, ο Στιβ Φορντ (στο ρόλο ο action σταρ Μπρους Γουίλις) είναι ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ με βάση του το Λος Άντζελες. Όταν μία εξαιρετικά επικίνδυνη συμμορία καταφέρνει να του κλέψει τον αγαπημένο του σκύλο, Μπάντι, όλος ο κόσμος του καταρρέει. Μία σειρά από τρελές συμπτώσεις τον οδηγούν στο να κάνει «θελήματα» για την εν λόγω συμμορία, ενώ τον κυνηγάνε δύο αιμοδιψή αδέλφια από τη Σαμόα, τα τσιράκια ενός τοκογλύφου και πολλοί ακόμη ιδιόμορφοι χαρακτήρες.

Λένε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, και ο Στιβ μας αποδεικνύει μέχρι πού μπορεί να φτάσει προκειμένου να επανασυνδεθεί μαζί του, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Odeon.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Τζέισον Μομόα, Ελίζαμπεθ Ρομ, Τζον Γκούντμαν, Φάμκε Γιάνσεν, Τόμας Μίντλντιτς και Άνταμ Γκόλντμπεργκ.

Η ταινία «Κάποτε στην Καλιφόρνια» θα βγει στις ΗΠΑ στις 16/6 και στην Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2017. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους, του Μαρκ Κάλλεν.

Ο 62χρονος Μπρους Γουίλις σήμερα, είναι πασίγνωστος από τον ρόλο McClane στις ταινίες Die Hard. Έχει εμφανιστεί σε κοντά 60 φιλμ, ανάμεσα τους το Pulp Fiction (1994), το 12 Πίθηκοι (1995), The Fifth Element – Το 5ο Στοιχείο (1997), Armageddon (1998), The Sixth Sense – Η έκτη αίσθηση (1999), Unbreakable (2000), Red (2010), The Expendables 2 – Οι Αναλώσιμοι 2 (2012) και το Looper (2012).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ