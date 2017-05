O Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μέσα από 20 ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε ηλικία 99 ετών, το 2013 είχε αποκτήσει προσωπική σελίδα στο facebook. Στο λογαριασμό του ανέβαιναν, από συνεργάτες του, πολλές φωτογραφίες και από την πολιτική, αλλά και από προσωπικές στιγμές του.

Μάλιστα, ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ μιλώντας σε εκδήλωση με bloggers με τίτλο «Digibate: Mitsotakis vs Bloggers. Catch him if you can!», το 2013, είχε χαρακτηρίσει το διαδίκτυο ως «τη σημαντικότερη εφεύρεση μετά την τυπογραφία».

Η σελίδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο facebook είχε χιλιάδες likes και η ανταπόκριση που είχαν οι αναρτήσεις του, τον είχε κάνει να δηλώσει πως:

«Αν είχα την κρίσιμη εποχή του '90 αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας που μου δίνει το Facebook, πολλά πράγματα μπορεί να είχαν πάει καλύτερα.»

Δείτε 20 ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τον προσωπικό του λογαριασμό:

Με την αγαπημένη του Μαρίκα, στην αρχή του κοινού τους βίου

Με φίλους σε στιγμές χαλάρωσης

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρίκα στη γιορτή των αποκριών 29 Φεβρουαρίου του 1960

Επίσκεψη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Μύκονο καλοκαίρι του 1965

Τα μέλη της "Νέας Πολιτικής Κίνησης" (Κίνησης των Δέκα) - Φεβρουάριος του 1960

Ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, Φεβρουάριος του 1964

1964 Επίσκεψη της οικογένειας Μητσοτάκη στο Καστρί

Ομιλία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη σε συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σαμοθράκη

1η Δεκεμβρίου του 1963, επίσκεψη με τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στην Κρήτη για την επέτειο των 50 χρόνων από την Ενωση με την Ελλάδα

Με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, πρώτο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το Σοφοκλή Βενιζέλο στο φαράγγι της Σαμαριάς - Ιούλιος 1962

Με την οικογένειά του σε παιδική ηλικία (1922-1925)

Στη φωτογραφία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επιλοχίας του 3ου λόχου της 9ης σειράς της εκπαιδευτικής περιόδου 40 - 41, στην πρώτη σειρά, πρώτος δεξιά, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών στη Σύρο

Μια φωτογραφία από τον τόπο που γεννήθηκε, τα Χανιά με την οικογένειά του, στην αγκαλιά του πατέρα του Κυριάκου, το 1922

Με τον Ευάγγελο Αβέρωφ

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Γ.Γ. του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη

1978 - Με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Κ. Μητσοτάκης με Μ. Θεοδωράκη και Francois Mitterrand κατά τη διάρκεια συμποσίου με τον τίτλο: «Σοσιαλισμός & Πολιτισμός». Κολυμπάρι, Χανίων | 15/8/1977

31/3/1945. Με άλλα μέλη της κρητικής αντίστασης και Άγγλους αξιωματικούς στη Γεωργιούπολη μετά τη δεύτερη αποφυλάκιση