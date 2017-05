«ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ» ΚΑΙ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ» ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«Μουσική και Τραγούδια για τα παιδιά της Κιβωτού», είναι ο τίτλος της μουσικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 ΜαΪου ώρα 20.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην μεγάλη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, θα παρουσιαστούν επί σκηνής το μουσικό – χορωδιακό σχήμα «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος» και τμήματα της «Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών», δύο μουσικοί οργανισμοί που καλλιεργούν – επί πολλά χρόνια με συνέπεια, φιλότιμο και ποιότητα ζηλευτή – τη μουσική μας παράδοση.

Το Ίδρυμα «Κιβωτός Αγάπης» με την υποστήριξη των Συλλόγων Ζακυνθίων, Ιθακησίων, Κερκυραίων και Λευκαδίων Πάτρας οργανώνει τη συναυλία.

Η εκδήλωση συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 153η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων και έχει δύο στόχους:

Την οικονομική στήριξή του κρίσιμου φιλανθρωπικού έργου της «Κιβωτού» και την προσφορά στο μουσικόφιλο κοινό της πόλης ενός ποιοτικού ακροάματος με άρωμα Ιονίου.

Μεγάλο κοινωνικό και καλλιτεχνικό γεγονός, χαρακτηρίζεται η συναυλία που έχει ως στόχο να ενισχυθεί ο ιερός σκοπός του δραστήριου αυτού Φιλανθρωπικού Σωματείου- Ασύλου Αναπήρων Παιδιών.

Η «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ», αποδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθησία, για μία ακόμα φορά στην πολύχρονη παρουσία της στα Πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας και όχι μόνον, θα πλαισιώσει τη συναυλία με τέσσερα τμήματα της: τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ [Διεύθυνση: Σταύρος Σολωμός, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά], την ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ [Διεύθυνση: Αρετούσα Νικολοπούλου, πιάνο: Μαρίνα Μυλωνά], τη ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ [Διεύθυνση: Γιώργος Μπουρδόπουλος] και το ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «VIBRATO» [Διεύθυνση: Γιώργος Αθανασακόπουλος], με ένα πρόγραμμα από το διεθνές μουσικό ρεπερτόριο, αλλά και από τα Επτάνησα.



Οι «Μουσικοί Πρεσβευτές» του νησιού της Ζακύνθου «ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΑΔΕΣ ΤΣΗ ΖΑΚΥΘΟΣ» θα ερμηνεύσουν ένα εξαιρετικό ποικίλο πρόγραμμα Επτανησιακής μουσικής με τη διεύθυνση του Μουσουργού, Ιάκωβου Κονιτόπουλου.



Προπώληση εισιτηρίων στο κατάστημα, DISCOVER YUOUR WAY [Πατρέως 30], στα φαρμακεία Πραγιάννη [Κορίνθου 270- Βότση] και Δραγανίγου [Κολοκοτρώνη 22 Πλ. Όλγας], όπως επίσης στα γραφεία της ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ [Κορίνθου 280- Γούναρη] και στα γραφεία της ΚΙΒΩΤΟΥ.

Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη στήριξη του Ιδρύματος ‘’ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ’’.





