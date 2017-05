Πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες του φιλμ «Κυρία Σλόαν – Miss Sloane» με την Τζέσικα Τσαστέιν

Από την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ θα βγει στις ελληνικές αίθουσες (αναμένεται τις επόμενες μέρες και στην Πάτρα) η αξιόλογη ταινία Αμερικανικής παραγωγής «Κυρία Σλόαν – Miss Sloane» σε σκηνοθεσία του 68χρονου Βρετανού δημιουργού Τζον Μάντεν, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του Οσκαρικού «Ερωτευμένου Σαίξπηρ» το 1999, του «Μαντολίνου του Λοχαγού Κορέλι» που γυρίστηκε στην Κεφαλονιά το 2000, του Proof το 2005 και του «The Best Exotic Marigold Hotel» (2011), και της συνέχειας του «The Second Best Exotic Marigold Hotel» που προβλήθηκε το 2015.

Η ταινία «Κυρία Σλόαν» που προβλήθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου στη Βόρειο Αμερική, με εισπράξεις πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια, είχε λάβει γενικά θετικές κριτικές (στο rotten tomatoes έχει 74%) ενώ η πρωταγωνίστρια Τζέσικα Τσαστέιν, η οποία ήταν και στην κριτική επιτροπή του 70ου επετειακού Φεστιβάλ των Καννών, είχε λάβει υποψηφιότητα για την Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe καλύτερης α’ γυναικείας ερμηνείας σε δράμα.

Εκτός από την 40χρονη ταλαντούχα ηθοποιό Jessica Chastain, παίζουν οι Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, Michael Stuhlbarg, Alison Pill, Jake Lacy, John Lithgow και ο Sam Waterston.

Η μουσική είναι του Max Richter.

Η διάρκεια της κοινωνικής αυτής ταινίας είναι 132 λεπτά.

Πρόκειται για Γαλλοαμερικανική συμπαραγωγή, σε σκηνοθεσία όπως προείπαμε, του John Madden και σενάριο: Jonathan Perera.

Περίληψη:

Η Ελίζαμπεθ Σλόαν βρίσκεται στα υψηλά κλιμάκια του πολιτικού Λόμπι της Ουάσιγκτον. Είναι περιζήτητη όχι μόνο για την ευφυΐα της αλλά και για το ρεκόρ των επιτυχιών της. Πάντα θα κάνει ότι χρειαστεί προκειμένου να κερδίσει. Τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει. Όταν όμως θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον πιο ισχυρό αντίπαλο της καριέρας της, θα ανακαλύψει ότι καμιά φορά η νίκη έχει πολύ υψηλό τίμημα.

Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πολιτικοκοινωνικό φιλμ που γυρίστηκε στο Τορόντο και πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο AFI Φεστιβάλ των ΗΠΑ στις 11 Νοεμβρίου 2016.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ