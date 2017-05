Καταφθάνει και στην Πάτρα η ταινία "Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση" -ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΙΛΕΡ

Αναμένεται να είναι από τα μπλοκμπάστερ του φετινού κινηματογραφικού καλοκαιριού.

Ο λόγος για το «War for the planet of the apes - Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» που θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες (αναμένεται και στην Πάτρα στα Στερ/Odeon όπου ήδη προβάλλεται το διαφημιστικό τρέιλερ) στις 13 Ιουλίου 2017 σε διανομή της Odeon, ταυτόχρονα σχεδόν με τις ΗΠΑ.

Κανένα έλεος. Καμία ειρήνη. Έχουμε πόλεμο.

Αυτό αναφέρει το δελτίο Τύπου για την ταινία.

Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση», που είναι το τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη. Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγματάρχης θα αναμετρηθούν σε μία επική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.

Σκηνοθεσία: Ματ Ριβς

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άντι Σέρκις, Γούντι Χάρελσον και Τόμπι Κέμπελ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ