To βραβευμένο στις Κάννες "Ιερό ελάφι" του Λάνθιμου το φθινόπωρο στην Πάτρα

Με πρόεδρο της επιτροπής τον Ισπανό σκηνοθέτη Pedro Almodovar, ο Χρυσός Φοίνικας – Palm D’ Or του 70ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, κατέληξε στα χέρια του Σουηδού Ruben Östlund («Force Majeure») και στην ταινία με τίτλο «The Square», μια καυστική κωμωδία για τον κόσμο της τέχνης, με ξεκαρδιστικές και ευφυείς στιγμές κοινωνικής παρατήρησης.

Με το «The Square», που θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες τον προσεχή χειμώνα, η εταιρεία διανομής Feelgood αναλαμβάνει την ευθύνη κυκλοφορίας για δεύτερη συνεχή χρονιά, της ταινίας που βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα, ένα χρόνο μετά το «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» του Βρετανού Ken Loach, το οποίο είχε προβληθεί στην Πάτρα στη 2η αίθουσα του Πάνθεον.

Η αυλαία του 70ου επετειακού Φεστιβάλ των Καννών έπεσε την Κυριακή 28/5/2017 με την απονομή των βραβείων. Η απονομή επιφύλαξε καλά νέα και για τον Έλληνα διεθνή πλέον σκηνοθέτη μας Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος μαζί με τον Ευθύμη Φιλίππου, δύο χρόνια μετά την βράβευσή τους με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για τον «Αστακό - Lobster», τιμήθηκαν φέτος με το βραβείο καλύτερου σεναρίου για το «The Killing of a Sacred Deer – Ο φόνος του ιερού ελαφιού» (εξ ημισείας με το «You Were Never Really Here» της Lynne Ramsay). Η νέα πολυσυζητημένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που δίχασε τους κριτικούς, θα κυκλοφορήσει σε διανομή από την εταιρεία Feelgood το φθινόπωρο του 2017.

Στην ταινία του Λάνθιμου που μετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, ο Ιρλανδός ηθοποιός Colin Farrell και η Αυστραλή σούπερ σταρ Nicole Kidman, υποδύονται ένα ζευγάρι γιατρών με δύο παιδιά, που βλέπει την ζωή του να διαταράσσεται από την στιγμή που ένας έφηβος εισβάλλει στην καθημερινότητά τους.

Επίσης, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσα στις 19 υποψήφιες για Χρυσό Φοίνικα ταινίες, βρέθηκαν το «L’ Amant Double», το ερωτικό ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Francois Ozon, το «Redoutable», η ποπ και ρομαντική ανάγνωση της κινηματογραφικά παραγωγικότερης περιόδου του Ζαν Λικ Γκοντάρ από τον Michel Hazanavicius (Όσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας για το «The Artist») και το «Good Time» των Ben και Joshua Safdie, μια σκοτεινή και γεμάτη ενέργεια ιστορία για δυο αδέρφια που βουτούν όλο και βαθύτερη σε μια παράνομη ζωή, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson.

Να προσθέσουμε πως και οι τρείς αυτές ταινίες θα βγουν στις ελληνικές αίθουσες από την Feelgood την προσεχή κινηματογραφική σεζόν.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω φιλμ, ανάμεσα τους και η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, αναμένεται να έρθουν για προβολή και στην Πάτρα.

*Ακόμη να αναφέρουμε ότι η κόρη του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Σοφία Κόπολα απέσπασε στις Κάννες το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία εποχής «The Beguiled», ένα ριμέικ της ταινίας "Ο προδότης" του 1971, ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ που εθεωρείτο εξ’ αρχής φαβορί τιμήθηκε με το βραβείο της κριτικής επιτροπής για την ταινία «Loveless» ενώ το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας πήγε στην Γερμανίδα ηθοποιό Νταϊάν Κρούγκερ, πρωταγωνίστρια της γερμανόφωνης ταινίας «In the fade».

Το αντίστοιχο βραβείο ανδρικής ερμηνείας απονεμήθηκε στον Αμερικανό ηθοποιό Χοακίν Φίνιξ για την ταινία «You were never really here».

Οι δύο φωτ. του Γ. Λάνθιμου με το βραβείο των Καννών ανά χείρας και η αφίσα, είναι από το flix.gr.