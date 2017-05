Η κούκλα Πένελοπε Κρουζ πρωταγωνιστεί στην "Βασίλισσα της Ισπανίας" -ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Από την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017, θα αρχίσει να προβάλλεται στην Ελλάδα, σε διανομή της εταιρείας Tanweer, η κοινωνική ταινία «Η Βασίλισσα της Ισπανίας – La Reina de Espana», με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ.

Στο φιλμ που προβλήθηκε στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου εκτός της 43χρονης Πενέλοπε Κρουζ (γνωστής και αγαπητής στο ελληνικό κοινό και από τον ρόλο της Πελαγίας στο «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» του Τζον Μάντεν με τον Νίκολας Κέιτζ που είχε γυριστεί το καλοκαίρι του 2000 στην Κεφαλονιά), παίζουν και οι Κάρι Έλγουες, Μάντι Πατίνκιν, Τζ. Ει. Μπαγιόνα, Άνα Μπελέν, Τσίνο Νταρίν, Κλάιβ Ρεβίλ και Σαντιάγκο Σεγκούρα.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του 62χρονου Ισπανού δημιουργού Φερνάντο Τρουέμπα.

Παραγωγή: Μερσέντες Γκαμέρο, Μικέλ Λεχάρθα, Πενέλοπε Κρουζ

Φωτογραφία: Χοσέ Λουίς Αλκάϊνε

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Χουάν Πέδρο ντε Γκασπάρ

Μοντάζ: Μάρτα Βελάσκο

Κοστούμια: Λάλα Χουέτε

Μουσική: Ζμπίγνιου Πράισνερ

Διάρκεια: 128 λεπτά.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην ταινία «Η Βασίλισσα της Ισπανίας» η Πενέλοπε Κρουζ πρωταγωνιστεί ως η διάσημη ηθοποιός του σινεμά Μακαρένα Γρανάδα που αποδρά από τη λάμψη και το γκλάμουρ του Χόλυγουντ την δεκαετία του ’50, και επιστρέφει στις ρίζες της, στην Ισπανία, για να πρωταγωνιστήσει σε μια επική χολιγουντιανή ταινία ως η Βασίλισσα Ισαβέλλα Ι της Καστίλλης.

Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του βραβευμένου με Όσκαρ, Φερνάντο Τρουέμπα (Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το «Belle Époque», το 1994), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε την βραβευμένη με Όσκαρ β’ γυναικείου, Πενέλοπε Κρουζ («Vicky Christina Barcelona», «Nine», «Volver»).

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο δις υποψήφιος για βραβείο Έμμυ, Μάντι Πατίνκιν (Homeland, Ali & Nino) γνωστός και από την ταινία της Μπάρμπρα Στρέιζαντ «Γιεντλ», ο Κάρι Έλγουες (Billionaire Boys Club, The Princess Bride), ο Κλάιβ Ρεβίλ (Star Wars Episode V, Billy Wilder's Avanti!) και ο Σαντιάγκο Σεγκούρα (Pacific Rim, Hellboy II).

Η ταινία αποτελεί σίκουελ της ταινίας «La Nina de tus Ojos» (The Girl of Your Dreams) που είχε κερδίσει το 1998, 12 Βραβεία Γκόγια. Πρόκειται για την 3η συνεργασία ανάμεσα στον Τρουέμπα και την Κρουζ, μετά τα «Belle Epoque» και «The Girl Of Your Dreams».

Μετά το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η Ισπανία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα με φασιστική κυβέρνηση. Μία χώρα ρημαγμένη από την τριετή εμφύλια σύγκρουση, που δεν αποτελεί κίνδυνο για κανέναν, εκτός για τους ίδιους τους Ισπανούς. Το 1953, ο στρατηγός Φρανσίσκο Φράνκο υπογράφει συνθήκη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να εγκαταστήσουν βάσεις σε ισπανικό έδαφος. Είναι το τέλος του διεθνούς αποκλεισμού της Ισπανίας. Το 1955, χάρη στην υποστήριξη των ΗΠΑ, η Ισπανία γίνεται δεκτή στα Ηνωμένα Έθνη.

Από το 1956, οι αμερικανικές εταιρίες κινηματογραφικής παραγωγής αρχίζουν να γυρίζουν ξανά ταινίες στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ισπανική πρωτεύουσα είναι γνωστή ως "Η Μαδρίτη των Αμερικανών". Aπό τις πρώτες παραγωγές που γυρίζονται είναι οι ταινίες Alexander the Great (1956) με τον Richard Burton και Pride and the Passion (1957) με τους Cary Grant, Sophia Loren και Frank Sinatra.

Ο σπουδαίος David Lean κινηματογραφεί τις ταινίες Lawrence of Arabia (1962) και Doctor Zhivago (1965). Οι Αμερικανοί παραγωγοί προτιμούν τη χώρα για το κλίμα και την ποικιλία των τοπίων της, τον επαγγελματισμό των Ισπανών, αλλά και για να αξιοποιήσουν κεφάλαια που είχαν μπλοκαριστεί από τη νομοθεσία του Φράνκο, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της Tanweer.

Σύμφωνα με το στόρι της «Βασίλισσας της Ισπανίας», βρισκόμαστε στο 1956. Ο διεθνής αποκλεισμός του Φράνκο έχει τελειώσει. Οι αμερικανικές εταιρίες παραγωγής ταινιών αρχίζουν να καταφτάνουν σε μια Ισπανία που βυθίζεται σε μια μακρά και σκοτεινή μεταπολεμική περίοδο. Ο παραγωγός Σαμ Σπίγκελμαν έρχεται στην Ισπανία με σκοπό να γυρίσει μία ταινία για τη ζωή του Χριστόφορου Κολόμβου.

Αναζητώντας κυβερνητικές επιχορηγήσεις, θα ανακαλύψει ότι ο Φράνκο ("El Caudillo") θέλει να τον υποστηρίξει με ενθουσιασμό... αρκεί το θέμα της ταινίας του να είναι η Ισαβέλλα, η Βασίλισσα της Ισπανίας. Η αμερικανική ομάδα παραγωγής φτάνει στην Ισπανία. Μαζί με τον Σπίγκελμαν, είναι ο σεναριογράφος Τζόρνταν Μπέρμαν, κομμουνιστής συγγραφέας – που ξεφεύγοντας από τους "κυνηγούς μαγισσών" του γερουσιαστή Μακάρθι, αναζήτησε καταφύγιο στην Ευρώπη και εκεί δούλευε με ψευδώνυμο, όπως και πολλοί άλλοι μαύροι επαγγελματίες-, ο Γκάρι Τζόουνς, διάσημος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ, και ο σκηνοθέτης Τζον Σκοτ, μεγάλος πλέον σε ηλικία και αλκοολικός, αλλά ζωντανός θρύλος στο χώρο του κινηματογράφου.

Μαζί τους, επιστρέφει στην Ισπανία και η βραβευμένη με Όσκαρ Μακαρένα Γκρανάντα, που ζει πάνω από μια δεκαετία στην Αμερικη, έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα και εργάζεται στο Χόλιγουντ. Συνεπώς αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να ενσαρκώσει τη Βασίλισσα Ισαβέλλα.

Η Μακαρένα είχε εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου πολέμου, συνοδευόμενη από την αχώριστη βοηθό της, Τρίνι, μια στριφνή χωριατοπούλα και μεγάλη κουτσομπόλα, την οποία όμως έχει σαν μητέρα της. Στη Μαδρίτη, θα επανενωθεί με τους παλιούς συντρόφους της από τα γυρίσματα της ταινίας La Nina de tusojos, της οποίας τα γυρίσματα στο Βερλίνο είχαν απαγορευτεί, καθώς με πρωτοστάτιδα την Μακαρένα, οι ηθοποιοί είχαν βοηθήσει Εβραίους και Ρομά (που είχαν χρησιμοποιηθεί ως extras στην ταινία) να το σκάσουν από τη χώρα.

Από τότε δεν έχουν ειδωθεί μεταξύ τους. Η Macarena έφυγε στις ΗΠΑ με την Τρίνι και οι υπόλοιποι επαναπατρίστηκαν στην εμφυλιακή Ισπανία. Όλοι, εκτός από έναν, τον σκηνοθέτη Μπλας Φοντιβέρος, ο οποίος συνελήφθη στο Βερολίνο. Από το κελί του στο Βερολίνο, ο Φοντιβέρος μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του – τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του- αλλά ανακαλύπτει ότι τον θεωρούν νεκρό.

Η σύζυγός του Άνα ξαναπαντρεύτηκε το Γενικό Γραμματέα του Φράνκο τον οποίο τα παιδιά, -πολύ μικρά σε ηλικία όταν έφυγε ο Φοντιβέρος - θεωρούν πατέρα τους. Ο Φοντιβέρος μη τολμώντας να επιστρέψει στην Ισπανία, πέρασε μια δεκαετία στη Γαλλία, όπου εργάστηκε στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Όταν μαθαίνει ότι η Μακαρένα επιστρέφει, δεν μπορεί πλέον να αντισταθεί στον πειρασμό και την ακολουθεί. Φτάνοντας στη Μαδρίτη, κατευθύνεται στα Studios Chamartin.

Εκεί, τυγχάνει θερμής υποδοχής από τους παλιούς συναδέλφους του, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι τον βλέπουν ζωντανό. Ο Σπίγκελμαν και ο Μπέρμαν, μόλις μαθαίνουν ότι είναι ένας από τους επιζώντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης και θρυλικός σκηνοθέτης της Ισπανίας, του προσφέρουν μια θέση στην παραγωγή. Ο Φοντιβέρος έρχεται σε επαφή με την πρώην σύζυγό του, η οποία ωστόσο τον ικετεύει να μην προσπαθήσει να ξαναμπεί στη ζωή της. Όμως, ο νέος σύζυγος της Άνα, αποφασίζει να τον βγάλει από τη μέση. Βάζει την αστυνομία του Φράνκο να τον συλλάβει και τον μεταφέρει στην οροσειρά Guadarrama, στην περιοχή Cuelgamuros.

Τα υπόλοιπα επί της μεγάλης οθόνης.

*Το φιλμ που ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα, ήταν υποψήφιο στα 31α Βραβεία Γκόγια σε 5 κατηγορίες, ανάμεσα τους και της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Πενέλοπε Κρουζ, η οποία πρέπει να αναφέρουμε ότι έχει ακολουθήσει μία επιτυχημένη καριέρα στο απαιτητικό και έντονα ανταγωνιστικό Χόλιγουντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ