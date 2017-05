Από 1η Ιουνίου στους ελληνικούς κινηματογράφους η κοινωνική, βιογραφική ταινία «Ήρεμο Πάθος – A Quiet passion»

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η νέα κοινωνική ταινία με τίτλο «Ήρεμο Πάθος – A Quiet passion» που έχει ήδη προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο αλλά και σε κινηματογραφικά Φεστιβάλ όπως του Βερολίνου, του Τορόντο, του Σαν Σεμπαστιάν και του Λονδίνου.

Το φιλμ θα ​κυκλοφορή​σει​ στους κινηματογράφους ​της Αθήνας ​από την Πέμπτη 1η Ιουνίου, σε διανομή της Neo Films και στη συνέχεια αναμένεται να παιχθεί και σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια και πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα.​

ΥΠΟΘΕΣΗ​

Η υπόκωφη, αλλά γεμάτη εσωτερικές εντάσεις ζωή της μεγαλύτερης Αμερικανίδας ποιήτριας Έμιλι Ντίκινσον, που έζησε απομονωμένη στο δωμάτιό της και φύλαγε το ογκωδέστατο, συναρπαστικό έργο της στα συρτάρια της, είναι το κεντρικό πρόσωπο του αξιόλογου φιλμ που υπογράφει σκηνοθετικά ο 71χρονος Βρετανός σκηνοθέτης Τέρενς Ντέιβις.

Ένας αριστοκράτης του κινηματογράφου τρυπώνει μέσα στο καταφύγιο και στην ψυχή της Έμιλι Ντίκινσον και ακολουθεί τις στιγμές που η «Λευκή Λαίδη» φανέρωσε το ανυπότακτο πνεύμα της, από τα νεανικά της χρόνια μέχρι το θάνατό της, μέσα από λάθος έρωτες και μικρές ή μεγάλες απώλειες.​

Το φιλμ έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα θετικές κριτικές όπως «σιωπηρά αριστοτεχνικό» και έναν υψηλό μέσο όρο 92% στο Rotten tomatoes. Όπως προείπαμε η ταινία που έχει για παραγωγούς τους Roy Boulter και Sol Papadopoulos, αφηγείται την αληθινή ιστορία της Έμιλι Ντίκινσον, της σπουδαιότερης Αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα, η οποία καταγόταν από τη Μασσαχουσέτη και έζησε από το 1830 έως το 1886.

Ένα αριστούργημα συναισθημάτων όπως έγραψε μία κριτική, από τον σπουδαίο Βρετανό σκηνοθέτη Τέρενς Ντέιβις της περσινής ταινίας "Ένα Τραγούδι για το Ηλιοβασίλεμα" που το είχαμε δει στην Πάτρα στα Στερ/Odeon από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας.

Πρωταγωνιστούν η 51χρονη Σίνθια Νίξον, γνωστή από τη σειρά και τις ταινίες Sex & the city, που ερμηνεύει υποδειγματικά την Έμιλι Ντίκινσον καθώς και οι Jennifer Ehle, Ντάνκαν Νταφ και Keith Carradine, τον οποίο θα δούμε του χρόνου στην ολοκαίνουρια ταινία «The Old man & the gun» του Ντέιβιντ Λόουερι με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κέισι Άφλεκ και Σίσι Σπέισεκ που γυρίζεται αυτό το διάστημα.