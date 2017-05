Ενωμένο το Μάντσεστερ-1,5 εκατομμύριο ευρώ από Σίτι και Γιουνάιτεντ στις οικογένειες των θυμάτων-ΦΩΤΟ

Η Μάντσεστερ Σίτι, με αφορμή την τραγωδία που σημάδεψε την πόλη, αποφάσισε να χαιρετίσει τη μεγάλη νίκη της παραδοσιακής αντιπάλου της πόλης, στον τελικό του Europa League, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο μετά τη νίκη της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο στον τελικό της Στοκχόλμης εναντίον του Αγιαξ, η Μάντσεστερ Σίτι ανάρτησε στο Twitter τις λέξεις "ACityUnited", με τις λέξεις "City" με μπλε χρώμα και το "United" με κόκκινο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη σειρά της, απάντησε με τη δημοσίευση μιας εικόνας με τους παίκτες να κρατούν ένα πανό με τις λέξεις σε λευκό σε κόκκινο φόντο: Manchester - "A City United" ("Μάντσεστερ - Μια πόλη ενωμένη").

Μάλιστα σε κοινή ανακοίνωση τους, οι διοικούντες τους δύο συλλόγους αναφέρουν πως συναποφάσισαν να διαθέσουν ένα εκατομμύριο λίρες (σ.σ. 1,15 εκατομμύρια ευρώ), τα οποία θα αξιοποιηθούν σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, για τα θύματα και τις οικογένειες τους.

City and United combine to donate £1 million to We Love Manchester Emergency Fund. #ACityUnited https://t.co/dPWdZVfzND