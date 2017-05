Στην τελική ευθεία για το τριήμερο «Jazz+Πράξεις 2017»

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι προετοιμασίες για το τριήμερο της τζαζ «Jazz+Πράξεις 2017», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με τη διοργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8, την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Ιουνίου στον ατμοσφαιρικό χώρο του αίθριου του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών το τριήμερο Jazz+Πράξεις θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αίγλη».

Στη 15χρονη παρουσία του το «Jazz+Πράξεις» έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολυάριθμων φίλων του ως μια από τις πιο ζωντανές και συγκροτημένες συναυλιακές δράσεις του είδους σε πανελλαδική κλίμακα προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις και πρωτόγνωρες εμπειρίες. Η φετινή χρονιά επιφυλάσσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει κορυφαία ονόματα μέγιστου καλλιτεχνικού βεληνεκούς από την παγκόσμια και την ελληνική μουσική σκηνή. Τέσσερα σπουδαία σχήματα, δεκατέσσερις ξεχωριστοί μουσικοί εγγυώνται απολαυστικές στιγμές υψηλού επίπεδο ξετυλίγοντας με αμεσότητα τις μουσικές προτάσεις τους και αγγίζοντας έναν ευρύτατο χώρο στυλιστικών κατευθύνσεων και μεταμορφώσεων που μπορεί να λάβει η τζαζ μέσα από τις κλασικές δομές της, την αλληλεπίδρασή της με την παραδοσιακή μουσική, με τις σύγχρονες και ανανεωτικές μορφές της τζαζ και τα συγγενικά της ιδιώματα. Φρεσκάδα και ωριμότητα, ενθουσιασμός και εμπειρία, φαντασία και εκτελεστική τελειότητα συνομιλούν αναπτύσσοντας έναν πολύπλευρο διάλογο. Τρεις μοναδικές βραδιές που δίνουν αξέχαστα ραντεβού με την τέχνη του αυτοσχεδιασμού και εγγυώνται χρώματα, αισθήσεις και συναισθήματα πρωτόγνωρα.

Οι δυο διεθνούς φήμης ξένες συμμετοχές με το αγγλικό σχήμα των Dinosaur και το ιταλικό Enrico Rava Quartet, εκτός από την σφραγίδα των εντυπωσιακών και διάσημων καλλιτεχνικών υπογραφών, αποτελούν αποκλειστικές εμφανίσεις για το «Jazz+Πράξεις 2017», ενώ το εξαιρετικό σχήμα των Dinosaur εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Περίοπτη θέση στο πρόγραμμα θα έχει η εναρκτήρια συναυλία του εξαιρετικού Sokratis Sinopoulos Quartet με την εντυπωσιακή πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό (δίσκος στην ECM και εγκωμιαστικές κριτικές), ενώ η εμφάνιση του σχήματος In Duologue (ντουέτου της τραγουδίστριας Αλεξάνδρας Λέρτα και του Πατρινού κοντραμπασίστα Βασίλη Στεφανόπουλου, που δραστηριοποιείται με επιτυχία καλλιτεχνικά στο εξωτερικό με έδρα την Ολλανδία) τη δεύτερη βραδιά πριν τους Dinosaur συμπληρώνει ιδανικά το πλούσιο μουσικό μενού. Το πρόγραμμα του «Jazz+Πράξεις 2017» έχει ως εξής:

Πέμπτη 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Sokratis Sinopoulos Quartet

Παρασκευή 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

-In Duologue (Αλεξάνδρα Λέρτα-Βασίλης Στεφανόπουλος)

-Dinosaur: Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017», για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 21.30

Enrico Rava Quartet: Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017»

Τιμές εισιτηρίων. Τιμή εισιτηρίου ανά βραδιά: 10 ευρώ. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου (για όλο το τριήμερο): 22 ευρώ.

Για κρατήσεις εισιτηρίων στο τηλέφωνο: 2610-361529.

Πέμπτη 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Sokratis Sinopoulos Quartet

«Όταν παίζει ο Σωκράτης Σινόπουλος λύρα, όλη η Ιστορία δονείται από τους αρχαίους ήχους των χορδών». Με αυτά τα λόγια ο μύθος της τζαζ Charles Lloyd μας εισάγει στην ατμόσφαιρα των συναυλιών του Σωκράτη Σινόπουλου.

Ένας σπουδαίος μουσικός, ένα ιδιαίτερο συγκρότημα σε μία μοναδική συναυλία, όπου η αρχέγονη δύναμη της λύρας θα «αναμετρηθεί» με τους ανήσυχους ρυθμούς της jazz και σύγχρονης μουσικής.

Το Sokratis Sinopoulos Quartet αποτελείται από τους: Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), Γιάννη Κυριμκυρίδη (πιάνο), Δημήτρη Τσεκούρα (κοντραμπάσο) και Δημήτρη Εμμανουήλ (ντραμς) και θα μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μελωδίες του Σωκράτη Σινόπουλου, σε συνδυασμό με τους αυτοσχεδιασμούς του κουαρτέτου, δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και μνήμες.

Το Κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011, δουλεύοντας αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου και σύντομα επικέντρωσε την εργασία του πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις του Σωκράτη Σινόπουλου.

Το υλικό αυτό εκδόθηκε με παραγωγό τον Manfred Eicher από την ‘ECM’ records με τον τίτλο Eight Winds (‘ECM 2407’) και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.

Ο ήχος του στην πολίτικη λύρα είναι χαρακτηριστικός και νιώθει κανείς πως μεταφέρει μια μεγάλη ποσότητα πολιτισμικής ιστορίας και «ελληνικότητας», αλλά παράλληλα ότι παραμένει ανοιχτός σε όλες τις σύγχρονες προσεγγίσεις ή μουσικές προκλήσεις. Τον Σωκράτη Σινόπουλο τον έχουμε ακούσει –ζωντανά ή σε ηχογραφήσεις– να παίζει με τον Ross Daly, την Ελένη Καραΐνδρου, τη Δόμνα Σαμίου, τον Ara Dinkjian και τον Charles Lloyd, και να βάζει τη δική του εκφραστική σφραγίδα σε ιδιώματα που καλύπτουν μια ευρύτατη γκάμα, από την παράδοση έως τη σύγχρονη, διεθνή δημιουργική μουσική

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το άλμπουμ «Eight Winds» και τις συναυλίες του κουαρτέτου είναι η πολυσυλλεκτικότητα των προτάσεων. Πρόκειται για υλικό ικανό να οδηγεί και να οδηγείται από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Στον ήχο του κουαρτέτου ομογενοποιούνται απομακρυσμένες επιδράσεις και λεξιλόγια. Η σύγκλιση των τεσσάρων συνεργατών διακρίνεται από ερευνητικό πνεύμα, παγκοσμιότητα, εκλέπτυνση, αφαίρεση, λυρισμό, σπάνια επικοινωνιακή δύναμη και μουσικότητα.

Πρόσφατα το Sokratis Sinopoulos Quartet έπαιξε στο Γκάζι εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο πλαίσιο του 17ου Athens Technopolis Jazz Festival, όπου είχε επιλεγεί μεταξύ πλήθους υποψήφιων συγκροτημάτων και μάγεψε το κοινό με την εξαιρετική μουσική-σκηνική παρουσία του..

Παρασκευή 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

-Aλεξάνδρα Λέρτα-Βασίλης Στεφανόπουλος Ιn Duologue

Το μουσικό σχήμα InDuologue που απαρτίζεται από την τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Λέρτα και τον Πατρινό κοντραμπασίστα Βασίλη Στεφανόπουλο που ζει και δημιουργεί στην Ολλανδία, ανοίγοντας τη δεύτερη βραδιά του «Jazz+Πράξεις» θα παρουσιάσει κομμάτια του άλμπουμ του “Blue Skies”.

Κοντραμπάσο και Φωνή σ’ ένα μουσικό διάλογο που ταξιδεύει τους ακροατές σε γνωστά τζαζ μονοπάτια. Η Αλεξάνδρα Λέρτα και ο Βασίλης Στεφανόπουλος δημιουργούν ένα πολύ ιδιαίτερο ντουέτο στο οποίο οι ρόλοι συνοδείας και μελωδίας συνεχώς εναλλάσσονται μεταξύ των μελών. Μέσα από αυτή την διαλογική προσέγγιση, γνωστές τζαζ μελωδίες όπως τα «Blue Skies» του Irving Berlin, «Tin Τin Deo» του Chano Pozo, «Bye Βye Βlackbird» του Ray Henderson, «Take Love Easy» του Duke Ellington, «My Funny Valentine» των Richard Rogers-Lorenz Hart κ.α., παίρνουν νέα μορφή και οι ερμηνείες των κομματιών γίνονται πιο απτές, πιο προσωπικές εκπέμποντας μια αίσθηση ηρεμίας και οικειότητας. Αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε περιγράφονται με τον καλύτερο τόπο στις κολακευτικές κριτικές που έχουν γραφτεί. Ενδεικτικά στο All About Jazz ο C. Michael Bailey υπογραμμίζει: «Η βαθύτερη μουσική κατανόηση αμφοτέρων τους δένει ως ολότητα. Ταλαντεύονται (σουινγκάρουν) αβίαστα και συνάμα συγκροτημένα όπως μια καταξιωμένη big band η δυναμική της οποίας αγγίζει την εντροπία στο άπειρο» και το Jazzismus.com τονίζει: «Ένα ζεστό ηχητικά κοντραμπάσο, με ηχόχρωμα γεμάτο νόημα και μια απόλυτα ισορροπημένη φωνή που αποπνέει κομψότητα. Μια αναζωογονητική και ιδιαιτέρως συναρπαστική εμπειρία».

Η Αλεξάνδρα Λέρτα με σπουδές μουσικής στην Ολλανδία, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και έχει συμπράξει με εκλεκτούς μουσικούς, ενώ στο θέατρο έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες: Στάθη Λιβαθινό, Λευτέρη Βογιατζή και Κατερίνα Ευαγγελάτου.

Ο Βασίλης Στεφανόπουλος με πρώτες σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και μετά στην Ολλανδία, δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία καλλιτεχνικά με έδρα τη Χάγη. Συμμετέχει σε πολλά διαφορετικά πρότζεκτς, έχει δώσει συναυλίες σε πολλές χώρες του εξωτερικού και έχει συμπράξει με τον παγκοσμίως διάσημο κιθαρίστα George Benson στο North Sea Jazz Festival της Ολλανδίας και τους διακεκριμένους μουσικούς της τζαζ Michel Portal και Tore Brunborg.

-Dinosaur

*Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017», για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι Dinosaur είναι ένα από τα πιο ζωντανά και δημιουργικά νέα σχήματα στην Ευρώπη σήμερα. Με leader την τρομπετίστα και συνθέτη Laura Jurd, η οποία κατέκτησε τον τίτλο BBC New Generation Artist 2015-2017, τον τεράστιας φαντασίας Elliot Galvin στα πλήκτρα και το ενθουσιώδες νεανικό ρυθμικό κομμάτι του ευρηματικού μπασίστα Conor Chaplin και του αφροκεντρικού-καυτού ντράμερ Corrie Dick που ξεδιπλώνει μέχρι και πανκ αναφορές, οι Dinosaur περιγράφονται σαν «το νέο αγγλικό Jazz supergroup» από το All About Jazz.

Το Σεπτέμβριο του 2016 οι Dinosaur κυκλοφόρησαν το «Together, As One» στην Edition Records και έτυχαν ευρείας κριτικής αναγνώρισης συμπεριλαμβανομένης μιας σπάνιας κριτικής 5 αστέρων από την εφημερίδα The Guardian, η οποία χαρακτηρίζει τη μουσική της Laura Jurd ως «ιμπρεσιονιστική electric-jazz διάθεση άψογα τυλιγμένη γύρω από κέλτικες παραδοσιακές μελωδίες», ενώ το All About Jazz περιέγραψε το άλμπουμ ως «ένα από τα καλύτερα άλμπουμ των τελευταίων χρόνων».

Τον Οκτώβριο του 2016 το κουαρτέτο εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Jazzwise προκαλώντας ένα κύμα αποθέωσης και αναγνώρισης από τα διεθνή μέσα. Συνδυάζοντας σε ένα εντυπωσιακό μείγμα προσεγμένες συνθέσεις, επιδέξια μουσικότητα και ζωτική ενέργεια, απίστευτη φρεσκάδα, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία, δυναμική ποικιλοχρωμία, ευελιξία, συναίσθημα, αυτή η μουσική είναι τόσο ξεχωριστή όσο και απόλυτα ελκυστική. Η μουσική τους προσαρμόζοντας και συντονίζοντας άριστα τα ηλεκτρονικά όργανα (fender Rhodes και synths) με την εκπληκτική τρομπέτα και ένα από τα πιο ξεχωριστά rhythm sessions (μπάσο και ντραμς), διατυπώνει μια φλογερή, έντονη ηχητική αναπόληση των ηλεκτρικών τζαζ άλμπουμ του Miles Davis («Bitches Brew», «Ιn Α Silent Way», «Filles de Kilimanjaro») και της πρώιμης και λαμπρής πορείας της Mahavishnu Orchestra. Αντλεί από τους Nucleus του Ian Carr, τους Soft Machine, τους King Crimson, τους Sly Stone, τον James Βrown και την μπάντα Mwandishi του Herbie Hancock, μπορεί να ακουστεί και σαν ηχώ των Afro Celt Sound και φλερτάρει με τις ηχητικές περιπέτειες των Polar Bear αλλά και dub reggae πινελιές. H μουσική γκάμα των ενδιαφερόντων τους κυμαίνονται από Bartok σε Chet Baker και από Gorillaz σε Steve Reich, τα οποία επιδέξια αναμειγνύουν και τα μετατρέπουν σε κάτι εντελώς απροσδόκητο και φρέσκο.

Το 2015 η Laura Jurd διακρίθηκε ως η «Καλύτερη Μουσικός της Χρονιάς» με βραβείο που δίνεται ετησίως από το Βρετανικό Κοινοβούλιο ειδικά για την Τζαζ. Στο παρελθόν ήταν ανάμεσα στις επικρατέστερες για τον τίτλο του Βρετανού Συνθέτη (BASCA), ενώ έχει κατακτήσει το βραβείο Dankworth για Τζαζ Σύνθεση και της Νεότερου Τζαζ Μουσικού της χρονιάς, βραβείο της Worshipful Company of Musician’s.

Μετά από σχεδόν 6 χρόνια περιοδειών, με συναυλίες στο Jazz Festival του Βερολίνου, το Jazz Sur Son 31 στην Τουλούζη, το 12 Points στο Δουβλίνο και στο διάσημο Jazzahead στη Βρέμη, οι Dinosaur είναι έτοιμοι να συνεχίσουν μια λαμπερή διεθνή καριέρα με περιοδείες. Η φετινή τους εντυπωσιακή περιοδεία προδιαγράφεται λαμπρή και περιλαμβάνει κορυφαίους συναυλιακούς σταθμούς σε σπουδαίους χώρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Βερολίνο, Ολλανδία, Οτάβα του Καναδά, ΗΠΑ-Xerox Rochester International Jazz Festival, Νορβηγία-Modle Jazz Festival). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εμφάνισή τους στο Jazz+Πράξεις 2017 στην Πάτρα, στη αποκλειστική και πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

Σάββατο 10 Ιουνίου, ώρα 21.30

Enrico Rava Quartet (Enrico Rava-τρομπέτα, Giovanni Guidi-πιάνο, Gabriele Evangelista-κοντραμπάσο, Fabrizio Sferra – ντραμς)

*Αποκλειστική εμφάνιση στο «Jazz+Πράξεις 2017»

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία με το κουαρτέτο του ογκόλιθου της διεθνούς μουσικής σκηνής της τζαζ Enrico Rava θα σφραγίσει το Jazz+Πράξεις 2017.

Το σχήμα αποτελείται από διαφορετικές γενιές μουσικών, ο καθένας από τους οποίους προσφέρει μια ισχυρή προσωπικότητα και τη δική του μοναδική φωνή. Από την αρχή της καριέρας του σαν leader, ο Rava χρησιμοποίησε μια αγαπημένη τεχνική πολλών τζαζ καλλιτεχνών, προσκαλώντας στα σχήματά του νέους μουσικούς και νέα ταλέντα, που έχουν την τάση να φέρνουν καινούριες ιδέες στο σχήμα και να ανανεώνουν τον ήχο του, να του ανοίγουν τις πόρτες σε νέες πιθανότητες και μεταμορφώσεις, ενώ την ίδια στιγμή σέβονται την παράδοση. Κάποια ιστορικά παραδείγματα αυτής της τεχνικής αποτελούν τα σχήματα του Miles Davis και των Art Blakey’s Jazz Messengers, που παρ’ όλες τις τρανταχτές διαφορές στο στυλ, οδήγησαν στην ανακάλυψη’ πολλών νέων μουσικών οι οποίοι ακολούθησαν εντυπωσιακές σόλο καριέρες, ενώ επηρέασαν σημαντικά τους bandleaders των σχημάτων που ανήκαν τη δεδομένη περίοδο.

Ό,τι και να επισημάνει κανείς για τον Rava ωχριά μπροστά στο καλλιτεχνικό του μέγεθος. Ενδεικτικά έχει συνεργαστεί με την αφρόκρεμα της τζαζ: Gil Evans, Gato Barbieri, Carla Bley, Roswell Rudd, Marion Brown, Rashied Ali, Cecil Taylor, Charlie Haden, Marvin Peterson, John Abercombie, Franco D΄Andrea, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Miroslav Vitous, Richard Galliano, J.F. Jenny-Clark, Misha Mengelberg, Dino Saluzzi, Lee Konitz, Martial Solar, Pat Metheny, Charlie Mariano, Joe Henderson, Bill Dixon, Jeanne Lee, Aldo Romano, Joe Lovano, Ran Blake, Paul Motian, Mark Turner, Jack De Johnete κ.α. Έχει παίξει σε περιοδείες και κοντσέρτα στις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά, Ευρώπη, Βραζιλία, Αργεντινή, Κίνα συμμετέχοντας σε σπουδαία φεστιβάλ (Mόντρεαλ, Τορόντο, Χιούστον, Σαν Φραντσίσκο, Σικάγο, Νέα Υόρκη, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Μπουένος Άιρες, Μοντεβιδέο, Αντίμπες, Περούτζια, Βερολίνο, Παρίσι, Τόκιο, Πεκίνο κ.α.

Yπήρξε μέλος πολύ σημαντικών supergroup όπως της εκπληκτικής The George Gruntz Concert Jazz Band, της Carla Bley Jazz Composers Orchestra, της Globe Unity Orchestra, της Italian Instabile Orchestra, του European Trumpet Summit κ.α.

Έχει ηχογραφήσει πάνω από 100 δίσκους (30 ως αρχηγός συγκροτήματος) στις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου όπως στην ECM του Manfred Eicher αλλά και στις Black Saint, Label Blue, Soul Note, CAM, Egea, Philology, Warner, Between the lines κα.

Ένα λαμπερό παράδειγμα ταλέντου της τζαζ της τελευταίας γενιάς, ο Giovanni Guidi από την Ιταλία πήρε τον τίτλο του καλύτερου νέου ταλέντου (“Best New Talent”) από το Musica jazz στη λίστα ‘Top Jazz’ για το 2017. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ με πολύ θετικές κριτικές, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς και έχει πάρει μέρος σε σημαντικά φεστιβάλ τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Η τεχνική του χαρακτηρίζεται από μια συναρπαστική αφηγηματική ένταση και πληθώρα ιδεών, η μουσική πρότασή του είναι γεμάτη ενέργεια. Μοιάζει να είναι ιδανικό παράδειγμα του πως διαμορφώνεται η νέα μουσική, με μια γόνιμη συνύπαρξη ωριμότητας και φρεσκάδας να χαρακτηρίζει το προσωπικό του στυλ έκφρασης

Ο Gabriele Evagelista είναι ένας μπασίστας τον οποίο γνώρισε ο Rava σε ένα τζαζ workshop στη Σιένα. Αναπτύσσεται αλματωδώς και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Ιταλούς και διεθνείς μουσικούς όπως τους Roberto Gatto, Kurt Rosenwinkel, Alessandro Lanzoni, Danilo Rea κ.α. χάρη στις μοναδικές του ικανότητες, όπως αλληλεπίδραση, απεριόριστη δημιουργικότητα και μεγάλη ακρίβεια.

Ο Fabrizio Sferra είναι ο ιδρυτής του γνωστού και πετυχημένου τρίο ‘Doctor 3’. Η εμπειρία του σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα τον έχει βοηθήσει να αναπτύξει έναν εξαιρετικά εκλεπτυσμένο, δυναμικό και ρυθμικό έλεγχο του οργάνου. Χάρη στην καλλιτεχνική του ευαισθησία και ευστροφία, έχει φτάσει να αναγνωρίζεται ως ένας πρωτότυπος ευρωπαίος ντράμερ, ικανός να ταιριάξει σε διάφορα είδη μουσικής, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στον ήχο και την αλληλεπίδραση του σχήματος.

Ο Rava ως αρχηγός του σχήματος χρησιμοποιεί τα δυνατά σημεία των μουσικών του, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο να προβάλουν την άφθονη πρωτοτυπία τους μέσα στον εκφραστικό κόσμο των μοναδικών συνθέσεών του. Το αποτέλεσμα; Ένα πολυπρόσωπο μωσαϊκό μουσικής έκφρασης σε συνεχή ροή.

Ανοιχτός και με ευαίσθητες κεραίες σε μια ευρύτατη γκάμα μουσικών ειδών και βέβαια καταλύτης σε όλες τις κατευθύνσεις και στυλ της τζαζ (από την bebop έως την free jazz), ο πιονιέρος της διεθνούς τζαζ σκηνής Enrico Rava, έχοντας στο πλευρό του τρεις καταπληκτικούς-φλογερούς μουσικούς, εγγυάται μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία υψηλής ενέργειας, δυναμισμού, ρυθμού, λυρισμού και μελωδίας στο φινάλε του Jazz+Πράξεις 2017.

Μια μοναδική νύχτα που ο Enrico Rava και η εκλεκτή παρέα του δεν θα σας αφήσει να ξεχάσετε εύκολα.