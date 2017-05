Χαμός με το εξώφυλλο της Μαρίας Μπακοδήμου με μαγιό στο νέο τεύχος του Downtown

Ήθελα να κάνω μία σέξι φωτογράφιση τώρα που ακόμη μπορώ, δήλωσε η γνωστή και δημοφιλής παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου στο περιοδικό Down Town για το καινούριο τεύχος του οποίου, που ήδη κυκλοφορεί, φωτογραφήθηκε χαλαρή με μαγιό.

Η Μαρία Μπακοδήμου που παραμένει μία πολύ όμορφη γυναίκα στα 52 της χρόνια, είναι μητέρα δύο ανήλικων αγοριών και κατάγεται όπως γνωρίζουμε από το γειτονικό νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως ήταν επόμενο στις εκπομπές σώουμπιζ των ιδιωτικών καναλιών όπως της Σταματίνας Τσιμτσιλή, της Κατερίνας Καινούριου, της Χριστίνας Λαμπίρη αλλά και της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, η συγκεκριμένη αποκαλυπτική φωτογράφηση αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα κους κους με πολλά και ποικίλα σχόλια.

Το πιο βασικό που ακούστηκε ήταν ότι ειδικά η φωτό του εξωφύλλου με το αποκαλυπτικό μπούστο της Μαρίας Μπακοδήμου ήταν εμφανώς ρετουσαρισμένη!

«Εκεί που τρως δε φτύνεις! Εγώ από μακριά την έβλεπα σαν τη Σάσα Μπάστα. Είναι εικόνα αυτή, να τη βλέπεις με το βυ.. έξω;», αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά σχόλια που ακούστηκαν στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Όπως έγραψε και το zappit.gr, η παρουσιάστρια Μαρία Μπακοδήμου βρέθηκε στο στόχαστρο της πρωινής παρέας του ΑΝΤ1, αρχικά για το ρετούς.

«Εγώ το πρωί, επειδή ήμουν και λίγο νυσταγμένη, έκανα 2-3 φορές έτσι για να δω ποια είναι στο εξώφυλλο!», είπε η Ελεάννα Τρυφίδου. «Αυτή η φωτογραφία τη δείχνει 20 χρόνια νεότερη. Εγώ από μακριά την έβλεπα σαν τη Σάσα Μπάστα. Μα είναι εικόνα αυτή;», αναρωτήθηκε με τη σειρά του ο Κώστας Τσουρός.

Η Μαρία Μπακοδήμου μεταξύ άλλων ανέφερε στη συνέντευξη της στο εβδομαδιαίο περιοδικό Downtown. «Έκανα τηλεόραση 17 χρόνια. Μέσα σε όλη αυτή την πορεία μεγάλωσα, ωρίμασα, άλλαξα εικόνα για τη ζωή, προτεραιότητες, άλλαξε ο κόσμος και ένιωθα ότι είχα μείνει στάσιμη. Δηλαδή έπρεπε να κάνω το ίδιο κόνσεπτ την ίδια ώρα και να σχολιάζω μια showbiz που ούτε καν με ενδιέφερε. Δεν μπορούσα εγώ πια να το υποστηρίξω. Να είμαι εκεί σε ένα πάνελ και να αναρωτιόμαστε αν φόρεσε γκρι βρακί η Καινούργιου. Δεν με ενδιαφέρει.

Θα ήθελα πολύ να κάνω ένα late night show, κάτι που εδώ κάνουν μόνο άντρες. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο show με συνεντεύξεις από ανθρώπους που για μένα θα έχουν ενδιαφέρον… Αλλά εδώ μόνο άντρες είναι στην τηλεόραση για να μιλάνε για πιο σοβαρά θέματα, ενώ οι γυναίκες είναι το πρωί για να ανοίγουν φύλλο, να κάνουν μπούκλα και να λένε πώς θα πάει το Λιοντάρι. Όλα τα σοβαρά στην ελληνική τηλεόραση τα έχουν αναλάβει οι άντρες και δεν καταλαβαίνω το γιατί».

Ο τίτλος της ενδιαφέρουσας πάντως συνέντευξης ήταν πολύ επιτυχημένος, "There's something about Mary" που παρέπεμπε και στην γνωστή κινηματογραφική ταινία!