Η Πατρινή γκαλερί Cube στην Art Athina 2017 στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου

Η Πατρινή γκαλερί Cube της Λιάνας Ζωζά, συμμετέχει και φέτος, στην μεγάλη εικαστική διοργάνωση Art Athina 2017, με το art project των συνεργατών της, Έρικας Δουραλή, Ανδρέα Νικολάου και Malvina Middleton, “Sequentiality”.

Ο τίτλος του project, προέκυψε μέσα από τις ίδιες της ενότητες των έργων του κάθε εικαστικού.

Έργα που αν και με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν διαφορετικά, συνομιλούν μεταξύ τους και οδηγούν τον θεατή από το ένα έργο στο επόμενο με την ίδια ευαισθησία και ιδιαιτερότητα της ματιάς. Τα έργα τους κινούνται μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας και μοιάζουν να αιωρούνται το καθένα στην εσωτερικότητα του κάθε εικαστικού.

Η Έρικα Δουραλή, γράφει για την ενότητα των έργων της:

Μέσα από τη δουλειά μου, χρησιμοποιώντας ελάχιστα μέσα, δημιουργείται ένας κόσμος που αναζητά τη “διάθεση” του θεατή.

Μια σειρά από σαφή αναγνωρίσιμα στοιχεία του επιτρέπουν να ερμηνεύσει το έργο και να δημιουργήσει μια προσωπική ιστορία βρίσκοντας έτσι τη θέση του, ή όχι, μέσα σε αυτόν τον πλασματικό χώρο.

Τα έργα αιωρούνται μεταξύ της φαντασίας και της πραγματικότητας. Συχνά τα πλήρη και τα κενά συνυπάρχουν με ανάλογη σημασία.

Το κενό καθορίζει το θέμα και γίνεται η ουσία του.

Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος διαδραματίζει ρόλο σημαντικό για τη ζωγραφική μου ανάγκη.

Τοπία, δέντρα, δεντρόσπιτα ... θέματα αναγνωρίσιμα απ’ όλους. Κλαδιά που ριζώνουν και εκτείνονται στον αέρα, στον ουρανό, στα σύννεφα. Κατοικημένοι κορμοί ...

Η απουσία της ανθρώπινης μορφής ενισχύει το ρόλο του θεατή μέσα στο χώρο του έργου και τον καλεί να τοποθετηθεί εντός του πίνακα ώστε να αποτελέσουν μαζί την ουσία του.

Ο αέρας, αφηρημένο και ιδεατό στοιχείο αποκτά ζωή, γίνεται ύλη και σημασία ζωγραφική.

Ο θεατής παίρνει την πνοή, το έργο του δίνει τον αέρα.

Τα έργα αυτά δεν ξεκινούν από ένα συναίσθημα, αλλά από την ιδέα του συναισθήματος που θέλω να διηγηθώ, γι’ αυτό την ονομάζω “γραφή” που αποδίδεται ζωγραφικά δημιουργώντας στον πίνακα ένα χωροχρόνο ζωγραφικό στη διάθεση του θεατή.

Η Λιάνα Ζωζά, γράφει για την ενότητα των έργων του Ανδρέα Νικολάου:

Ο Ανδρέας Νικολάου, κινείται θεματικά με τις οικίες και αγαπημένες φιγούρες των ζευγαριών και των παιδιών. Τα ζευγάρια του, συντροφικές φιγούρες που αιωρούνται σε αέναους χώρους, άλλοτε φωτεινούς και άλλοτε σκοτεινούς, ανάλογα με τη διάθεση και τα κρυμμένα μυστικά, μας παραπέμπουν σε ένα φανταστικό σύμπαν, ακροβατώντας με χάρη, αλλά και δύναμη ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Το “κενό” μέσα στο οποίο αιωρούνται τα γυμνά σώματα, είναι ένα περιβάλλον γεμάτο ενέργεια που ταξιδεύει τον θεατή στο εικαστικό σύμπαν του δημιουργού.

Το κορίτσι - σύμβολο που συναντάμε στα υπόλοιπα έργα του, μεγάλωσε πια και βρίσκεται στην εφηβεία. Κρυφοκοιτάζει πονηρά πίσω από τη βεντάλια της, χαμογελώντας αυτάρεσκα μιας και έχει αυτό το δικαίωμα και με τη στάση της μας προσκαλεί και παράλληλα μας προκαλεί να εξερευνήσουμε παρέα τον κόσμο των ενηλίκων. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο την τοποθετεί ο εικαστικός είναι το οικείο περιβάλλον ενός δωματίου, χωρίς όμως πρόσθετα στοιχεία, δημιουργώντας πάλι την αίσθηση του “κενού”. Ένα κενό όμως, γεμάτο εσωτερικότητα, έντονα συναισθήματα και περιέργεια για αναζήτηση.

Η Malvina Middleton, για την ενότητα των έργων της:

Μέσα από τα έργα της έχει ανοίξει έναν βαθύ και προσωπικό διάλογο με την ουσία της επικοινωνίας. Στο φως και το γυαλί της συνομιλούν το δήλον με το άδηλο. Το γνώριμο και το προσιτό με το λανθάνον και δυσπρόσιτο. Σε κάθε μήνυμα, σε κάθε πληροφορία είναι αυτό το ίδιο το δυσπρόσιτο, που συνήθως διαφεύγει της προσοχής μας, αυτό που είναι προϋπόθεση επικοινωνίας. Χωρίς αυτό ούτε συνείδηση, ούτε προσοχή θα είχαμε.

Με τους αγγελιοφόρους της, αναδεικνύει όψεις του λανθάνοντος. Με τους αγγελιοφόρους της, προσκαλεί κι εμάς να ανοίξουμε διάλογο, να αφουγκραστούμε το βαθύ, το απλό και το αιώνιο υπόστρωμα της επικοινωνίας. Τα έργα της εμπνέουν μια βαθιά και ειλικρινή εσωτερικότητα. Εσωτερικότητα που δεν είναι βύθισμα ούτε απώλεια, αλλά βρίσκεται σε ισορροπία με ρωμαλέες γεωμετρικές φόρμες, γεμάτες από ζωή, ομορφιά και νόημα.

*Η Έρικα Δουραλή έχει γεννηθεί στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Παρίσι από Έλληνες γονείς. Παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου στο εργαστήριο Clouet, φοίτησε στη σχολή σκηνογραφίας E.S.A.T και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ENSBA), με καθηγητές τον Pierre Caron και τον Vladimir Velickovic, από όπου αποφοίτησε το 1995 με βαθμό άριστα.

Υπήρξε βοηθός του Ιάσονα Μολφέση και έχει εργαστεί στον κινηματογράφο και την διαφήμιση με την Delphine Desfond. Έχει διακριθεί με υποτροφίες και βραβεία από το Institut de France, το American Art School και το Salon “91” του Grand Palais.

Υπάρχουν αναφορές για το έργο της στα βιβλία: “Τέσσερις Ζωγράφοι” του Ηλία Πετρόπουλου, εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ και στο “Λεξικό Ελλήνων ζωγράφων” από τις εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ, καθώς και σε εφημερίδες και περιοδικά καθ’ όλη την διάρκεια της εικαστικής της πορείας.

Έχει πραγματοποιήσει μεχρι σήμερα πέντε ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ανδρέας Νικολάου έχει γεννηθεί στην Κύπρο το 1966. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Τέχνης του Μονάχου με υποτροφία Εράσμους και στην Α.Σ.Κ.Τ. με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. και δάσκαλο τον Π.Τέτση. Αποφοίτησε με Άριστα το 1992.

Έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 38 ατομικές εκθέσεις σε Μουσεία και Γκαλερί στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ολλανδία, Ιταλία και Ελβετία.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων: Εθνική Πινακοθήκη – Αθήνα, Σχολή Καλών Τεχνών - Αθήνα, Biennale - Τορίνο – Ελσίνκι - Βαρκελώνη, Vals - Μάαστριχτ, Pan - Amsterdam, Realisme '05 - Άμστερνταμ, Art Karlsruhe '05, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Ρώμης παρουσίασε το 2003 αναδρομική έκθεση της δουλειάς του και το Μουσείο Πιερίδη της Κύπρου παρουσίασε το 2005 την έκθεση με θέμα “Το πορτραίτο του Μινώταυρου”. Το 2007 του απονεμήθηκε το βραβείο των Δέκα, Γραμμάτων και Τεχνών. To 2015, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Saint George’s University of London, παρουσίασαν τη διατομική έκθεση των Ανδρέα Νικολάου και Θεόδωρου Μανωλίδη με τον τίτλο “Myth and Meaning”.

Έργα του βρίσκονται σε Μουσεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για τn δουλειά του έχουν γράψει ιστορικοί τέχνης, κριτικοί τέχνης και ακαδημαϊκοί, μεταξύ των οποίων:

Έφη Ανδρεάδn, Κριτικός Τέχνης, Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα • Ελένη Δέπου, Κριτικός Τέχνης, Αθήνα • Egidio Maria Eleuteri, Ιστορικός Τέχνης, Ρώμη • Rhea Higgins, Κριτικός Τέχνnς, Sunday Times Magazine, Λονδίνο • Χάρης Καμnουρίδnς, Κριτικός Τέχνnς, Αθήνα και μέλος της Academia Europaea • Μαρίνα Κανακάκn, Ιστορικός Tέχνnς, Αθήνα • Andrew Lambirth, Συγγραφέας, curator, σύμβουλος έκδοσης του Royal Academy Magazine, Λονδίνο • Γιάννης Μπόλης, Ιστορικός Τέχνης • Μαρία Κ. Παφίτn, Ιστορικός Τέχνης, Courtauld Institute of Art, Christie's, Λονδίνο • Δρ. Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Κριτικός Τέχνης, Αθήνα • Massimiliano Sardina, Ιστορικός Τέχνης, Ρώμn • Τερέζα Λανίτη Σπανού, Πρακτική και Θεωρία της Τέχνης του Τμήματος Design και Multimedia του Πανεπιστημίου Λευκωσίας • Αθnνά Σχινά, Ιστορικός Τέχνης, Αθήνα • Giuliano Serafini, Ιστορικός Τέχνης, Ρώμη • Δρ. Γιώργος Συρίμnς, Yale, University, New Heaven, CT.

Τέλος η Malvina Middleton είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Σχολή Kαλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και στο Πανεπιστήμιο του Wolverhampton της Αγγλίας, όπου πήρε το Master degree με τιμητική διάκριση.

Συνέχισε την πρακτική της εκπαίδευση σε διάφορα στούντιο σε Αγγλία, Αμερική, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία και Τσεχία.

Έργα της βρίσκονται σε Μουσεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις.